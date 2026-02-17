Миллионы россиян проходили стажировки, не имея никаких юридических гарантий: ни оплаты, ни трудовых прав, ни защиты от злоупотреблений. Работодатель мог назвать вас «стажёром» и не платить вообще — закон это не запрещал, потому что самого понятия в нём не существовало. Теперь это меняется.

Владимир Путин поручил правительству до 15 июля 2026 года закрепить в Трудовом кодексе понятия «стажёр» и «трудоустройство на стажировку» и признать стажировку официальным видом срочных трудовых отношений. Поручение дано по итогам заседания Госсовета от 25 декабря 2025 года.

Почему это важно прямо сейчас

Стажировка — главный способ войти в новую профессию без опыта. Особенно в ИТ, маркетинге, аналитике, дизайне. Но сегодня она существует в правовом вакууме: компании сами решают, платить или нет, заключать договор или нет, нести ответственность или нет.

Юристы давно фиксируют проблему: стажировки упоминаются в законодательстве лишь фрагментарно — в контексте охраны труда или испытательного срока. Полноценного регулирования нет.

Что именно изменится

Согласно поручению, будут закреплены:

чёткие определения «стажёр» и «трудоустройство на стажировку».

правила заключения договоров.

обязанности работодателей.

нормы материальной поддержки обучающихся.

Отдельный блок касается целевого обучения: организации-заказчики обязаны будут сопровождать студента в процессе учёбы и обеспечивать практику. Стипендии и выплаты должны быть прописаны в договоре — с указанием размера и сроков.

Кого это касается

Студентов и выпускников — прежде всего тех, кто впервые выходит на рынок труда.

Людей, меняющих профессию — особенно в возрасте 18–40 лет. Стажировка часто оказывается единственным реальным входом в новую сферу, и сейчас этот вход никак не защищён.

Малый и средний бизнес — в этом секторе занято около 40% трудоспособного населения страны. Именно здесь стажировки распространены и чаще всего не оформляются должным образом.

Пользователей образовательных платформ — многие курсы обещают стажировку, но без юридических гарантий это обещание ничем не подкреплено.

Часть большой реформы

Закон о стажёрах — не изолированная инициатива. В тот же пакет поручений вошли:

повышение цифровой грамотности населения.

создание реестров профессий и стандартов.

развитие курсов по ИТ и информационной безопасности.

детализация результатов обучения в дипломах СПО.

возможное переименование среднего профессионального образования.

По словам специалиста по корпоративному управлению Анастасии Горелкиной, университеты будут вынуждены активнее внедрять практику и проектное обучение. Она также предупреждает: если сроки обучения сократятся, фундаментальная подготовка может пострадать — а значит, качество самих стажировок станет ещё важнее.

Алёна Владимирская, основатель «Лаборатории карьеры», ведущий хедхантер РФ: «Рынок стажировок в России был диким Западом. Компании часто использовали стажеров как бесплатный ресурс для ‘грязных’ задач. Закрепление в ТК — это не просто бюрократия, это способ выровнять правила игры, чтобы стажер не боялся, что его уволят в один день без выплат за сделанный проект».

Что это даст на практике

Если закон будет принят, стажёр получит:

официальные трудовые права.

понятные условия оплаты.

защиту от неоплачиваемого труда.

прозрачный переход от обучения к работе.

Для тех, кто осваивает новую профессию через курсы, это особенно значимо: программы с реальными стажировками станут принципиально ценнее. Они смогут стать полноценным входом в профессию, а не просто учебным этапом.

Что делать уже сейчас

Закон ещё не принят, но направление понятно: рынок труда движется в сторону прозрачности и официального оформления уже с первого рабочего опыта. И этот опыт всё чаще начинается раньше, чем кажется.

