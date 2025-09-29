Акции и промокоды Отзывы о школах

Цифра и душа: как образование ищет баланс между ИИ и человечностью

#Новости

23-24 сентября 2025 года в трех российских городах одновременно прошла Международная научно-практическая конференция «Человек и искусственный интеллект: тенденции развития образования в эпоху искусственного интеллекта». Москва, Казань и Санкт-Петербург стали площадками для обсуждения ключевого вопроса: как внедрять технологии, не теряя человеческое начало в образовании?

В конференции приняли участие академики Российской академии образования, ректоры ведущих вузов, представители IT-индустрии и государственных структур.

География и масштаб мероприятия

Три города — единая повестка

Москва: Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ» Казань: Казанское суворовское военное училище МО РФ Санкт-Петербург: Региональный научный центр РАО на базе РГПУ им. А.И. Герцена

Такой формат позволил вовлечь региональные академические центры и создать общероссийскую дискуссионную площадку.

Ключевые темы конференции

Возможности ИИ в образовании

  • Персонализация обучения — индивидуальные траектории развития для каждого учащегося.
  • Автоматизация рутины — проверка тестов, анализ ошибок, подготовка заданий.
  • Адаптивные системы — подстройка интенсивности и форматов под особенности учеников.

Риски и вызовы

  • Этические проблемы — вопросы авторского права, подделки информации.
  • Снижение роли учителя — опасность превращения педагога в оператора систем.
  • Цифровое неравенство — доступ к ИИ-инструментам имеют не все.
  • Потеря критического мышления — риск полагаться на алгоритмы без анализа.

Человеческий фактор

  • Развитие эмпатии и эмоционального интеллекта.
  • Критическое мышление и творческие способности.
  • Духовно-нравственные ценности.
  • Навыки коллаборации и лидерства.

Мнения ведущих экспертов

Михаил Левицкий, академик РАО

«ИИ имитирует поведение, похожее на интеллектуальное… но при этом не мыслит и, тем более, не чувствует, как личность»

Ключевая мысль: искусственный интеллект остается инструментом, а не субъектом образовательного процесса.

Ольга Гукаленко, академик РАО

«ИИ не может передать нам духовно-нравственные ценности, научить наших детей эмпатии… эта область навсегда останется прерогативой человека»

Подчеркивает незаменимость человеческого влияния в воспитании.

Владимир Зернов, ректор РосНОУ

«Университет будущего — это не просто место передачи знаний, а центр развития надпрофессиональных навыков: креативности, лидерства и коллаборации»

Предлагает новую парадигму высшего образования.

Ольга Ускова

«Все происходящее в науке определяется уровнем развития высоких технологий, которыми обладает государство»

Акцентирует важность развития отечественных ИИ-систем.

Концепция гибридного интеллекта

Партнерство человека и машины

Конференция выдвинула идею гибридного интеллекта — модели, где ИИ не заменяет, а расширяет человеческие когнитивные возможности.

Это подтверждается международными исследованиями: концепция «Hybrid Intelligence» предполагает, что технологии усиливают человеческие способности к анализу, творчеству и принятию решений, оставляя за человеком контроль и ответственность.

Образование 5.0

Эксперты говорят о переходе к новому этапу — Education 5.0, где технологии становятся не просто инструментом, а средой, в которой происходит обучение.

Практическое значение для специалистов

Новые компетенции

На первый план выходят навыки:

  • Работа в связке с ИИ — умение задавать правильные вопросы алгоритмам.
  • Критический анализ — оценка результатов, полученных от ИИ-систем.
  • Управление системами — координация работы технологий.
  • Этическая оценка — понимание границ применения ИИ.

Новые профессии на стыке

  • Образовательная аналитика — анализ данных обучения с помощью ИИ.
  • Разработка EdTech-решений — создание образовательных технологий.
  • ИИ-педагог — специалист по интеграции технологий в обучение.
  • Этик ИИ в образовании — контроль за этичным применением технологий.

Для тех, кто планирует развиваться в этом направлении, полезно изучить качественные курсы по нейросетям, где рассматриваются основы работы с ИИ, машинным обучением и образовательными технологиями — компетенции, которые становятся критически важными в современном образовании.

Международный контекст

Глобальные тренды

Обсуждаемые на конференции темы резонируют с мировой повесткой:

  • UNESCO разрабатывает рекомендации по этичному использованию ИИ в образовании.
  • Европейский Союз принял регулирование AI Act с отдельным разделом об образовании.
  • Сингапур и Южная Корея активно внедряют ИИ-ассистентов в школах.

Российская специфика

Акцент на сохранение духовно-нравственных ценностей и развитие отечественных технологий отличает российский подход от западного прагматизма.

Вызовы реализации

Технические ограничения

  • Недостаточная развитость отечественных ИИ-платформ для образования.
  • Проблемы с качеством данных для обучения алгоритмов.
  • Необходимость мощной вычислительной инфраструктуры.

Организационные барьеры

  • Сопротивление консервативной части педагогического сообщества.
  • Недостаток квалифицированных кадров.
  • Финансовые ограничения школ и вузов.

Социальные риски

  • Углубление цифрового неравенства между регионами.
  • Потеря личного контакта учителя и ученика.
  • Риск манипуляции через ИИ-системы.

Перспективы развития

Краткосрочные планы (2025-2027)

  • Пилотные проекты внедрения ИИ-ассистентов в отдельных школах.
  • Разработка этических стандартов использования ИИ.
  • Подготовка педагогов к работе с новыми технологиями.

Долгосрочная стратегия (до 2030)

  • Создание национальной платформы образовательного ИИ.
  • Массовое внедрение персонализированного обучения.
  • Формирование нового поколения «гибридных» специалистов.

Практические рекомендации

Для педагогов

  1. Изучить основы работы с ИИ-инструментами.
  2. Развивать навыки, которые не заменит машина (эмпатия, творчество).
  3. Участвовать в экспериментах по внедрению технологий.
  4. Следить за этическими аспектами применения ИИ.

Для студентов и специалистов

  1. Осваивать навыки работы с ИИ-системами.
  2. Развивать критическое мышление.
  3. Изучать междисциплинарные области на стыке технологий и гуманитарных наук.
  4. Готовиться к профессиям будущего.

История вопроса

Конференция «Человек и искусственный интеллект» проводится уже более десяти лет, став традиционной площадкой для обсуждения цифровой трансформации образования. За годы существования она превратилась из узкоспециализированного мероприятия в масштабный форум, объединяющий специалистов разных уровней — от школьных учителей до руководителей министерств.

Главный вывод

Конференция «Человек и искусственный интеллект» показала: будущее образования — не в противостоянии технологий и человечности, а в их гармоничном сочетании.

Академики РАО, ректоры ведущих вузов и IT-эксперты сошлись во мнении: ИИ должен усиливать, а не заменять человека в образовательном процессе. Технологии берут на себя рутину, а за людьми остается главное — воспитание, развитие критического мышления, передача ценностей.

Для специалистов это означает новые возможности: профессии на стыке технологий и гуманитарного знания становятся одними из самых востребованных.

