25,7 тысяч семей получат новую поддержку: что дает статус «студенческая семья»

В июле 2025 года в России официально закреплен статус «студенческая семья» — категория, которая охватывает семьи, где хотя бы один супруг обучается по программам среднего профессионального или высшего образования. Это решение затронет жизни десятков тысяч молодых людей по всей стране.

По данным Минобрнауки, таких семей в России насчитывается 25,7 тысяч, из них более 5-6 тысяч уже имеют детей. Теперь все они получат системную государственную поддержку.

Кто попадает под новый статус

Критерии студенческой семьи:

Хотя бы один супруг обучается очно в вузе или колледже.

Официальный брак или статус единственного родителя.

Возраст до 35 лет.

Наличие или отсутствие детей.

Главное отличие нового подхода: поддержка предоставляется независимо от других видов государственной помощи, которую семья уже получает.

Конкретные меры поддержки

Пособие по беременности и родам

С 1 сентября 2025 года

Размер выплат: 100% МРОТ (около 19 тысяч рублей в месяц).

Для студенток очной формы обучения.

Необходимые документы: справка из вуза + справка из поликлиники.

Единовременная выплата при беременности

С 1 января 2025 года в 33 регионах

Размер выплат: 100 тысяч рублей.

Условие: постановка на учет до 12-й недели беременности.

Пример: в Самарской области уже действует.

Приоритет на бюджетное обучение

Перевод с платной формы на бюджетную при рождении ребенка.

Решение принимается по правилам конкретного вуза.

Значительная экономия семейного бюджета.

Инфраструктурная поддержка

Действует и расширяется:

Комнаты матери и ребенка в вузах.

Группы кратковременного пребывания детей.

Сейчас: более 200 по стране.

К 2030 году: планируется довести до 1000.

Цифры и факты

Масштаб программы

25,7 тысяч студенческих семей в России.

5-6 тысяч семей уже с детьми.

33 региона с расширенной поддержкой.

1000 комнат матери и ребенка к 2030 году.

Финансовая поддержка

Пособие по беременности: 100% МРОТ ежемесячно.

Единовременная выплата: 100 000 рублей.

Экономия на обучении при переводе на бюджет: 200-500 тысяч рублей в год.

Практические шаги для получения поддержки

1. Проверьте соответствие критериям

Очная форма обучения в вузе/колледже.

Официальный брак или статус единственного родителя.

Возраст до 35 лет.

2. Соберите документы

Справка из учебного заведения об очном обучении.

Справка из поликлиники (при беременности).

Заявление в соответствующие органы.

3. Обратитесь в вуз

Узнайте о наличии комнат матери и ребенка.

Выясните возможности перевода на бюджет.

Изучите дополнительные меры поддержки.

4. Используйте цифровые сервисы

С 1 декабря 2025 года на портале Госуслуг заработает единый справочник всех мер поддержки студенческих семей.

Региональные особенности

Лидеры по поддержке

Самарская область: 100 тысяч рублей при ранней постановке на учет.

Москва и СПб: развитая сеть комнат матери и ребенка.

Пункты проката: бесплатные коляски, кроватки, манежи.

Планируемое развитие

Разрабатываются стандарты экономической поддержки для унификации мер помощи по всей стране — чтобы поддержка не зависела от региона проживания.

Мнения экспертов

Татьяна Ларионова (депутат Госдумы):

«Закон о студенческой семье станет основой для разработки мер поддержки на региональном и федеральном уровне»

Александр Толмачев (зампред Комитета по молодежной политике):

«Частные случаи мер поддержки уже есть, но они не обеспечивают системности. Законопроект позволит масштабировать практику»

Лилия Гумерова (глава Комитета Совфеда по образованию):

«Очень важно создать условия, чтобы не в ущерб учёбе… Мы открыли окно возможностей»

Почему это важно для тех, кто планирует учиться

Снижение барьеров для образования

Новые меры поддержки делают получение образования более доступным для семейных людей. Это особенно важно для тех, кто планирует:

Смену профессии через обучение.

Получение второго высшего образования.

Переквалификацию в новой сфере.

Финансовая безопасность

Возможность перевода на бюджетное обучение при рождении ребенка существенно снижает финансовые риски для семей.

Совмещение ролей

Инфраструктурная поддержка позволяет эффективно совмещать роли студента и родителя.

Вызовы реализации

Текущие проблемы

Недостаток комнат матери и ребенка в некоторых регионах.

Бюрократические препятствия при оформлении выплат.

Неравномерность поддержки по регионам.

Планы решения

Увеличение числа комнат с 200 до 1000 к 2030 году.

Создание единых стандартов поддержки.

Цифровизация процессов через Госуслуги.

Международный опыт

Европейские модели

Германия: студенческие пособия для родителей.

Франция: специальные жилищные программы.

Скандинавские страны: комплексная поддержка семей в образовании.

Российская специфика

Отечественная модель делает акцент на сочетании материальной поддержки и инфраструктурных решений.

Перспективы развития

Краткосрочные планы (2025-2026)

Запуск справочника на Госуслугах.

Расширение географии программы.

Увеличение числа комнат матери и ребенка.

Долгосрочные цели (до 2030)

1000 комнат по всей стране.

Единые стандарты поддержки.

Интеграция с другими социальными программами.

Главный вывод

Закрепление статуса «студенческая семья» — это системный ответ на реальные потребности молодых людей, которые хотят совмещать получение образования и создание семьи. 25,7 тысяч семей получили официальное признание и конкретную поддержку.

Новые меры делают образование более доступным для семейных людей и создают условия, при которых рождение ребенка не становится препятствием для профессионального развития.

Это особенно важно для тех, кто планирует смену профессии или дополнительное образование — теперь семейные обязательства и учеба могут гармонично сочетаться.