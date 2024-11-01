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Страх потерять работу больше не пугает россиян: что изменилось на рынке труда
Только 6% россиян боятся потерять работу в 2024 году — это вдвое меньше, чем два года назад. К такому выводу пришли аналитики портала Superjob.ru в своём октябрьском исследовании. При этом 69% работающих граждан чувствуют себя уверенно на текущем месте работы.
От цифр к реальности: почему россияне перестали бояться увольнений
Исследование центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС подтверждает тренд: доля работников, считающих риск потери работы высоким, снизилась с 16% до 10% за последние два с половиной года. Этот тренд стал отражением более широкой тенденции в экономике и обществе — повышенного спроса на квалифицированных специалистов, что делает каждого сотрудника более ценным для компании. В условиях цифровой трансформации и автоматизации производств растет необходимость в работниках с уникальными навыками и знаниями, что укрепляет уверенность россиян в своей востребованности.
Три ключевых фактора изменили рынок труда
- Острая нехватка специалистов. В условиях дефицита кадров 63% компаний сообщают о сложностях с наймом. Это делает сотрудников более ценными и повышает их значимость для работодателей, что снижает страх потерять работу.
- Рост зарплат. По данным исследования, доля работников, получивших прибавку к зарплате, выросла с 15% до 21% за последний год. Это свидетельствует о системном переходе от низкооплачиваемой рабочей силы к экономике, где работодатели готовы вкладывать средства в специалистов с высокой квалификацией.
- Уверенность в поиске работы. 40% россиян, даже среди безработных, уверены, что легко найдут новое место с аналогичными условиями. Это на 10% выше, чем ранее. В условиях глобального перехода к «рынку соискателя» наблюдается международная тенденция, когда работники имеют больше свободы выбирать работодателя и условия труда.
Эксперты подтверждают: рынок труда изменился необратимо
По словам ведущего научного сотрудника РАНХиГС Виктора Ляшока, «Снижение опасений потери работы среди россиян свидетельствует о завершении перехода от ‘рынка работодателя’ к ‘рынку соискателя’».
Этот сдвиг означает, что работники могут предъявлять более высокие требования к условиям труда и компенсации, что открывает новые возможности для карьерного роста и профессионального развития.
Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента, делает смелый прогноз:
«Дешевого труда в нашей экономике не будет. Зарплаты уже выросли, и будут продолжать расти».
Это подтверждает долгосрочный тренд, в котором рынок труда становится более ориентированным на квалифицированных специалистов и предлагает больше возможностей для тех, кто готов инвестировать в своё профессиональное развитие.
Как использовать новые возможности рынка труда
Текущая ситуация на рынке — идеальное время для:
- Смены профессии. Увеличивающийся спрос на специалистов в различных отраслях позволяет рассматривать переход на новые профессиональные роли с уверенностью в успешном трудоустройстве.
- Повышения квалификации. Развитие навыков и получение дополнительных знаний становятся особенно важными, когда работодатели готовы инвестировать в профессиональный рост сотрудников.
- Переговоров об улучшении условий труда. Спрос на квалифицированных сотрудников даёт возможность вести переговоры с работодателями о повышении заработной платы и улучшении условий труда.
- Освоения новых навыков. Переход на «рынок соискателя» создаёт благоприятные условия для быстрого обучения и профессионального роста. Работодатели ценят инициативных сотрудников и стремятся предложить им конкурентоспособные условия для удержания в компании.
Дефицит специалистов и рост заработных плат формируют новые карьерные перспективы. Сегодняшний рынок труда предоставляет уникальные возможности для тех, кто готов учиться и развиваться, а компании всё больше склонны вкладывать ресурсы в профессиональное развитие сотрудников и создание комфортных условий работы, чтобы удержать ценные кадры.
Растущий спрос на квалифицированных специалистов открывает новые карьерные перспективы в сфере управления персоналом. Для тех, кто хочет использовать эту возможность, подборка курсов по HR и управлению персоналом поможет освоить востребованную профессию или повысить экспертизу в области найма и развития сотрудников.
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