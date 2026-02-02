В Москве пройдет форум по трейд-маркетингу FMCG и ритейла
С 18 по 20 марта 2026 года в Москве состоится IX всероссийский FMCG & Retail Trade Marketing Forum 2026 — профессиональная площадка для специалистов, работающих на стыке маркетинга, продаж и ритейла.
Организатором выступает компания InterForum. Мероприятие пройдет в отеле Suschevsky by Safmar и объединит представителей производителей, торговых сетей, аналитических компаний и технологических провайдеров.
Форум посвящен практическим инструментам продвижения товаров повседневного спроса в условиях изменения потребительского поведения, роста доли собственных торговых марок и усиления роли данных в управлении продажами.
Деловая программа
Центральная тема форума — трансформация трейд-маркетинга под влиянием цифровизации и давления на маржинальность. Эксперты разберут, какие инструменты действительно влияют на продажи, а какие теряют эффективность.
Шесть ключевых направлений
Работа с промо при ограниченных бюджетах — алгоритмы выбора активностей, перераспределение ресурсов между каналами, оценка отдачи от вложений.
- ИИ в трейд-маркетинге — анализ полки, прогнозирование спроса, автоматизация обработки данных.
- Сквозная аналитика — объединение данных из ERP, отчетов ритейла и digital-каналов в единую систему.
- Цифровые инструменты в точке продаж — QR-механики, мобильные сценарии, сбор поведенческих данных.
- Взаимодействие производителя и ритейла — подготовка ценностного предложения, работа с ассортиментными комитетами.
- Стратегии работы с хард-дискаунтерами — адаптация продукта и промо под ценочувствительные форматы.
Отдельный блок посвящен рынку труда: участникам представят аналитику по востребованным компетенциям, уровню зарплат и дефицитным ролям в сфере торгового маркетинга.
Практический формат
Организаторы делают акцент на прикладном характере выступлений. В программе — разбор кейсов от производителей и сетей, дискуссии, аналитические обзоры и групповые воркшопы.
Что получат участники
- Изучение реальные примеры внедрения AI-инструментов в анализе полки. Конкретные кейсы с результатами.
- Сравнение подходы к оценке эффективности промо-кампаний. Разные методики от практиков.
- Обсуждение методы сопоставления онлайн-активностей и офлайн-продаж. Как связать digital и физический ритейл.
- Принятие участия в тематических рабочих группах по ключевым вызовам отрасли. Живое обсуждение с коллегами.
В рамках форума также запланированы нетворкинг-сессии, где обсуждаются практические вопросы, которые редко выносятся в публичные презентации.
Специальный день о брендинге
18 марта пройдет отдельная программа Consumer Brand 2026, посвященная созданию и развитию FMCG-брендов.
В центре внимания — запуск новинок, эмоциональный брендинг, работа с поколениями Z и Alpha, а также методы измерения маркетинговой эффективности без собственной розницы.
Кому будет полезно
Форум ориентирован на специалистов, принимающих решения в области продвижения и продаж.
Руководителей департаментов трейд-маркетинга и маркетинга. Директоров по развитию продаж. Бренд-менеджеров и категорийных менеджеров. Специалистов по аналитике, работающих с данными ритейла.
Мероприятие будет актуально как для опытных профессионалов, так и для тех, кто расширяет зону ответственности в сторону аналитики, digital-инструментов и стратегического планирования.
Формат участия
Форум проходит офлайн в Москве в течение трех дней. Доступны разные форматы участия — один день, два основных дня или полный пакет.
После мероприятия участникам предоставляют видеозаписи выступлений (при согласии спикеров), что позволяет вернуться к материалам позже.
Сертификат участия, презентации спикеров и дополнительные материалы входят в стандартный пакет делегата.
Фокус на измеримой эффективности
Сквозной темой форума станет доказательство ROI трейд-маркетинга. Спикеры представят подходы к оценке влияния промо-активностей на средний чек, повторные покупки и лояльность клиентов.
Отдельное внимание уделят интеграции маркетинговых и коммерческих метрик.
Организаторы позиционируют мероприятие как площадку для профессионального диалога, где участники получают не только обзор трендов, но и рабочие инструменты для применения в повседневной практике.
Что это значит для карьеры
Для специалистов, работающих в маркетинге, продажах и аналитике, форум — возможность обновить знания и расширить профессиональную сеть.
Где готовиться
На странице курсов по маркетингу собраны программы по трейд-маркетингу, digital-маркетингу, аналитике данных и управлению продажами. Такие курсы помогут подготовиться к участию в форуме и применить полученные знания на практике — от работы с промо до использования ИИ в анализе продаж.
Выводы
- С 18 по 20 марта 2026 года в Москве состоится IX всероссийский FMCG & Retail Trade Marketing Forum 2026.
- Организатор: компания InterForum. Место: отель Suschevsky by Safmar.
- Участники: представители производителей, торговых сетей, аналитических компаний, технологических провайдеров.
- Тема: трансформация трейд-маркетинга под влиянием цифровизации и давления на маржинальность.
- Шесть направлений: работа с промо при ограниченных бюджетах, ИИ в трейд-маркетинге, сквозная аналитика, цифровые инструменты в точке продаж, взаимодействие производителя и ритейла, стратегии работы с хард-дискаунтерами.
- Формат: разбор кейсов, дискуссии, аналитические обзоры, групповые воркшопы, нетворкинг-сессии.
- 18 марта — отдельная программа Consumer Brand 2026 о создании и развитии FMCG-брендов.
- Целевая аудитория: руководители департаментов трейд-маркетинга и маркетинга, директора по развитию продаж, бренд-менеджеры, категорийные менеджеры, специалисты по аналитике.
- Форматы участия: один день, два основных дня или полный пакет. Видеозаписи выступлений, сертификат участия, презентации спикеров, дополнительные материалы.
- Фокус: доказательство ROI трейд-маркетинга, оценка влияния промо-активностей, интеграция маркетинговых и коммерческих метрик.
- Форум — площадка для профессионального диалога с рабочими инструментами для применения в повседневной практике.
Ubuntu отмечает 20-летие: как дистрибутив изменил мир Linux
Ubuntu отмечает 20-летие! За два десятилетия дистрибутив Linux превратился в популярную платформу для ПК, серверов, облачных решений и IoT. С момента запуска в 2004 году Ubuntu изменила подход к доступности Linux и открытого ПО.
Система образования России готова к новому 2025/26 учебному году
Система образования России полностью готова к новому 2025/26 учебному году — 85 тысяч учреждений примут более 26,5 миллионов школьников и студентов. Среди главных нововведений — новые предметы, единые учебники истории и возможность для студентов педвузов работать учителями после третьего курса.