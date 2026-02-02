В Москве пройдет форум по трейд-маркетингу FMCG и ритейла

С 18 по 20 марта 2026 года в Москве состоится IX всероссийский FMCG & Retail Trade Marketing Forum 2026 — профессиональная площадка для специалистов, работающих на стыке маркетинга, продаж и ритейла.

Организатором выступает компания InterForum. Мероприятие пройдет в отеле Suschevsky by Safmar и объединит представителей производителей, торговых сетей, аналитических компаний и технологических провайдеров.

Форум посвящен практическим инструментам продвижения товаров повседневного спроса в условиях изменения потребительского поведения, роста доли собственных торговых марок и усиления роли данных в управлении продажами.

Деловая программа

Центральная тема форума — трансформация трейд-маркетинга под влиянием цифровизации и давления на маржинальность. Эксперты разберут, какие инструменты действительно влияют на продажи, а какие теряют эффективность.

Шесть ключевых направлений

Работа с промо при ограниченных бюджетах — алгоритмы выбора активностей, перераспределение ресурсов между каналами, оценка отдачи от вложений.

ИИ в трейд-маркетинге — анализ полки, прогнозирование спроса, автоматизация обработки данных.

Сквозная аналитика — объединение данных из ERP, отчетов ритейла и digital-каналов в единую систему.

Цифровые инструменты в точке продаж — QR-механики, мобильные сценарии, сбор поведенческих данных.

Взаимодействие производителя и ритейла — подготовка ценностного предложения, работа с ассортиментными комитетами.

Стратегии работы с хард-дискаунтерами — адаптация продукта и промо под ценочувствительные форматы.

Отдельный блок посвящен рынку труда: участникам представят аналитику по востребованным компетенциям, уровню зарплат и дефицитным ролям в сфере торгового маркетинга.

Практический формат

Организаторы делают акцент на прикладном характере выступлений. В программе — разбор кейсов от производителей и сетей, дискуссии, аналитические обзоры и групповые воркшопы.

Что получат участники

Изучение реальные примеры внедрения AI-инструментов в анализе полки. Конкретные кейсы с результатами.

Сравнение подходы к оценке эффективности промо-кампаний. Разные методики от практиков.

Обсуждение методы сопоставления онлайн-активностей и офлайн-продаж. Как связать digital и физический ритейл.

Принятие участия в тематических рабочих группах по ключевым вызовам отрасли. Живое обсуждение с коллегами.

В рамках форума также запланированы нетворкинг-сессии, где обсуждаются практические вопросы, которые редко выносятся в публичные презентации.

Специальный день о брендинге

18 марта пройдет отдельная программа Consumer Brand 2026, посвященная созданию и развитию FMCG-брендов.

В центре внимания — запуск новинок, эмоциональный брендинг, работа с поколениями Z и Alpha, а также методы измерения маркетинговой эффективности без собственной розницы.

Кому будет полезно

Форум ориентирован на специалистов, принимающих решения в области продвижения и продаж.

Руководителей департаментов трейд-маркетинга и маркетинга. Директоров по развитию продаж. Бренд-менеджеров и категорийных менеджеров. Специалистов по аналитике, работающих с данными ритейла.

Мероприятие будет актуально как для опытных профессионалов, так и для тех, кто расширяет зону ответственности в сторону аналитики, digital-инструментов и стратегического планирования.

Формат участия

Форум проходит офлайн в Москве в течение трех дней. Доступны разные форматы участия — один день, два основных дня или полный пакет.

После мероприятия участникам предоставляют видеозаписи выступлений (при согласии спикеров), что позволяет вернуться к материалам позже.

Сертификат участия, презентации спикеров и дополнительные материалы входят в стандартный пакет делегата.

Фокус на измеримой эффективности

Сквозной темой форума станет доказательство ROI трейд-маркетинга. Спикеры представят подходы к оценке влияния промо-активностей на средний чек, повторные покупки и лояльность клиентов.

Отдельное внимание уделят интеграции маркетинговых и коммерческих метрик.

Организаторы позиционируют мероприятие как площадку для профессионального диалога, где участники получают не только обзор трендов, но и рабочие инструменты для применения в повседневной практике.

Что это значит для карьеры

Для специалистов, работающих в маркетинге, продажах и аналитике, форум — возможность обновить знания и расширить профессиональную сеть.

Где готовиться

На странице курсов по маркетингу собраны программы по трейд-маркетингу, digital-маркетингу, аналитике данных и управлению продажами. Такие курсы помогут подготовиться к участию в форуме и применить полученные знания на практике — от работы с промо до использования ИИ в анализе продаж.

Выводы