Студенты-непедагоги могут вести уроки: закон, цифры и мнения ректоров

С 2025 года вступили в силу поправки к Федеральному закону «Об образовании». Теперь студенты непедагогических направлений могут вести уроки в школах, начиная с четвёртого курса. Раньше такое право имели только студенты направления «Образование и педагогические науки».

Новые правила: студент может преподавать предметы, которые совпадают с его профилем обучения. Главное условие — успешно сданная промежуточная аттестация за три предыдущих курса. То есть будущий химик может вести химию, математик — алгебру и геометрию.

Закон призван частично решить проблему кадрового дефицита в школах, особенно по техническим и естественным дисциплинам. Но у образовательного сообщества много вопросов: хватит ли студентам педагогической подготовки? Не снизится ли качество обучения?

Как именно работает новый закон

Ключевые положения закона № 341-ФЗ

31 июля 2025 года был принят Федеральный закон № 341-ФЗ, который внёс поправки в статью 46 закона «Об образовании в Российской Федерации».

Что изменилось:

Студенты любых направлений получили право вести школьные предметы по профилю своей подготовки.

Обязательное условие: успешная промежуточная аттестация минимум за три года обучения.

Школа сама определяет, насколько подготовка студента соответствует предмету.

Закон уже принят Госдумой в окончательном виде.

До этого преподавать могли только студенты педагогических направлений, прошедшие соответствующую аттестацию.

Теперь дверь в школы открыта для молодых специалистов из технических, естественнонаучных и гуманитарных вузов.

Что говорят ректоры: две стороны медали

Владимир Трухачёв, ректор РГАУ-МСХА имени Тимирязева

«С одной стороны, привлечение мотивированных студентов-предметников может оперативно закрыть дефицит кадров и привнести в школьные стены свежий взгляд и актуальные знания… Однако … крайне важно создать надёжный механизм отбора … чтобы к детям попадали только те, кто обладает необходимым потенциалом».

Трухачёв выступает за интенсивный педагогический ликбез, методическое сопровождение и наставничество. Без этого качество обучения может упасть.

Виктор Блажеев, ректор МГЮА имени Кутафина

«…педагогическая деятельность включает не только передачу предметных знаний, но и формирование у учащихся ценностно-смысловых ориентиров … что требует жизненного опыта, объективно отсутствующего у студентов».

Блажеев настаивает: допуск к преподаванию должен сопровождаться обучением педагогическим навыкам и строгим отбором.

Что говорят другие эксперты

Часть специалистов видит плюсы: свежий взгляд, мотивация, связь вузов и школ. Но опасения остаются. Главные вопросы: методика преподавания, педагогическая подготовка и ответственность за качество образования.

Эксперты также отмечают риск снижения ценности педагогического образования. Если к детям будут допускать всех желающих без подготовки, это ударит по престижу профессии учителя.

Плюсы и риски нововведения

Преимущества

Снижение кадрового дефицита. В регионах с острой нехваткой преподавателей (особенно по точным наукам) новая мера поможет быстрее закрыть вакансии.

Свежий предметный взгляд. Студенты, активно обучающиеся по специальности, приносят современные знания и методики. Они ближе к школьникам по возрасту — это может помочь в контакте.

Связь вуза и школы. Практика усиливает сотрудничество между школой и вузом, создаёт образовательный мост.

Дополнительный карьерный путь. Для студентов технических и гуманитарных направлений это шанс попробовать педагогику ещё в период обучения.

Риски и вызовы

Недостаток педагогической подготовки. Даже знаток предмета может не уметь работать с классом, управлять дисциплиной, формировать познавательные навыки. Многие ректоры призывают организовать обязательное наставничество.

Размывание профессионального статуса педагога. Появление непрофессионалов может снизить престиж педагогического образования.

Ответственность за качество. Если ученик получает слабые уроки от неподготовленного студента, кто несёт ответственность — студент, школа или вуз?

Неравномерность применения. В менее развитых регионах может возникнуть риск, что допуск получат не лучшие кандидаты, а все желающие. Это усилит разрыв в качестве образования.

Ограничения по профилю. Студенты смогут преподавать только те предметы, которые соответствуют их вузовской специализации. Но разрыв между учебным планом вуза и школьным курсом может быть значительным.

Что нужно сделать студенту, чтобы начать преподавать

Если вы студент непедагогической специальности и хотите попробовать себя в школе, вот пошаговый план:

Проверьте соответствие. Убедитесь, что ваша профильная дисциплина совпадает со школьным предметом. Например, вы учитесь на биологии — можете преподавать биологию.

Проверьте успеваемость. Вы должны успешно пройти промежуточную аттестацию минимум за три курса. Никаких академических задолженностей.

Обратитесь в школу. Предложите своё резюме школе, где хотите преподавать. Школа как работодатель определяет, подходит ли ваша подготовка для конкретного предмета.

Пройдите переподготовку. Возможно, потребуется программа профессиональной переподготовки по педагогике. Некоторые источники упоминают, что такой путь будут рекомендовать.

Найдите наставника. Договоритесь о методическом сопровождении с опытным учителем. Ректоры особенно настаивают на этом пункте.

Почему это важно для тех, кто думает о смене профессии

Для людей от 18 до 40 лет, которые рассматривают смену карьеры, новый закон открывает интересную возможность.

Попробовать педагогику до диплома. Если вы учитесь на техническом, гуманитарном или естественно-научном направлении, можете попробовать преподавание ещё до окончания вуза.

Получить реальный опыт. Опыт работы в школе — это сильный кейс для резюме. Его можно показать на собеседованиях после выпуска.

Построить карьеру в образовании. Возможно, вы поймёте, что хотите остаться в педагогике. Это реальный путь от технической специальности к преподаванию.

Освоить новые навыки. Работа с детьми развивает коммуникацию, управление вниманием, структурирование информации — навыки, полезные в любой профессии.

Что дальше

Закон принят, но многое зависит от его реализации. Образовательное сообщество настаивает на создании механизмов отбора, обучения и контроля качества.

Если вы студент и думаете попробовать себя в школе — сейчас подходящий момент. Следите за объявлениями в школах, изучайте требования, готовьтесь к наставничеству.

Если вы уже работаете, но хотите сменить профессию на педагогику — рассмотрите программы переподготовки. Новый закон расширяет возможности, но педагогические навыки остаются обязательными для успешной работы.