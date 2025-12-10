Декабрьский TIOBE Index 2025 отражает актуальные предпочтения разработчиков по всему миру. Рейтинг ежемесячно формируется на основе поисковой активности специалистов в Google, Bing, Wikipedia и других ресурсах. Это один из наиболее узнаваемых ориентиров, который помогает новичкам выбрать язык для старта, а профессионалам — следить за тенденциями в отрасли.

Основные изменения по сравнению с декабрем 2024

В декабре 2025 года первое место по-прежнему занимает Python, немного снизившийся в процентах, но всё ещё с огромным отрывом от конкурентов.

C поднимается на вторую строчку (+1.01%), обгоняя C++, который смещается на третье место.

Java немного теряет позиции, но удерживается в топ-4.

Наибольший рост демонстрирует C#, прибавив +2.39% и укрепив свою пятую позицию.

JavaScript показывает отрицательную динамику, однако остаётся ключевым инструментом веб-разработки.

Вновь растёт интерес к Visual Basic, а в десятку возвращаются Perl и R, совершив заметный подъём — с 26-го и 16-го мест соответственно.

SQL удерживает стабильное восьмое место, увеличив долю на +0.11%.

Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на декабрь 2025 года

1 место — Python (23.64%, –0.21%)

Python остаётся безоговорочным лидером индустрии. Его простота, гибкость и огромный выбор библиотек делают язык идеальным выбором для веб-разработки, анализа данных, автоматизации, DevOps и особенно — машинного обучения. Посмотрите подборку курсов по Python — с практическими заданиями и проектами для портфолио.

2 место — C (10.11%, +1.01%)

Язык C укрепляет свои позиции и поднимается выше за счёт стабильного спроса на системную и встроенную разработку. Он остаётся основой низкоуровневого программирования, драйверов, операционных систем и высокопроизводительного ПО.

3 место — C++ (8.95%, –1.87%)

C++ немного теряет позиции, но продолжает оставаться критически важным языком в разработке игр, 3D-движков, системного ПО, высоконагруженных приложений и финансовых систем. Богатый инструментарий и контроль над памятью делают его незаменимым. Попробуйте курсы по C++ — от основ ООП до работы со STL и паттернами.

4 место — Java (8.70%, –1.02%)

Java остаётся одним из ключевых корпоративных языков. Её применяют для разработки банковских решений, высоконагруженных backend-систем, Android-приложений и облачных сервисов.

На сайте можно найти курсы по Java — от синтаксиса до создания микросервисов на Spring.

5 место — C# (7.26%, +2.39%)

C# показывает наибольший рост среди топ-5 языков. Это мощный инструмент для разработки на .NET, создания веб-приложений, корпоративных систем и игр на Unity. Поддержка Microsoft и развитие .NET MAUI стимулируют рост интереса к экосистеме. Для желающих изучить .NET доступна подборка курсов по C# — с практикой и разбором современных фреймворков.

6 место — JavaScript (2.96%, –1.66%)

Несмотря на снижение доли, JavaScript всё ещё является основой веба. Его используют для фронтенда, серверной разработки (Node.js), мобильных приложений, SPA и интерактивных интерфейсов.

Освойте JavaScript с нуля — в курсах с практикой, мини-проектами и проверкой знаний.

7 место — Visual Basic (2.81%, +0.85%)

Visual Basic сохраняет позиции благодаря широкому применению в корпоративных системах, бухгалтерских решениях и внутренней автоматизации. Несмотря на возраст, язык востребован в компаниях, где активно поддерживаются унаследованные проекты.

8 место — SQL (2.10%, +0.11%)

SQL — основной язык работы с данными. Его используют аналитики, backend-разработчики, BI-специалисты и инженеры данных. Рост объёма информации и внедрение аналитических систем поддерживают стабильный интерес к языку.

9 место — Perl (1.97%, +1.33%)

Perl демонстрирует мощное возвращение в рейтинг, поднявшись сразу с 26-го места. Его применяют в автоматизации, администрировании, скриптах для обработки логов и работе с текстовыми данными. Язык востребован в сфере DevOps и системного администрирования.

10 место — R (1.96%, +0.91%)

R возвращается в топ-10 благодаря росту интереса к статистике, моделированию и анализу данных. Это один из ключевых инструментов для исследователей, аналитиков, биоинформатиков и специалистов Data Science. Особенно его ценят за удобство работы с визуализацией и статистическими методами.

Что такое TIOBE Index

TIOBE Index — это ежемесячный рейтинг популярности языков программирования, публикуемый компанией TIOBE Software. Он отражает интерес разработчиков, основываясь на количестве поисковых запросов с названием языка в Google, Bing, Yahoo!, Amazon, Wikipedia и других ресурсах.

Важно помнить, что TIOBE не измеряет качество языка, количество написанного кода или скорость разработки — он показывает только уровень популярности и обсуждаемости в сообществе.

Для новичков индекс — ориентир при выборе направления, а для опытных специалистов — способ следить за трендами и планировать обучение.