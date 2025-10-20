Акции и промокоды Отзывы о школах

Общественная палата предложила 12-летнюю школу с 6 лет: реакция Минпросвещения

#Новости

19 октября 2025 года заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения в школе с 11 до 12 лет и начинать учёбу с 6 лет. Минпросвещения отреагировало осторожно, эксперты предупреждают о рисках выгорания.

Что предлагают изменить

Инициатива включает два ключевых изменения:

  • Начало обучения с 6 лет. Сейчас дети идут в школу в 7 лет (иногда в 6,5). Предлагается сделать 6 лет стандартным возрастом.
  • 12 лет вместо 11. Общий срок обучения увеличится на год — с нынешних 11 классов до 12.

Владислав Гриб объясняет:

«Настала необходимость ввести в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. Школьная программа усложняется, дети вынуждены изучать всё больше информации».

Обсуждение, по словам источников, может перейти в практическую стадию в ближайшие 2-3 года.

Реакция Минпросвещения

Министерство просвещения РФ отреагировало сдержанно. Ведомство отметило:

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся».

Минпросвещения подчеркнуло: текущая 11-летняя программа «максимально сбалансирована и успешна для усвоения школьниками знаний».

Это дипломатичный способ сказать: мы не против обсуждать, но менять ничего не спешим.

Что говорят эксперты

Сергей Косарецкий, проректор МГППУ:

«Более ранний старт обучения сам по себе не гарантирует более успешного его завершения, напротив, может привести к выгоранию, сходу с дистанции. Важнее не просто количество лет школьного обучения, а фактические знания и навыки, которые дети получают за эти годы».

Наталья Смарыгина, педагог из Барнаула:

«Моё мнение: детство — не гонка за знаниями, это время становления личности. У нас уже есть механизмы, которые обеспечивают качественное образование в каждой российской школе. Давайте совершенствовать их, а не растягивать процесс обучения».

Эксперты сходятся: проблема не в количестве лет, а в качестве образования. Добавить год без изменения подходов — не решение.

Госдума предлагает мораторий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на любые изменения в системе образования до завершения анализа последствий предыдущих реформ.

Это сигнал: депутаты не готовы поддержать инициативу без серьёзного обоснования и общественного обсуждения.

Что изменится, если примут

Если инициативу воплотят в жизнь, это повлияет на всю систему образования:

  • Пересмотр учебных программ. 12 лет — это не просто растянуть 11 классов на год. Нужно переработать содержание, распределить нагрузку, добавить новые предметы или углубить существующие.
  • Нагрузка на инфраструктуру. Школам понадобятся дополнительные классы, учителя, учебники. Не все регионы готовы к этому.
  • Изменение норм приёма. Если дети идут в школу с 6 лет, как это повлияет на дошкольное образование? Нужно ли менять программы детских садов?
  • Подготовка педагогов. Учителя начальных классов должны быть готовы работать с шестилетками. Это другая психология, другие методики.
  • Сдвиг поступления в вузы. Выпускники закончат школу на год позже. Как это скажется на сроках поступления в университеты и колледжи?

Пока нет конкретных нормативных актов, сроков внедрения или пилотных регионов. Инициатива находится на стадии обсуждения.

Опыт других стран

Владислав Гриб ссылается на опыт развитых стран, где распространена 12-летняя школа. Но важны детали.

В США, Великобритании, Германии действительно 12-13 лет обучения. Но системы устроены по-разному: где-то больше внимания начальной школе, где-то — старшей. Где-то обязательно дошкольное образование, где-то — нет.

Простое копирование чужого опыта без адаптации к российским условиям может не сработать.

Для кого это важно

Если вы планируете карьеру в образовании или хотите развиваться в смежных областях, обратите внимание на курсы для педагогов. Изменения в системе образования создают новые возможности для специалистов.

  • Для родителей: если у вас маленькие дети, следите за развитием инициативы. Возможно, ваш ребёнок пойдёт в школу по новой системе.
  • Для будущих учителей: изменения в системе образования означают спрос на новые методики, подходы, специалистов по работе с младшими школьниками.
  • Для тех, кто планирует смену профессии: образовательная сфера может открыть новые ниши — подготовка детей к школе, репетиторство для младших классов, консультирование родителей.

Что дальше

Инициатива пока на стадии обсуждения. Минпросвещения не спешит с изменениями, эксперты предупреждают о рисках, Госдума предлагает мораторий.

Если идея получит поддержку, первые шаги — это общественные слушания, экспертиза, пилотные проекты в отдельных регионах. Полный переход может занять годы.

Читайте также
Категории курсов
Отзывы о школах