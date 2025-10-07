Бесплатный вебинар 9 октября: как улучшать процессы без крупных инвестиций

9 октября в 13:00 по московскому времени состоится бесплатный онлайн-вебинар «Стратегия малой оптимизации», организованный компанией Purrweb. Участники узнают, как выстроить системный подход к улучшению процессов без дорогостоящих реформ и громких проектов по внедрению модных технологий.

Главный спикер — Тарас Сорока, эксперт в менеджменте, IT и цифровой трансформации с 20-летним опытом в автоматизации бизнес-операций и внедрении ERP-систем. Он занимал руководящие позиции (CDTO, CIO, CTO) в Luxoft, Rambler, Связной, МТС и ЮMoney, а также курировал портфели из сотен проектов в организациях с оборотом более 500 млрд рублей.

О чём будут говорить

Мероприятие охватывает ключевые аспекты оптимизации внутренних процессов в компаниях — от правильного старта до формирования устойчивой культуры постоянных улучшений. Участники рассмотрят реальные кейсы, в которых простые меры оказались эффективнее масштабных реформ.

Основные вопросы программы:

С чего не стоит начинать оптимизацию и почему модные решения часто не дают ожидаемого эффекта.

Правильные первые шаги: универсальные действия, которые работают в большинстве организаций.

Какие процессы следовало оптимизировать ещё 5–10 лет назад — и почему это актуально до сих пор.

Примеры малых мер оптимизации из опыта спикера и результаты их внедрения.

Как выстроить непрерывный поток оптимизации и замотивировать сотрудников системно искать и устранять потери.

Отдельное внимание будет уделено подготовке почвы для внедрения современных технологий — ИИ и других цифровых инструментов — чтобы они действительно приносили ценность, а не становились затратным экспериментом.

Формат и особенности

Вебинар пройдёт в онлайн-формате. Участие бесплатное, требуется регистрация.

Мероприятие рассчитано примерно на 1,5–2 часа, включает выступление спикера, разбор практических кейсов и блок ответов на вопросы слушателей.

Особенности:

Живое общение со спикером и экспертами Purrweb.

Возможность задать вопросы и обсудить собственные примеры оптимизации.

Доступ к материалам после завершения трансляции.

При желании участники смогут получить подтверждение об участии.

Для кого этот вебинар

Мероприятие ориентировано на широкий круг специалистов, заинтересованных в снижении издержек и повышении эффективности без дорогостоящих трансформаций.

Особенно полезно для:

CEO и основателей бизнеса, стремящихся сохранить темпы роста и оптимизировать расходы в условиях кризиса.

CIO и CTO, которые хотят высвободить ресурсы для стратегических задач.

Продакт- и проджект-менеджеров, заинтересованных в новых инструментах оптимизации процессов.

CFO и COO, ищущих конкретные шаги для сохранения маржи и рационального распределения резервов.

Кто выступит

Тарас Сорока — эксперт в менеджменте, IT и цифровой трансформации. 20+ лет опыта в автоматизации процессов, 10 лет — в управлении портфелями проектов. Автор канала «Сорока пишет».

Сергей Пономарёв, CTO в Purrweb, выступит модератором встречи и представит позицию компании по развитию устойчивых процессов в разработке.

Как участвовать

Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация. После регистрации участники получат ссылку на онлайн-трансляцию.

Дата: 9 октября Время: 13:00 (МСК) Формат: онлайн Стоимость: бесплатно

Почему это важно

Мероприятие станет возможностью для руководителей и специалистов взглянуть на оптимизацию не как на разовый проект, а как на системную практику, доступную компаниям любого масштаба — без крупных инвестиций и с реальным измеримым эффектом.