Толковый нетворк: встреча маркетологов в офисе Яндекса 25 октября
25 октября в московском офисе Яндекса (м. «Деловой центр») пройдёт «Толковый нетворк» — встреча маркетологов, креаторов и digital-специалистов. Формат нацелен на живое обсуждение профессиональных кейсов, карьерные консультации и поиск решений для реальных задач.
Это не просто нетворкинг-вечеринка. Участники смогут:
- Завести 100+ новых контактов с представителями маркетингового и креативного сообществ.
- Получить консультации по CRM, B2B/B2C, брендингу и коммуникациям.
- Напрямую пообщаться с ключевыми экспертами Яндекса.
- Обсудить собственные кейсы с топ-менеджерами отрасли.
- Пройти карьерную консультацию у рекрутеров Яндекса.
- Увидеть реальные примеры рекламных запусков городских сервисов компании.
Для кого это мероприятие
Событие рассчитано на специалистов маркетинга, digital-экспертов, бренд-менеджеров и креаторов, которым важно оставаться в профессиональной среде.
Особенно полезно для:
Специалистов среднего и старшего звена, которые хотят получить экспертную оценку своих идей или проектов.
Начинающих маркетологов, стремящихся войти в профессиональное сообщество и завести полезные знакомства.
Тех, кто планирует смену направления или ищет карьерные возможности в крупных digital-компаниях.
Три формата взаимодействия
Программа выстроена так, чтобы сочетать открытые дискуссии и точечную работу с запросами участников.
Кейс-разгоны
Топ-менеджеры и руководители маркетинговых команд Городских сервисов Яндекса обсуждают ситуации из анкет участников и вопросы из зала. Цель — разогнать идеи в реальном времени, найти свежий взгляд на проблему или подойти к практическому решению. Интерактивная дискуссия, где ценится скорость реакции и креативность подходов.
Двойной совет
Формат тет-а-тет консультаций: участник общается сразу с двумя экспертами Яндекса в течение 20 минут. Такой диалог позволяет взглянуть на задачу с разных сторон и получить двойную порцию практического опыта — от стратегических рекомендаций до точечных советов.
На опыте Яндекса
Отдельная часть мероприятия посвящена реальным рекламным кампаниям Яндекса. В разных зонах офиса можно ознакомиться с кейсами запусков, обсудить, что сработало лучше всего, и понять, как компания строит коммуникацию. Возможность напрямую задать вопросы командам, которые стоят за успешными проектами.
Кто выступит: топ-менеджеры Яндекса
На площадке соберутся десятки руководителей маркетинговых направлений Яндекса, которые ежедневно работают над развитием крупнейших сервисов.
Среди заявленных участников:
- Андрей Довжик — СМО Городских сервисов Яндекса и Яндекс Маркета.
- Коля Юданов — СМО Райдтеха (Такси, Транспорт, Суперапп).
- Катя Сляднева — Руководитель B2B-маркетинга Яндекс Маркета.
- Серёжа Илюхин — Креативный директор Яндекс Маркета.
- Лера Кирсанова — Бренд-директор Яндекс Маркета.
- Влад Визитиу, Софья Морозова, Лиза Довжик, Регина Голобобова, Влад Семёшин, Серёжа Дубовенко, Аня Никич, Кристина Каркусашвили, Аня Ширяева, Рома Сенчихин, Никита Ящук и другие руководители направлений Яндекс Доставки, Лавки, Еды и Такси.
Именно эти команды создают и продвигают сервисы, которые формируют облик городской цифровой среды.
Расписание дня
Мероприятие пройдёт 25 октября и продлится весь вечер.
- 15:00 — 16:00 — сбор гостей и регистрация на тет-а-тет сессии.
- 16:00 — 18:00 — кейс-разгоны с экспертами.
- 18:00 — 22:00 — консультации в формате «Двойного совета», нетворкинг, ретроспектива запусков, неформальное общение в зоне с бильярдом и баром.
Как попасть на встречу
Формат — офлайн, участие бесплатное по предварительной регистрации. Чтобы попасть на «Толковый нетворк», нужно заполнить онлайн-форму.
Организаторы внимательно рассматривают все заявки, отбирают наиболее яркие кейсы и вопросы. Лучшие истории войдут в программу обсуждений, а авторы смогут разобрать свои запросы с экспертами лично.
Место проведения: офис Яндекса, м. «Деловой центр» Дата: 25 октября 2025 года Время: 15:00 — 22:00
Почему стоит пойти
«Толковый нетворк» — возможность оказаться в окружении сильных профессионалов, услышать живые мнения топ-экспертов и обсудить реальные задачи маркетинга без формальностей.
Для начинающих маркетологов — шанс познакомиться с сообществом и понять, как работают крупные компании изнутри.
Для опытных специалистов — возможность получить экспертную обратную связь по конкретным кейсам и расширить круг профессиональных контактов.
Для тех, кто ищет работу в Яндексе — прямой контакт с рекрутерами и руководителями направлений.
