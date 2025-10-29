В школах введут «презумпцию невиновности» учителей: что предлагает законопроект
26 октября 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить принцип: педагог считается невиновным до доказательства обратного. Нужен отдельный федеральный закон о защите чести, достоинства и профессиональной репутации педагога.
Что предлагают
- Презумпция невиновности учителя. Педагог считается невиновным до доказательства обратного. Если возник конфликт — сначала разбираются в фактах, а не обвиняют учителя автоматически.
- Федеральный закон о защите педагога. Отдельный закон прямого действия о защите чести, достоинства и профессиональной репутации учителя.
- Право на справедливое отношение. Защита от необоснованных обвинений со стороны учеников, родителей и администрации.
- Компенсация морального вреда. Право требовать компенсации за распространение порочащих сведений.
Почему это важно
Борис Чернышов объясняет:
«Учитель не должен ощущать себя жертвой. Нужен закон прямого действия — закон о защите чести и достоинства нашего педагога, учителя».
СМИ отмечают:
«Формально принцип защиты педагога существует, но на практике во многих случаях вина автоматически возлагается на преподавателя».
Сейчас учителя часто оказываются в ситуации: родитель пожаловался — учителя наказывают. Ребёнок что-то рассказал — педагога обвиняют. Не разобравшись в фактах, не выслушав учителя.
Что изменится на практике
- Для учителей. Юридическая защита от необоснованных обвинений. Если родитель или администрация выдвигают претензии — сначала нужно доказать вину, а не обвинять автоматически.
- Для администрации школ. Обязанность обеспечивать соблюдение принципов справедливого отношения к педагогам. При расследовании жалоб нужно документировать процесс и собирать доказательства.
- Для родителей. Изменение процедур. Нельзя просто пожаловаться и ждать, что учителя накажут. Нужно предоставить факты, доказательства, конкретику.
Контекст: другие инициативы
Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести штрафы за оскорбление учителей. Ссылаются на недостаточную защиту педагогов в законодательстве.
В марте 2025 года Чернышов уже предлагал внести поправки в закон «Об образовании», включая положение о защите чести и достоинства педагогического работника.
Это не разовая инициатива. Это системная работа по усилению защиты учителей.
Что делать педагогам
Пока это законодательная инициатива, а не принятый закон. Но педагогам стоит:
- Отслеживать официальный сайт Госдумы и профильные комитеты на предмет публикации законопроекта.
- Подготовить документы, если честь или репутация нарушены. Обращения к руководству школы, профсоюзу, юристу.
- Если вы планируете карьеру в образовании или хотите повысить квалификацию, обратите внимание на курсы для педагогов. Эти навыки помогут повысить квалификацию.
- Знать свои права. Если закон будет принят, он закрепит право на моральную компенсацию и другие юридические механизмы защиты.
Мнение экспертов
Эксперт в области образования Ирина Сидорова отмечает:
«Закрепление презумпции невиновности в образовательной сфере может стать важным шагом к тому, чтобы снизить давление на учителей и повысить качество взаимодействия между школой и родителями».
Экспертное мнение подтверждает: инициатива направлена на повышение устойчивости и уважения к педагогам, что может улучшить образовательную среду.
Для тех, кто думает стать учителем
Если вы рассматриваете карьеру в сфере образования или преподавания — знайте: законодательство движется в сторону усиления защиты педагогов.
Это делает профессию более стабильной и защищённой. Принятие такого закона усиливает ценность квалифицированных специалистов, которые умеют не только преподавать, но и взаимодействовать с родителями и администрацией.
Конфликты на рабочем месте: как их решают руководители
60% руководителей вмешиваются в конфликты между сотрудниками, используя разные подходы. Важность лидерства в управлении спорами и влияние на атмосферу в коллективе.
Илон Маск открывает бесплатный доступ к Grok 3
xAI сделала нейросеть Grok 3 бесплатной! Узнайте, какие уникальные функции доступны пользователям и как это повлияет на развитие ИИ.
Join OTUS Conf 2024: конференция для IT-специалистов
25 июля 2024 года пройдет онлайн-конференция Join OTUS Conf для IT-специалистов. Мероприятие включает блоки по преподаванию, созданию курсов и мотивации студентов. Участие – шанс улучшить навыки и карьеру в IT-преподавании.