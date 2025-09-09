Акции и промокоды Отзывы о школах

Фронтенд-хоррор в Питере: Яндекс зовет разработчиков на «страшный» митап

#Новости

20 сентября в Санкт-Петербурге команда Яндекс Вертикалей проводит необычный Vertis JS Meetup под зловещим названием «Horror edition». Это не просто техническая встреча — это место, где фронтенд-разработчики смогут поделиться своими «кошмарами» из мира интерфейсов и найти способы их преодоления.

Организаторы из команд Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Аренда и Путешествия обещают насыщенную программу с реальными кейсами, откровенными дискуссиями и экспериментальными практиками.

О чем будут говорить: от state-менеджмента до синдрома самозванца

Программа митапа охватывает весь спектр вызовов, с которыми сталкиваются фронтенд-разработчики в реальных проектах:

Технические темы:

  • Развитие фронтенда и продуктов на примере Авто.ру.
  • Подходы к state-менеджменту и их эволюция.
  • Архитектурные решения для растущих проектов.

Личностные аспекты:

  • Синдром самозванца и способы борьбы с ним.
  • Психологические вызовы в работе разработчика.
  • Командная работа и профессиональное выгорание.

Экспериментальные форматы:

  • Beer Manifestation — коллективное обсуждение ошибок.
  • Whispercoding — импровизационное кодирование.

Кто поделится опытом: топ-специалисты Яндекса

На сцене выступят ведущие разработчики и руководители интерфейсных команд:

  • Дима Азаренков — тимлид разработки интерфейсов Авто.ру.
  • Константин Хименков — разработчик интерфейсов Авто.ру Бизнес.
  • Ярослав Лосев — тимлид разработки интерфейсов Яндекс Путешествий.
  • Алина Ваниева — руководитель службы разработки интерфейсов Авто.ру.
  • Максим Уруков — руководитель службы разработки интерфейсов Яндекс Путешествий.
  • Роман Полегуев — руководитель службы разработки интерфейсов Яндекс Аренда.

Каждый спикер расскажет о реальных решениях, которые помогают справляться с ростом продуктов и поддерживать качество интерфейсов в крупных проектах.

Расписание: 6 часов погружения в мир фронтенда

  • 13:00 — Регистрация участников.
  • 14:00 — Вступительное слово организаторов.
  • 14:10 — «Бортжурнал в пути: дорожная карта развития продукта и фронтенда» (Дима Азаренков).
  • 14:50 — «Ни одного иероглифа, только state-менеджеры и просветление» (Константин Хименков).
  • 15:30 — Перерыв для нетворкинга.
  • 16:00 — «Самозванец: найти и обезвредить» (Ярослав Лосев).
  • 16:40 — Короткий перерыв.
  • 17:00 — Beer Manifestation и Whispercoding — интерактивные практики.
  • 19:00 — Афтепати на площадке.

Уникальные активности: больше чем просто доклады

Beer Manifestation — формат, где участники могут открыто рассказать о своих профессиональных «провалах» и ошибках. Это терапевтическая практика, которая помогает понять: все разработчики совершают ошибки, и это нормально.

Whispercoding — экспериментальное коллективное кодирование, где участники работают в формате импровизации. Такой подход помогает выйти из зоны комфорта и найти неожиданные решения.

Практическая информация

Место: Бизнес-центр «Феррум», Свердловская набережная, 44, стр. 1, Санкт-Петербург
Дата: 20 сентября
Формат: Офлайн-встреча
Стоимость: Бесплатно
Регистрация: Обязательна, места ограничены

Кому стоит прийти

Мероприятие будет полезно:

Начинающим разработчикам:

  • Узнаете, как устроена работа в крупных продуктах.
  • Поймете реальные вызовы фронтенд-разработки.
  • Получите мотивацию для профессионального роста.

Опытным специалистам:

  • Познакомитесь с новыми инструментами и подходами.
  • Обменяетесь опытом с коллегами из индустрии.
  • Найдете решения для текущих задач.

Тем, кто борется с выгоранием:

  • Обсудите синдром самозванца с единомышленниками.
  • Получите поддержку профессионального сообщества.
  • Найдете новые источники мотивации.

Почему это важно для карьеры

Участие в отраслевых митапах — один из самых эффективных способов профессионального развития. Вы не только получите новые знания, но и:

  • Расширите профессиональную сеть контактов.
  • Узнаете о вакансиях и возможностях карьерного роста.
  • Поймете тренды развития фронтенд-разработки.
  • Получите вдохновение от успешных кейсов.

Если вы хотите развиваться в сфере фронтенд-разработки или планируете войти в эту область, изучите актуальные курсы по веб-разработке. Современные программы обучения помогут освоить востребованные технологии и подготовиться к работе в крупных IT-компаниях.

Vertis JS Meetup «Horror edition» — это возможность не только получить технические знания, но и стать частью активного сообщества разработчиков, где обсуждают не только код, но и людей, которые его создают.

