Бесплатный вебинар 9 октября: как улучшать процессы без крупных инвестиций
9 октября в 13:00 по московскому времени состоится бесплатный онлайн-вебинар «Стратегия малой оптимизации», организованный компанией Purrweb. Участники узнают, как выстроить системный подход к улучшению процессов без дорогостоящих реформ и громких проектов по внедрению модных технологий.
Главный спикер — Тарас Сорока, эксперт в менеджменте, IT и цифровой трансформации с 20-летним опытом в автоматизации бизнес-операций и внедрении ERP-систем. Он занимал руководящие позиции (CDTO, CIO, CTO) в Luxoft, Rambler, Связной, МТС и ЮMoney, а также курировал портфели из сотен проектов в организациях с оборотом более 500 млрд рублей.
О чём будут говорить
Мероприятие охватывает ключевые аспекты оптимизации внутренних процессов в компаниях — от правильного старта до формирования устойчивой культуры постоянных улучшений. Участники рассмотрят реальные кейсы, в которых простые меры оказались эффективнее масштабных реформ.
Основные вопросы программы:
- С чего не стоит начинать оптимизацию и почему модные решения часто не дают ожидаемого эффекта.
- Правильные первые шаги: универсальные действия, которые работают в большинстве организаций.
- Какие процессы следовало оптимизировать ещё 5–10 лет назад — и почему это актуально до сих пор.
- Примеры малых мер оптимизации из опыта спикера и результаты их внедрения.
- Как выстроить непрерывный поток оптимизации и замотивировать сотрудников системно искать и устранять потери.
Отдельное внимание будет уделено подготовке почвы для внедрения современных технологий — ИИ и других цифровых инструментов — чтобы они действительно приносили ценность, а не становились затратным экспериментом.
Формат и особенности
Вебинар пройдёт в онлайн-формате. Участие бесплатное, требуется регистрация.
Мероприятие рассчитано примерно на 1,5–2 часа, включает выступление спикера, разбор практических кейсов и блок ответов на вопросы слушателей.
Особенности:
- Живое общение со спикером и экспертами Purrweb.
- Возможность задать вопросы и обсудить собственные примеры оптимизации.
- Доступ к материалам после завершения трансляции.
- При желании участники смогут получить подтверждение об участии.
Для кого этот вебинар
Мероприятие ориентировано на широкий круг специалистов, заинтересованных в снижении издержек и повышении эффективности без дорогостоящих трансформаций.
Особенно полезно для:
CEO и основателей бизнеса, стремящихся сохранить темпы роста и оптимизировать расходы в условиях кризиса.
CIO и CTO, которые хотят высвободить ресурсы для стратегических задач.
Продакт- и проджект-менеджеров, заинтересованных в новых инструментах оптимизации процессов.
CFO и COO, ищущих конкретные шаги для сохранения маржи и рационального распределения резервов.
Кто выступит
Тарас Сорока — эксперт в менеджменте, IT и цифровой трансформации. 20+ лет опыта в автоматизации процессов, 10 лет — в управлении портфелями проектов. Автор канала «Сорока пишет».
Сергей Пономарёв, CTO в Purrweb, выступит модератором встречи и представит позицию компании по развитию устойчивых процессов в разработке.
Как участвовать
Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация. После регистрации участники получат ссылку на онлайн-трансляцию.
Дата: 9 октября Время: 13:00 (МСК) Формат: онлайн Стоимость: бесплатно
Почему это важно
Мероприятие станет возможностью для руководителей и специалистов взглянуть на оптимизацию не как на разовый проект, а как на системную практику, доступную компаниям любого масштаба — без крупных инвестиций и с реальным измеримым эффектом.
