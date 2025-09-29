Цифра и душа: как образование ищет баланс между ИИ и человечностью
23-24 сентября 2025 года в трех российских городах одновременно прошла Международная научно-практическая конференция «Человек и искусственный интеллект: тенденции развития образования в эпоху искусственного интеллекта». Москва, Казань и Санкт-Петербург стали площадками для обсуждения ключевого вопроса: как внедрять технологии, не теряя человеческое начало в образовании?
В конференции приняли участие академики Российской академии образования, ректоры ведущих вузов, представители IT-индустрии и государственных структур.
География и масштаб мероприятия
Три города — единая повестка
Москва: Московский кадетский корпус «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ» Казань: Казанское суворовское военное училище МО РФ Санкт-Петербург: Региональный научный центр РАО на базе РГПУ им. А.И. Герцена
Такой формат позволил вовлечь региональные академические центры и создать общероссийскую дискуссионную площадку.
Ключевые темы конференции
Возможности ИИ в образовании
- Персонализация обучения — индивидуальные траектории развития для каждого учащегося.
- Автоматизация рутины — проверка тестов, анализ ошибок, подготовка заданий.
- Адаптивные системы — подстройка интенсивности и форматов под особенности учеников.
Риски и вызовы
- Этические проблемы — вопросы авторского права, подделки информации.
- Снижение роли учителя — опасность превращения педагога в оператора систем.
- Цифровое неравенство — доступ к ИИ-инструментам имеют не все.
- Потеря критического мышления — риск полагаться на алгоритмы без анализа.
Человеческий фактор
- Развитие эмпатии и эмоционального интеллекта.
- Критическое мышление и творческие способности.
- Духовно-нравственные ценности.
- Навыки коллаборации и лидерства.
Мнения ведущих экспертов
Михаил Левицкий, академик РАО
«ИИ имитирует поведение, похожее на интеллектуальное… но при этом не мыслит и, тем более, не чувствует, как личность»
Ключевая мысль: искусственный интеллект остается инструментом, а не субъектом образовательного процесса.
Ольга Гукаленко, академик РАО
«ИИ не может передать нам духовно-нравственные ценности, научить наших детей эмпатии… эта область навсегда останется прерогативой человека»
Подчеркивает незаменимость человеческого влияния в воспитании.
Владимир Зернов, ректор РосНОУ
«Университет будущего — это не просто место передачи знаний, а центр развития надпрофессиональных навыков: креативности, лидерства и коллаборации»
Предлагает новую парадигму высшего образования.
Ольга Ускова
«Все происходящее в науке определяется уровнем развития высоких технологий, которыми обладает государство»
Акцентирует важность развития отечественных ИИ-систем.
Концепция гибридного интеллекта
Партнерство человека и машины
Конференция выдвинула идею гибридного интеллекта — модели, где ИИ не заменяет, а расширяет человеческие когнитивные возможности.
Это подтверждается международными исследованиями: концепция «Hybrid Intelligence» предполагает, что технологии усиливают человеческие способности к анализу, творчеству и принятию решений, оставляя за человеком контроль и ответственность.
Образование 5.0
Эксперты говорят о переходе к новому этапу — Education 5.0, где технологии становятся не просто инструментом, а средой, в которой происходит обучение.
Практическое значение для специалистов
Новые компетенции
На первый план выходят навыки:
- Работа в связке с ИИ — умение задавать правильные вопросы алгоритмам.
- Критический анализ — оценка результатов, полученных от ИИ-систем.
- Управление системами — координация работы технологий.
- Этическая оценка — понимание границ применения ИИ.
Новые профессии на стыке
- Образовательная аналитика — анализ данных обучения с помощью ИИ.
- Разработка EdTech-решений — создание образовательных технологий.
- ИИ-педагог — специалист по интеграции технологий в обучение.
- Этик ИИ в образовании — контроль за этичным применением технологий.
Для тех, кто планирует развиваться в этом направлении, полезно изучить качественные курсы по нейросетям, где рассматриваются основы работы с ИИ, машинным обучением и образовательными технологиями — компетенции, которые становятся критически важными в современном образовании.
Международный контекст
Глобальные тренды
Обсуждаемые на конференции темы резонируют с мировой повесткой:
- UNESCO разрабатывает рекомендации по этичному использованию ИИ в образовании.
- Европейский Союз принял регулирование AI Act с отдельным разделом об образовании.
- Сингапур и Южная Корея активно внедряют ИИ-ассистентов в школах.
Российская специфика
Акцент на сохранение духовно-нравственных ценностей и развитие отечественных технологий отличает российский подход от западного прагматизма.
Вызовы реализации
Технические ограничения
- Недостаточная развитость отечественных ИИ-платформ для образования.
- Проблемы с качеством данных для обучения алгоритмов.
- Необходимость мощной вычислительной инфраструктуры.
Организационные барьеры
- Сопротивление консервативной части педагогического сообщества.
- Недостаток квалифицированных кадров.
- Финансовые ограничения школ и вузов.
Социальные риски
- Углубление цифрового неравенства между регионами.
- Потеря личного контакта учителя и ученика.
- Риск манипуляции через ИИ-системы.
Перспективы развития
Краткосрочные планы (2025-2027)
- Пилотные проекты внедрения ИИ-ассистентов в отдельных школах.
- Разработка этических стандартов использования ИИ.
- Подготовка педагогов к работе с новыми технологиями.
Долгосрочная стратегия (до 2030)
- Создание национальной платформы образовательного ИИ.
- Массовое внедрение персонализированного обучения.
- Формирование нового поколения «гибридных» специалистов.
Практические рекомендации
Для педагогов
- Изучить основы работы с ИИ-инструментами.
- Развивать навыки, которые не заменит машина (эмпатия, творчество).
- Участвовать в экспериментах по внедрению технологий.
- Следить за этическими аспектами применения ИИ.
Для студентов и специалистов
- Осваивать навыки работы с ИИ-системами.
- Развивать критическое мышление.
- Изучать междисциплинарные области на стыке технологий и гуманитарных наук.
- Готовиться к профессиям будущего.
История вопроса
Конференция «Человек и искусственный интеллект» проводится уже более десяти лет, став традиционной площадкой для обсуждения цифровой трансформации образования. За годы существования она превратилась из узкоспециализированного мероприятия в масштабный форум, объединяющий специалистов разных уровней — от школьных учителей до руководителей министерств.
Главный вывод
Конференция «Человек и искусственный интеллект» показала: будущее образования — не в противостоянии технологий и человечности, а в их гармоничном сочетании.
Академики РАО, ректоры ведущих вузов и IT-эксперты сошлись во мнении: ИИ должен усиливать, а не заменять человека в образовательном процессе. Технологии берут на себя рутину, а за людьми остается главное — воспитание, развитие критического мышления, передача ценностей.
Для специалистов это означает новые возможности: профессии на стыке технологий и гуманитарного знания становятся одними из самых востребованных.
