Все бюджетные места в ординатуре станут целевыми: что изменит закон №424-ФЗ для будущих врачей
17 ноября 2025 года президент подписал федеральный закон №424-ФЗ, который кардинально меняет правила поступления в ординатуру.
Главное изменение:
С 1 марта 2026 года все 100% бюджетных мест в ординатуре станут целевыми. Это значит, что для обучения на бюджете необходимо:
- Заключить целевой договор с медицинским учреждением.
- После обучения отработать до 3 лет под наставничеством.
- При нарушении обязательств — возместить затраты на обучение.
Без целевого договора вуз может отчислить студента или перевести на платное обучение.
Три ключевых изменения
1. Обязательное целевое обучение
Что было раньше:
Часть бюджетных мест в ординатуре была целевой, часть — общим конкурсом. Можно было поступить на бюджет без обязательств перед работодателем.
Что будет с 1 марта 2026:
Все бюджетные места — только целевые. Без договора с медучреждением поступить на бюджет нельзя.
Как это работает:
Шаг 1. Абитуриент находит медицинское учреждение, готовое заключить целевой договор.
Шаг 2. Заключает договор до начала обучения (или не позднее итоговой аттестации).
Шаг 3. Поступает на бюджетное место в ординатуре.
Шаг 4. После окончания обучения отрабатывает в этом медучреждении.
Важно: Если договор не заключён или абитуриент отказывается его подписать — вуз вправе отчислить или перевести на контракт.
2. Обязательное наставничество до 3 лет
Второе важное новшество — система наставничества для молодых врачей.
Кого касается:
Выпускников медвузов и ординатуры, которые:
- Прошли первичную аккредитацию
- Идут работать в медучреждения системы ОМС (обязательное медицинское страхование)
Как работает:
После окончания обучения молодой врач работает под руководством наставника до 3 лет.
Наставник:
- Помогает адаптироваться к практике
- Контролирует качество работы
- Передаёт опыт
Детали:
Конкретные сроки наставничества, перечень учреждений и условия определит Министерство здравоохранения.
3. Санкции за нарушение обязательств
Если выпускник не отработал по договору или расторг его досрочно — придётся возместить затраты на обучение.
Минимальная сумма: стоимость обучения за один год.
Когда придётся платить:
- Если отказаться от работы в медучреждении после ординатуры
- Если уволиться до истечения срока договора
- Если нарушить условия целевого договора
Когда вступает в силу
1 марта 2026 года — основные положения закона начинают действовать.
17 ноября 2025 года — вступили в силу отдельные статьи закона (дата публикации).
Переходные положения:
Студенты, принятые на обучение до 1 марта 2026 года, учатся по старым правилам.
Все, кто поступает после 1 марта 2026 года — по новым.
Для кого это важно: практические последствия
Для тех, кто собирается поступать в ординатуру
Что нужно сделать:
- Найти медучреждение для целевого договора
Начните искать заранее — до подачи документов в вуз. Обратитесь:
- В больницу, где хотите работать
- В региональный Минздрав
- В вуз — они могут помочь с контактами
- Изучить условия договора
Узнайте:
- Срок обязательной отработки (до 3 лет)
- Зарплату и условия труда
- Обязанности и права
- Санкции за нарушение
- Подготовиться к наставничеству
После ординатуры вы будете работать под руководством наставника. Это дополнительная поддержка, но и дополнительный контроль.
Важно: Без целевого договора на бюджет не попасть. Единственный вариант — платное обучение.
Для текущих ординаторов
Если вы поступили до 1 марта 2026 года — учитесь по старым правилам. Новый закон вас не касается.
Если поступили после 1 марта 2026 года — обязаны заключить целевой договор.
Для практикующих врачей
Если вы уже работаете — закон на вас не распространяется.
Если планируете поступать в ординатуру — смотрите пункт выше.
Зачем это нужно: цель закона
Закон направлен на решение трёх проблем российского здравоохранения:
Проблема 1: Кадровый дефицит в регионах
Было:
Многие выпускники медвузов не хотели работать в регионах — зарплаты ниже, условия хуже. В результате:
- В Москве переизбыток врачей
- В регионах — острый дефицит
Решение:
Целевые договоры привязывают выпускников к конкретным медучреждениям. Если регион нуждается в педиатрах — заключает целевые договоры и получает специалистов.
Проблема 2: Неэффективное использование бюджета
Было:
Государство оплачивало обучение, а выпускник мог:
- Уехать в другую страну
- Уйти в частную медицину
- Вообще не работать по специальности
Решение:
Целевой договор гарантирует, что бюджетные деньги потрачены не зря — выпускник отработает в системе здравоохранения.
Проблема 3: Недостаточная адаптация молодых специалистов
Было: выпускник ординатуры сразу начинал работать самостоятельно. Не всегда был готов к реальной практике.
Решение: наставничество до 3 лет — молодой врач работает под контролем опытного коллеги. Это повышает качество медпомощи и снижает риск ошибок.
Что говорят эксперты
Ирина Васильева, эксперт в области медицинского образования:
«Эта мера направлена на решение кадрового дефицита в здравоохранении, особенно в регионах, поскольку устанавливает гарантию того, что бюджетные места «в системе здравоохранения» не останутся необеспеченными».
Представитель отрасли:
«Обязательное наставничество создаёт дополнительную ступень адаптации молодого врача к практике — это хорошо, но потребуется чёткое финансирование и регулирование, чтобы не вызвать вторичную нагрузку на работодателей».
Эксперты подтверждают: закон решает реальные проблемы, но потребует внимания к деталям реализации.
Плюсы и минусы нового закона
Плюсы
- Гарантия трудоустройства. После ординатуры не нужно искать работу — она уже есть по договору.
- Наставничество. Молодой врач не остаётся один на один с практикой — есть опытный коллега, который поможет.
- Решение кадрового дефицита. Регионы получат специалистов, которых не хватает.
- Эффективное использование бюджета. Государство платит за обучение тех, кто действительно будет работать врачом.
Минусы
- Меньше свободы выбора. Нельзя просто поступить на бюджет — нужен договор с конкретным медучреждением.
- Обязательная привязка к месту работы. Придётся работать там, где указано в договоре, минимум до окончания срока отработки.
- Риск финансовых потерь. Если передумаете работать — придётся возмещать затраты на обучение.
- Дополнительная нагрузка на медучреждения. Наставничество требует времени и ресурсов от опытных врачей.
Что это значит для тех, кто меняет профессию
Если вы думаете о карьере врача или рассматриваете медицинское образование, новый закон влияет на ваши решения.
Медицинская ординатура: стоит ли идти
Плюсы:
- Гарантированное трудоустройство после обучения
- Наставничество — помощь в адаптации
- Востребованная профессия
- Бюджетное обучение (при наличии целевого договора)
Минусы:
- Долгий путь (6 лет медвуз + 2-5 лет ординатура)
- Обязательная отработка до 3 лет
- Привязка к конкретному медучреждению
- Высокая ответственность
Когда стоит идти:
- Вы готовы учиться 8-11 лет
- Не боитесь высокой ответственности
- Хотите стабильную работу с гарантией трудоустройства
- Готовы работать в регионе по целевому договору
Когда не стоит:
- Хотите быстро сменить профессию (меньше года)
- Не готовы к долгому обучению
- Не хотите привязываться к конкретному месту работы
Альтернативы медицинской ординатуре
Если путь врача кажется слишком долгим, есть другие варианты в сфере здравоохранения:
Средний медперсонал:
- Медсестра / медбрат
- Фельдшер
- Лаборант
Обучение: 2-4 года, без длительной отработки.
Смежные специальности:
- Медицинский психолог
- Диетолог
- Специалист по реабилитации
Курсы переподготовки:
Если у вас уже есть высшее образование, можно пройти профессиональную переподготовку (от 6 месяцев до 2 лет) и работать в смежных областях.
Например, медицинский маркетинг — востребованное направление, где можно применить знания о здравоохранении без необходимости работать врачом. На KursHub собраны лучшие курсы по медицинскому маркетингу с реальными отзывами студентов. Вы научитесь продвигать медицинские услуги, работать с пациентами и развивать клиники — без долгой ординатуры и обязательной отработки.
