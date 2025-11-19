Акции и промокоды Отзывы о школах

Все бюджетные места в ординатуре станут целевыми: что изменит закон №424-ФЗ для будущих врачей

#Новости

17 ноября 2025 года президент подписал федеральный закон №424-ФЗ, который кардинально меняет правила поступления в ординатуру.

Главное изменение:

С 1 марта 2026 года все 100% бюджетных мест в ординатуре станут целевыми. Это значит, что для обучения на бюджете необходимо:

  1. Заключить целевой договор с медицинским учреждением.
  2. После обучения отработать до 3 лет под наставничеством.
  3. При нарушении обязательств — возместить затраты на обучение.

Без целевого договора вуз может отчислить студента или перевести на платное обучение.

Три ключевых изменения

1. Обязательное целевое обучение

Что было раньше:

Часть бюджетных мест в ординатуре была целевой, часть — общим конкурсом. Можно было поступить на бюджет без обязательств перед работодателем.

Что будет с 1 марта 2026:

Все бюджетные места — только целевые. Без договора с медучреждением поступить на бюджет нельзя.

Как это работает:

Шаг 1. Абитуриент находит медицинское учреждение, готовое заключить целевой договор.

Шаг 2. Заключает договор до начала обучения (или не позднее итоговой аттестации).

Шаг 3. Поступает на бюджетное место в ординатуре.

Шаг 4. После окончания обучения отрабатывает в этом медучреждении.

Важно: Если договор не заключён или абитуриент отказывается его подписать — вуз вправе отчислить или перевести на контракт.

2. Обязательное наставничество до 3 лет

Второе важное новшество — система наставничества для молодых врачей.

Кого касается:

Выпускников медвузов и ординатуры, которые:

  • Прошли первичную аккредитацию
  • Идут работать в медучреждения системы ОМС (обязательное медицинское страхование)

Как работает:

После окончания обучения молодой врач работает под руководством наставника до 3 лет.

Наставник:

  • Помогает адаптироваться к практике
  • Контролирует качество работы
  • Передаёт опыт

Детали:

Конкретные сроки наставничества, перечень учреждений и условия определит Министерство здравоохранения.

3. Санкции за нарушение обязательств

Если выпускник не отработал по договору или расторг его досрочно — придётся возместить затраты на обучение.

Минимальная сумма: стоимость обучения за один год.

Когда придётся платить:

  • Если отказаться от работы в медучреждении после ординатуры
  • Если уволиться до истечения срока договора
  • Если нарушить условия целевого договора

Когда вступает в силу

1 марта 2026 года — основные положения закона начинают действовать.

17 ноября 2025 года — вступили в силу отдельные статьи закона (дата публикации).

Переходные положения:

Студенты, принятые на обучение до 1 марта 2026 года, учатся по старым правилам.

Все, кто поступает после 1 марта 2026 года — по новым.

Для кого это важно: практические последствия

Для тех, кто собирается поступать в ординатуру

Что нужно сделать:

  1. Найти медучреждение для целевого договора

Начните искать заранее — до подачи документов в вуз. Обратитесь:

  • В больницу, где хотите работать
  • В региональный Минздрав
  • В вуз — они могут помочь с контактами
  1. Изучить условия договора

Узнайте:

  • Срок обязательной отработки (до 3 лет)
  • Зарплату и условия труда
  • Обязанности и права
  • Санкции за нарушение
  1. Подготовиться к наставничеству

После ординатуры вы будете работать под руководством наставника. Это дополнительная поддержка, но и дополнительный контроль.

Важно: Без целевого договора на бюджет не попасть. Единственный вариант — платное обучение.

Для текущих ординаторов

Если вы поступили до 1 марта 2026 года — учитесь по старым правилам. Новый закон вас не касается.

Если поступили после 1 марта 2026 года — обязаны заключить целевой договор.

Для практикующих врачей

Если вы уже работаете — закон на вас не распространяется.

Если планируете поступать в ординатуру — смотрите пункт выше.

Зачем это нужно: цель закона

Закон направлен на решение трёх проблем российского здравоохранения:

Проблема 1: Кадровый дефицит в регионах

Было:

Многие выпускники медвузов не хотели работать в регионах — зарплаты ниже, условия хуже. В результате:

  • В Москве переизбыток врачей
  • В регионах — острый дефицит

Решение:

Целевые договоры привязывают выпускников к конкретным медучреждениям. Если регион нуждается в педиатрах — заключает целевые договоры и получает специалистов.

Проблема 2: Неэффективное использование бюджета

Было:

Государство оплачивало обучение, а выпускник мог:

  • Уехать в другую страну
  • Уйти в частную медицину
  • Вообще не работать по специальности

Решение:

Целевой договор гарантирует, что бюджетные деньги потрачены не зря — выпускник отработает в системе здравоохранения.

Проблема 3: Недостаточная адаптация молодых специалистов

Было: выпускник ординатуры сразу начинал работать самостоятельно. Не всегда был готов к реальной практике.

Решение: наставничество до 3 лет — молодой врач работает под контролем опытного коллеги. Это повышает качество медпомощи и снижает риск ошибок.

Что говорят эксперты

Ирина Васильева, эксперт в области медицинского образования:

«Эта мера направлена на решение кадрового дефицита в здравоохранении, особенно в регионах, поскольку устанавливает гарантию того, что бюджетные места «в системе здравоохранения» не останутся необеспеченными».

Представитель отрасли:

«Обязательное наставничество создаёт дополнительную ступень адаптации молодого врача к практике — это хорошо, но потребуется чёткое финансирование и регулирование, чтобы не вызвать вторичную нагрузку на работодателей».

Эксперты подтверждают: закон решает реальные проблемы, но потребует внимания к деталям реализации.

Плюсы и минусы нового закона

Плюсы

  • Гарантия трудоустройства. После ординатуры не нужно искать работу — она уже есть по договору.
  • Наставничество. Молодой врач не остаётся один на один с практикой — есть опытный коллега, который поможет.
  • Решение кадрового дефицита. Регионы получат специалистов, которых не хватает.
  • Эффективное использование бюджета. Государство платит за обучение тех, кто действительно будет работать врачом.

Минусы

  • Меньше свободы выбора. Нельзя просто поступить на бюджет — нужен договор с конкретным медучреждением.
  • Обязательная привязка к месту работы. Придётся работать там, где указано в договоре, минимум до окончания срока отработки.
  • Риск финансовых потерь. Если передумаете работать — придётся возмещать затраты на обучение.
  • Дополнительная нагрузка на медучреждения. Наставничество требует времени и ресурсов от опытных врачей.

Что это значит для тех, кто меняет профессию

Если вы думаете о карьере врача или рассматриваете медицинское образование, новый закон влияет на ваши решения.

Медицинская ординатура: стоит ли идти

Плюсы:

  • Гарантированное трудоустройство после обучения
  • Наставничество — помощь в адаптации
  • Востребованная профессия
  • Бюджетное обучение (при наличии целевого договора)

Минусы:

  • Долгий путь (6 лет медвуз + 2-5 лет ординатура)
  • Обязательная отработка до 3 лет
  • Привязка к конкретному медучреждению
  • Высокая ответственность

Когда стоит идти:

  • Вы готовы учиться 8-11 лет
  • Не боитесь высокой ответственности
  • Хотите стабильную работу с гарантией трудоустройства
  • Готовы работать в регионе по целевому договору

Когда не стоит:

  • Хотите быстро сменить профессию (меньше года)
  • Не готовы к долгому обучению
  • Не хотите привязываться к конкретному месту работы

Альтернативы медицинской ординатуре

Если путь врача кажется слишком долгим, есть другие варианты в сфере здравоохранения:

Средний медперсонал:

  • Медсестра / медбрат
  • Фельдшер
  • Лаборант

Обучение: 2-4 года, без длительной отработки.

Смежные специальности:

  • Медицинский психолог
  • Диетолог
  • Специалист по реабилитации

Курсы переподготовки:

Если у вас уже есть высшее образование, можно пройти профессиональную переподготовку (от 6 месяцев до 2 лет) и работать в смежных областях.

Например, медицинский маркетинг — востребованное направление, где можно применить знания о здравоохранении без необходимости работать врачом. На KursHub собраны лучшие курсы по медицинскому маркетингу с реальными отзывами студентов. Вы научитесь продвигать медицинские услуги, работать с пациентами и развивать клиники — без долгой ординатуры и обязательной отработки.

