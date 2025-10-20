19 октября 2025 года заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил увеличить срок обучения в школе с 11 до 12 лет и начинать учёбу с 6 лет. Минпросвещения отреагировало осторожно, эксперты предупреждают о рисках выгорания.

Что предлагают изменить

Инициатива включает два ключевых изменения:

Начало обучения с 6 лет. Сейчас дети идут в школу в 7 лет (иногда в 6,5). Предлагается сделать 6 лет стандартным возрастом.

12 лет вместо 11. Общий срок обучения увеличится на год — с нынешних 11 классов до 12.

Владислав Гриб объясняет:

«Настала необходимость ввести в школах 12-летнее образование, как почти во всех развитых странах мира. Школьная программа усложняется, дети вынуждены изучать всё больше информации».

Обсуждение, по словам источников, может перейти в практическую стадию в ближайшие 2-3 года.

Реакция Минпросвещения

Министерство просвещения РФ отреагировало сдержанно. Ведомство отметило:

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся».

Минпросвещения подчеркнуло: текущая 11-летняя программа «максимально сбалансирована и успешна для усвоения школьниками знаний».

Это дипломатичный способ сказать: мы не против обсуждать, но менять ничего не спешим.

Что говорят эксперты

Сергей Косарецкий, проректор МГППУ:

«Более ранний старт обучения сам по себе не гарантирует более успешного его завершения, напротив, может привести к выгоранию, сходу с дистанции. Важнее не просто количество лет школьного обучения, а фактические знания и навыки, которые дети получают за эти годы».

Наталья Смарыгина, педагог из Барнаула:

«Моё мнение: детство — не гонка за знаниями, это время становления личности. У нас уже есть механизмы, которые обеспечивают качественное образование в каждой российской школе. Давайте совершенствовать их, а не растягивать процесс обучения».

Эксперты сходятся: проблема не в количестве лет, а в качестве образования. Добавить год без изменения подходов — не решение.

Госдума предлагает мораторий

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на любые изменения в системе образования до завершения анализа последствий предыдущих реформ.

Это сигнал: депутаты не готовы поддержать инициативу без серьёзного обоснования и общественного обсуждения.

Что изменится, если примут

Если инициативу воплотят в жизнь, это повлияет на всю систему образования:

Пересмотр учебных программ. 12 лет — это не просто растянуть 11 классов на год. Нужно переработать содержание, распределить нагрузку, добавить новые предметы или углубить существующие.

Нагрузка на инфраструктуру. Школам понадобятся дополнительные классы, учителя, учебники. Не все регионы готовы к этому.

Изменение норм приёма. Если дети идут в школу с 6 лет, как это повлияет на дошкольное образование? Нужно ли менять программы детских садов?

Подготовка педагогов. Учителя начальных классов должны быть готовы работать с шестилетками. Это другая психология, другие методики.

Сдвиг поступления в вузы. Выпускники закончат школу на год позже. Как это скажется на сроках поступления в университеты и колледжи?

Пока нет конкретных нормативных актов, сроков внедрения или пилотных регионов. Инициатива находится на стадии обсуждения.

Опыт других стран

Владислав Гриб ссылается на опыт развитых стран, где распространена 12-летняя школа. Но важны детали.

В США, Великобритании, Германии действительно 12-13 лет обучения. Но системы устроены по-разному: где-то больше внимания начальной школе, где-то — старшей. Где-то обязательно дошкольное образование, где-то — нет.

Простое копирование чужого опыта без адаптации к российским условиям может не сработать.

Для кого это важно

Что дальше

Инициатива пока на стадии обсуждения. Минпросвещения не спешит с изменениями, эксперты предупреждают о рисках, Госдума предлагает мораторий.

Если идея получит поддержку, первые шаги — это общественные слушания, экспертиза, пилотные проекты в отдельных регионах. Полный переход может занять годы.