Звонок от классного руководителя в среду утром: «Родительское собрание сегодня в 17:00». А у вас планёрка до шести, и выбор один: потерять день зарплаты, испортить отношения с начальником или сказать ребёнку «не получилось». 8 февраля 2026 года Госдума предложила закончить эту историю — три оплачиваемых выходных в год законодательно, без отработок, без потери денег, только для школьных мероприятий.

Суть предложения

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минтруд предложение закрепить законодательно: каждый работающий родитель школьника получает три дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном году.

Для чего их можно использовать: родительские собрания, утренники, спортивные и творческие мероприятия, дни открытых дверей — любые события, где важно присутствие родителя.

Главное отличие от текущей ситуации: эти дни оплачиваются работодателем. Не отпуск за свой счёт, не отгул, который потом придётся отрабатывать — полноценные выходные с сохранением зарплаты.

Почему это важно прямо сейчас

Сегодня работающие родители сталкиваются с реальной проблемой. Большинство школьных мероприятий проходят в рабочие дни и часы. Родительское собрание в среду в 17:00. Утренник в четверг в 11:00. Спортивный праздник в пятницу во второй половине дня. Варианты у родителей сейчас: взять отгул за свой счёт (потеря зарплаты), попросить отпуск на один день (не везде разрешают дробить отпуск), договориться с работодателем о гибком графике (если повезёт), просто не прийти на школьное событие. Результат: финансовые потери, натянутые отношения с работодателем, чувство вины перед ребёнком или перед коллегами.

По данным Минтруда, стандартный оплачиваемый отпуск в России — 28 календарных дней. Дополнительных оплачиваемых дней для участия в школьной жизни детей в действующем законодательстве нет. Предложение Чернышова — первый официальный шаг к изменению этой ситуации.

Как это будет работать

Если инициатива станет законом, механика будет простой:

Работающий родитель школьника получает право на три дополнительных оплачиваемых выходных в год. Эти дни используются для участия в школьных мероприятиях. Работодатель оплачивает эти дни как обычные рабочие. Конкретный порядок оформления, необходимость предоставления справок из школы, условия для родителей-одиночек — всё это будет уточняться Минтрудом в процессе подготовки законопроекта к первому чтению.

Что говорят эксперты

Ирина Волынец, председатель Центрального совета Всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет»:

«Введение дополнительных оплачиваемых выходных дней позволит родителям своевременно решать вопросы, связанные с учебным процессом ребёнка: общаться с учителями, посещать мероприятия и укреплять эмоциональную связь с семьёй».

Обоснование от автора инициативы, депутата Чернышова: участие родителей в школьной жизни ребёнка — ключевой фактор для его успеваемости, социальной адаптации и эмоционального благополучия.

Это подтверждают исследования в области воспитания: вовлечённые родители способствуют лучшей академической успеваемости детей и укреплению семейных связей.

HR-специалисты и экономисты указывают: меры поддержки семей нужны, но важен сбалансированный подход, чтобы не создать дополнительные сложности для работодателей в кадровом планировании.

Что это значит для вас

Для работающих родителей школьников это возможность без финансовых потерь и конфликтов участвовать в жизни детей.

Для тех, кто планирует семью или уже воспитывает детей: новая норма может стать частью более широкой поддержки родителей на государственном уровне.

Для тех, кто выбирает между карьерой и семьёй: законодательное закрепление таких прав снижает стресс и даёт больше свободы в планировании времени.

Что делать прямо сейчас

Если вы работающий родитель школьника, отслеживайте движение законопроекта — он сейчас находится на стадии обсуждения в Минтруде.

Если вы планируете карьеру и семью одновременно, обратите внимание на компании и сферы, где уже есть гибкий график и семейные бенефиты — тренд на work-life balance усиливается.

Что дальше

Предложение направлено в Минтруд для обсуждения и возможного оформления в законопроект. Если инициатива получит поддержку, документ пройдёт три чтения в Госдуме, согласование в Совете Федерации и подпись президента. Сроки пока не определены, но сам факт внесения такого предложения показывает: запрос от работающих родителей услышан на законодательном уровне.