Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на октябрь 2025 года
Октябрьская версия индекса TIOBE вновь показывает, какие языки программирования остаются в центре внимания разработчиков по всему миру. Этот ежемесячный рейтинг, основанный на поисковой активности, помогает отследить динамику технологий: кто укрепляет свои позиции, а кто постепенно теряет интерес аудитории. Для программистов это ценный ориентир — ведь выбор языка напрямую влияет на востребованность на рынке труда и возможности в будущем.
Основные изменения по сравнению с октябрём 2024
За год лидер рейтинга не изменился: Python продолжает уверенно удерживать первое место, ещё больше увеличив отрыв от конкурентов. На вторую строчку поднялся C, обогнав C++ и Java — это стало главным сдвигом месяца.
C++ опустился с второго на третье место, потеряв 2,77 % рейтинга, а Java сместилась на четвёртую позицию. C#, JavaScript, Visual Basic и Go сохранили свои места в топе, показав незначительные колебания.
Главное изменение в нижней части десятки — возвращение Delphi/Object Pascal на девятое место, потеснив SQL.
1 место. Python (24.45%, +2.55%)
Python остаётся безоговорочным лидером. Простота синтаксиса, мощные библиотеки для анализа данных, машинного обучения и веб-разработки делают его универсальным выбором. Python подходит и новичкам, и профессионалам, а спрос на специалистов по этому языку продолжает расти.
2 место. C (9.29%, +0.91%)
C поднялся с четвёртого на второе место и укрепил позиции в системном программировании и разработке встроенных решений. Язык остаётся фундаментом множества технологий, включая операционные системы и драйверы.
3 место. C++ (8.84%, –2.77%)
C++ опустился на третье место, но продолжает играть ключевую роль в игровой индустрии, разработке финансовых платформ и высокопроизводительных приложений. Эффективность и гибкость языка по-прежнему востребованы.
4 место. Java (8.35%, –2.15%)
Java уступила позиции C, но остаётся одним из основных языков корпоративной разработки и Android-программирования. Благодаря стабильности и широкому сообществу язык сохраняет сильные позиции в отрасли.
5 место. C# (6.94%, +1.32%)
C# уверенно удерживает пятую строчку. Он широко используется для создания приложений под Windows, веб-сервисов и игр на Unity. Поддержка Microsoft и развитая экосистема .NET делают его устойчивым выбором.
6 место. JavaScript (3.41%, –0.13%)
JavaScript остаётся незаменимым инструментом веб-разработки, применяясь как на стороне клиента, так и на сервере через Node.js. Несмотря на небольшое снижение рейтинга, язык сохраняет ключевое значение для фронтенда и создания динамичных интерфейсов.
7 место. Visual Basic (3.22%, +0.87%)
Visual Basic продолжает удерживаться в десятке. Он активно применяется для автоматизации бизнес-процессов и поддержки внутренних приложений, особенно в корпоративной среде с устоявшейся инфраструктурой.
8 место. Go (1.92%, –0.10%)
Go, разработанный в Google, остаётся популярным инструментом для построения микросервисов и облачных решений. Простота синтаксиса и высокая производительность делают его удобным для современного бэкенда.
9 место. Delphi/Object Pascal (1.86%, +0.19%)
Delphi/Object Pascal поднялся с десятого на девятое место. Рост интереса к языку связан с поддержкой и модернизацией устаревших, но критически важных приложений, особенно в банковской и государственной сферах.
10 место. SQL (1.73%, –0.40%)
SQL замыкает десятку. Несмотря на снижение рейтинга, он остаётся ключевым языком для работы с базами данных. Его используют для создания, управления и анализа данных во всех областях IT.
Что такое TIOBE Index
TIOBE Index — это авторитетный ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Его расчёт основан на анализе поисковых запросов в Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu.
Индекс не оценивает качество языков или объёмы написанного кода — он отражает лишь уровень интереса и обсуждений в профессиональном сообществе.
Для начинающих программистов TIOBE Index помогает выбрать язык для старта, а для опытных специалистов — понять тенденции рынка и скорректировать свои карьерные стратегии.
