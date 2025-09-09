Фронтенд-хоррор в Питере: Яндекс зовет разработчиков на «страшный» митап
20 сентября в Санкт-Петербурге команда Яндекс Вертикалей проводит необычный Vertis JS Meetup под зловещим названием «Horror edition». Это не просто техническая встреча — это место, где фронтенд-разработчики смогут поделиться своими «кошмарами» из мира интерфейсов и найти способы их преодоления.
Организаторы из команд Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Аренда и Путешествия обещают насыщенную программу с реальными кейсами, откровенными дискуссиями и экспериментальными практиками.
О чем будут говорить: от state-менеджмента до синдрома самозванца
Программа митапа охватывает весь спектр вызовов, с которыми сталкиваются фронтенд-разработчики в реальных проектах:
Технические темы:
- Развитие фронтенда и продуктов на примере Авто.ру.
- Подходы к state-менеджменту и их эволюция.
- Архитектурные решения для растущих проектов.
Личностные аспекты:
- Синдром самозванца и способы борьбы с ним.
- Психологические вызовы в работе разработчика.
- Командная работа и профессиональное выгорание.
Экспериментальные форматы:
- Beer Manifestation — коллективное обсуждение ошибок.
- Whispercoding — импровизационное кодирование.
Кто поделится опытом: топ-специалисты Яндекса
На сцене выступят ведущие разработчики и руководители интерфейсных команд:
- Дима Азаренков — тимлид разработки интерфейсов Авто.ру.
- Константин Хименков — разработчик интерфейсов Авто.ру Бизнес.
- Ярослав Лосев — тимлид разработки интерфейсов Яндекс Путешествий.
- Алина Ваниева — руководитель службы разработки интерфейсов Авто.ру.
- Максим Уруков — руководитель службы разработки интерфейсов Яндекс Путешествий.
- Роман Полегуев — руководитель службы разработки интерфейсов Яндекс Аренда.
Каждый спикер расскажет о реальных решениях, которые помогают справляться с ростом продуктов и поддерживать качество интерфейсов в крупных проектах.
Расписание: 6 часов погружения в мир фронтенда
- 13:00 — Регистрация участников.
- 14:00 — Вступительное слово организаторов.
- 14:10 — «Бортжурнал в пути: дорожная карта развития продукта и фронтенда» (Дима Азаренков).
- 14:50 — «Ни одного иероглифа, только state-менеджеры и просветление» (Константин Хименков).
- 15:30 — Перерыв для нетворкинга.
- 16:00 — «Самозванец: найти и обезвредить» (Ярослав Лосев).
- 16:40 — Короткий перерыв.
- 17:00 — Beer Manifestation и Whispercoding — интерактивные практики.
- 19:00 — Афтепати на площадке.
Уникальные активности: больше чем просто доклады
Beer Manifestation — формат, где участники могут открыто рассказать о своих профессиональных «провалах» и ошибках. Это терапевтическая практика, которая помогает понять: все разработчики совершают ошибки, и это нормально.
Whispercoding — экспериментальное коллективное кодирование, где участники работают в формате импровизации. Такой подход помогает выйти из зоны комфорта и найти неожиданные решения.
Практическая информация
Место: Бизнес-центр «Феррум», Свердловская набережная, 44, стр. 1, Санкт-Петербург
Дата: 20 сентября
Формат: Офлайн-встреча
Стоимость: Бесплатно
Регистрация: Обязательна, места ограничены
Кому стоит прийти
Мероприятие будет полезно:
Начинающим разработчикам:
- Узнаете, как устроена работа в крупных продуктах.
- Поймете реальные вызовы фронтенд-разработки.
- Получите мотивацию для профессионального роста.
Опытным специалистам:
- Познакомитесь с новыми инструментами и подходами.
- Обменяетесь опытом с коллегами из индустрии.
- Найдете решения для текущих задач.
Тем, кто борется с выгоранием:
- Обсудите синдром самозванца с единомышленниками.
- Получите поддержку профессионального сообщества.
- Найдете новые источники мотивации.
Почему это важно для карьеры
Участие в отраслевых митапах — один из самых эффективных способов профессионального развития. Вы не только получите новые знания, но и:
- Расширите профессиональную сеть контактов.
- Узнаете о вакансиях и возможностях карьерного роста.
- Поймете тренды развития фронтенд-разработки.
- Получите вдохновение от успешных кейсов.
Если вы хотите развиваться в сфере фронтенд-разработки или планируете войти в эту область, изучите актуальные курсы по веб-разработке. Современные программы обучения помогут освоить востребованные технологии и подготовиться к работе в крупных IT-компаниях.
Vertis JS Meetup «Horror edition» — это возможность не только получить технические знания, но и стать частью активного сообщества разработчиков, где обсуждают не только код, но и людей, которые его создают.
