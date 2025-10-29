В школах введут «презумпцию невиновности» учителей: что предлагает законопроект

26 октября 2025 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить принцип: педагог считается невиновным до доказательства обратного. Нужен отдельный федеральный закон о защите чести, достоинства и профессиональной репутации педагога.

Что предлагают

Презумпция невиновности учителя. Педагог считается невиновным до доказательства обратного. Если возник конфликт — сначала разбираются в фактах, а не обвиняют учителя автоматически.

Федеральный закон о защите педагога. Отдельный закон прямого действия о защите чести, достоинства и профессиональной репутации учителя.

Право на справедливое отношение. Защита от необоснованных обвинений со стороны учеников, родителей и администрации.

Компенсация морального вреда. Право требовать компенсации за распространение порочащих сведений.

Почему это важно

Борис Чернышов объясняет:

«Учитель не должен ощущать себя жертвой. Нужен закон прямого действия — закон о защите чести и достоинства нашего педагога, учителя».

СМИ отмечают:

«Формально принцип защиты педагога существует, но на практике во многих случаях вина автоматически возлагается на преподавателя».

Сейчас учителя часто оказываются в ситуации: родитель пожаловался — учителя наказывают. Ребёнок что-то рассказал — педагога обвиняют. Не разобравшись в фактах, не выслушав учителя.

Что изменится на практике

Для учителей. Юридическая защита от необоснованных обвинений. Если родитель или администрация выдвигают претензии — сначала нужно доказать вину, а не обвинять автоматически.

Для администрации школ. Обязанность обеспечивать соблюдение принципов справедливого отношения к педагогам. При расследовании жалоб нужно документировать процесс и собирать доказательства.

Для родителей. Изменение процедур. Нельзя просто пожаловаться и ждать, что учителя накажут. Нужно предоставить факты, доказательства, конкретику.

Контекст: другие инициативы

Партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ввести штрафы за оскорбление учителей. Ссылаются на недостаточную защиту педагогов в законодательстве.

В марте 2025 года Чернышов уже предлагал внести поправки в закон «Об образовании», включая положение о защите чести и достоинства педагогического работника.

Это не разовая инициатива. Это системная работа по усилению защиты учителей.

Что делать педагогам

Пока это законодательная инициатива, а не принятый закон. Но педагогам стоит:

Отслеживать официальный сайт Госдумы и профильные комитеты на предмет публикации законопроекта.

Подготовить документы, если честь или репутация нарушены. Обращения к руководству школы, профсоюзу, юристу.

Если вы планируете карьеру в образовании или хотите повысить квалификацию, обратите внимание на курсы для педагогов. Эти навыки помогут повысить квалификацию.

Знать свои права. Если закон будет принят, он закрепит право на моральную компенсацию и другие юридические механизмы защиты.

Мнение экспертов

Эксперт в области образования Ирина Сидорова отмечает:

«Закрепление презумпции невиновности в образовательной сфере может стать важным шагом к тому, чтобы снизить давление на учителей и повысить качество взаимодействия между школой и родителями».

Экспертное мнение подтверждает: инициатива направлена на повышение устойчивости и уважения к педагогам, что может улучшить образовательную среду.

Для тех, кто думает стать учителем

Если вы рассматриваете карьеру в сфере образования или преподавания — знайте: законодательство движется в сторону усиления защиты педагогов.

Это делает профессию более стабильной и защищённой. Принятие такого закона усиливает ценность квалифицированных специалистов, которые умеют не только преподавать, но и взаимодействовать с родителями и администрацией.