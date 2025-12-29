В Госдуме призвали освободить школьников от домашних заданий перед Новым годом

В декабре 2025 года вице-спикер Государственной Думы РФ Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением освободить школьников от домашних заданий в три последних учебных дня перед Новым годом.

Цель инициативы — снизить учебную нагрузку детей перед праздниками и дать возможность педагогам провести больше времени с семьями, освобождая их от проверки тетрадей и других внеучебных обязанностей.

Инициатива носит временный характер, касается именно предновогоднего периода. После каникул учёба продолжится в обычном порядке с 12 января 2026 года.

Суть предложения

Депутат считает, что решение об отмене домашних заданий в указанные дни должно приниматься не централизованно, а на уровне самих школ — директорами и педагогами, которые лучше знают нагрузку учеников и ситуацию в конкретном классе или школе.

Помощь не только детям, но и учителям

Чернышов подчёркивает: помимо освобождения школьников, учителям также стоит временно не проверять домашние задания и снизить нагрузку по внеучебной работе, чтобы педагоги могли полноценно отдохнуть.

Он аргументирует это необходимостью семейных ценностей и создания праздничной атмосферы для детей, что также важно для их эмоционального состояния и мотивации к учёбе.

Тема обсуждается не первый год

На самом деле обсуждение вопроса нагрузки школьников длится не один год.

2024 год: дни без домашней работы

В 2024 году в Государственной Думе обсуждали возможность введения дней без домашней работы в школах. Многие дети, по данным парламентариев, тратят на учёбу до 8–10 часов в день, включая домашние задания, и испытывают сильную усталость.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступала за сокращение общего количества уроков без снижения качества знаний.

Предложения о полной отмене

Ранее предлагалось отменить традиционные домашние задания как таковые, заменив их творческими проектами и исследовательской работой, формально отходя от существующей модели образовательной нагрузки.

В 2023 году бывший заместитель спикера Госдумы Владислав Даванков предлагал полностью отменить домашние задания, ссылаясь на международный опыт.

Почему это важно: загруженность школьников

8–10 часов на учёбу в день

Многие родители и педагоги утверждают, что значительная часть школьников сталкивается с чрезмерной нагрузкой.

Дети школьного возраста нередко проводят на учёбу и выполнение заданий свыше 8 часов в день, что сравнимо с полной рабочей неделей взрослого человека.

Психологический и физический стресс

По мнению экспертов в образовании, избыточная нагрузка может:

Снижать мотивацию к обучению

Ухудшать психоэмоциональное состояние

Приводить к усталости

Выражаться в снижении внимания и продуктивности

Эффективность домашних заданий под вопросом

Некоторые учёные и педагоги указывают: задания, которые отрабатывают знания, не всегда способствуют развитию навыков творчества или критического мышления, а становятся формальным «обременением».

Что говорят родители и учителя

Общественное мнение разделяется.

Поддержка

Многие родители и дети поддерживают идею временного освобождения от домашних заданий, особенно перед праздниками. Это позволяет больше времени уделить отдыху, семье и снять стресс.

Сомнения

Часть педагогов обращает внимание на возможные риски: отсутствие домашней работы может привести к пробелам в усвоении материала, особенно если учащиеся не занимаются самостоятельно.

Что важно на самом деле

Эксперты по образованию подчёркивают: важно не столько количество заданий, сколько их качество и смысловая нагрузка. Интересные проекты, исследовательские задачи и задания, развивающие навыки, а не механическое повторение.

Почему это важно для родителей

Если вы сейчас в поиске новых профессиональных навыков, переосмысливаете свои карьерные шаги или планируете своё будущее, важно понимать: образование — это не только школьное изучение предметов, но и навыки управления временем, стрессом и самообразованием.

Три направления для развития

Психология развития. Курсы по психологии помогут вам понять, как дети учатся и развиваются, и как поддержать их в учёбе без перегрузки.

Тайм-менеджмент для родителей. Программы по управлению временем полезны не только в профессиональной сфере, но и в воспитании детей.

Управление стрессом. Образовательные программы по управлению стрессом позволяют вам адаптироваться в быстро меняющемся мире труда и помочь детям справляться с нагрузкой.

На странице курсов по психологии вы можете выбрать программы, связанные с этими навыками, чтобы улучшить свой профессиональный потенциал и одновременно понять, как образовательные практики влияют на развитие детей и взрослых.

Выводы

Предложение освободить школьников от домашних заданий в три дня перед Новым годом — это часть более широкой дискуссии о нагрузке детей и эффективности традиционных форм обучения.

8–10 часов на учёбу в день — это слишком много для ребёнка. Эксперты сходятся во мнении: баланс между учёбой и отдыхом критически важен для мотивации, здоровья и эффективности обучения.

Пока что предложение носит рекомендательный характер. Решение принимают сами школы. Но сама дискуссия показывает: система образования меняется, и вопросы нагрузки, качества заданий и благополучия детей выходят на первый план.

Для родителей это повод задуматься не только о школьной нагрузке детей, но и о собственных навыках управления временем, стрессом и развития — всё это части единой системы непрерывного образования.