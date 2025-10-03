Толковый нетворк: встреча маркетологов в офисе Яндекса 25 октября

25 октября в московском офисе Яндекса (м. «Деловой центр») пройдёт «Толковый нетворк» — встреча маркетологов, креаторов и digital-специалистов. Формат нацелен на живое обсуждение профессиональных кейсов, карьерные консультации и поиск решений для реальных задач.

Это не просто нетворкинг-вечеринка. Участники смогут:

Завести 100+ новых контактов с представителями маркетингового и креативного сообществ.

Получить консультации по CRM, B2B/B2C, брендингу и коммуникациям.

Напрямую пообщаться с ключевыми экспертами Яндекса.

Обсудить собственные кейсы с топ-менеджерами отрасли.

Пройти карьерную консультацию у рекрутеров Яндекса.

Увидеть реальные примеры рекламных запусков городских сервисов компании.

Для кого это мероприятие

Событие рассчитано на специалистов маркетинга, digital-экспертов, бренд-менеджеров и креаторов, которым важно оставаться в профессиональной среде.

Особенно полезно для:

Специалистов среднего и старшего звена, которые хотят получить экспертную оценку своих идей или проектов.

Начинающих маркетологов, стремящихся войти в профессиональное сообщество и завести полезные знакомства.

Тех, кто планирует смену направления или ищет карьерные возможности в крупных digital-компаниях.

Три формата взаимодействия

Программа выстроена так, чтобы сочетать открытые дискуссии и точечную работу с запросами участников.

Кейс-разгоны

Топ-менеджеры и руководители маркетинговых команд Городских сервисов Яндекса обсуждают ситуации из анкет участников и вопросы из зала. Цель — разогнать идеи в реальном времени, найти свежий взгляд на проблему или подойти к практическому решению. Интерактивная дискуссия, где ценится скорость реакции и креативность подходов.

Двойной совет

Формат тет-а-тет консультаций: участник общается сразу с двумя экспертами Яндекса в течение 20 минут. Такой диалог позволяет взглянуть на задачу с разных сторон и получить двойную порцию практического опыта — от стратегических рекомендаций до точечных советов.

На опыте Яндекса

Отдельная часть мероприятия посвящена реальным рекламным кампаниям Яндекса. В разных зонах офиса можно ознакомиться с кейсами запусков, обсудить, что сработало лучше всего, и понять, как компания строит коммуникацию. Возможность напрямую задать вопросы командам, которые стоят за успешными проектами.

Кто выступит: топ-менеджеры Яндекса

На площадке соберутся десятки руководителей маркетинговых направлений Яндекса, которые ежедневно работают над развитием крупнейших сервисов.

Среди заявленных участников:

Андрей Довжик — СМО Городских сервисов Яндекса и Яндекс Маркета.

Коля Юданов — СМО Райдтеха (Такси, Транспорт, Суперапп).

Катя Сляднева — Руководитель B2B-маркетинга Яндекс Маркета.

Серёжа Илюхин — Креативный директор Яндекс Маркета.

Лера Кирсанова — Бренд-директор Яндекс Маркета.

Влад Визитиу, Софья Морозова, Лиза Довжик, Регина Голобобова, Влад Семёшин, Серёжа Дубовенко, Аня Никич, Кристина Каркусашвили, Аня Ширяева, Рома Сенчихин, Никита Ящук и другие руководители направлений Яндекс Доставки, Лавки, Еды и Такси.

Именно эти команды создают и продвигают сервисы, которые формируют облик городской цифровой среды.

Расписание дня

Мероприятие пройдёт 25 октября и продлится весь вечер.

15:00 — 16:00 — сбор гостей и регистрация на тет-а-тет сессии.

16:00 — 18:00 — кейс-разгоны с экспертами.

18:00 — 22:00 — консультации в формате «Двойного совета», нетворкинг, ретроспектива запусков, неформальное общение в зоне с бильярдом и баром.

Как попасть на встречу

Формат — офлайн, участие бесплатное по предварительной регистрации. Чтобы попасть на «Толковый нетворк», нужно заполнить онлайн-форму.

Организаторы внимательно рассматривают все заявки, отбирают наиболее яркие кейсы и вопросы. Лучшие истории войдут в программу обсуждений, а авторы смогут разобрать свои запросы с экспертами лично.

Место проведения: офис Яндекса, м. «Деловой центр» Дата: 25 октября 2025 года Время: 15:00 — 22:00

Почему стоит пойти

«Толковый нетворк» — возможность оказаться в окружении сильных профессионалов, услышать живые мнения топ-экспертов и обсудить реальные задачи маркетинга без формальностей.

Для начинающих маркетологов — шанс познакомиться с сообществом и понять, как работают крупные компании изнутри.

Для опытных специалистов — возможность получить экспертную обратную связь по конкретным кейсам и расширить круг профессиональных контактов.

Для тех, кто ищет работу в Яндексе — прямой контакт с рекрутерами и руководителями направлений.