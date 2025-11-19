Все бюджетные места в ординатуре станут целевыми: что изменит закон №424-ФЗ для будущих врачей

17 ноября 2025 года президент подписал федеральный закон №424-ФЗ, который кардинально меняет правила поступления в ординатуру.

Главное изменение:

С 1 марта 2026 года все 100% бюджетных мест в ординатуре станут целевыми. Это значит, что для обучения на бюджете необходимо:

Заключить целевой договор с медицинским учреждением. После обучения отработать до 3 лет под наставничеством. При нарушении обязательств — возместить затраты на обучение.

Без целевого договора вуз может отчислить студента или перевести на платное обучение.

Три ключевых изменения

1. Обязательное целевое обучение

Что было раньше:

Часть бюджетных мест в ординатуре была целевой, часть — общим конкурсом. Можно было поступить на бюджет без обязательств перед работодателем.

Что будет с 1 марта 2026:

Все бюджетные места — только целевые. Без договора с медучреждением поступить на бюджет нельзя.

Как это работает:

Шаг 1. Абитуриент находит медицинское учреждение, готовое заключить целевой договор.

Шаг 2. Заключает договор до начала обучения (или не позднее итоговой аттестации).

Шаг 3. Поступает на бюджетное место в ординатуре.

Шаг 4. После окончания обучения отрабатывает в этом медучреждении.

Важно: Если договор не заключён или абитуриент отказывается его подписать — вуз вправе отчислить или перевести на контракт.

2. Обязательное наставничество до 3 лет

Второе важное новшество — система наставничества для молодых врачей.

Кого касается:

Выпускников медвузов и ординатуры, которые:

Прошли первичную аккредитацию

Идут работать в медучреждения системы ОМС (обязательное медицинское страхование)

Как работает:

После окончания обучения молодой врач работает под руководством наставника до 3 лет.

Наставник:

Помогает адаптироваться к практике

Контролирует качество работы

Передаёт опыт

Детали:

Конкретные сроки наставничества, перечень учреждений и условия определит Министерство здравоохранения.

3. Санкции за нарушение обязательств

Если выпускник не отработал по договору или расторг его досрочно — придётся возместить затраты на обучение.

Минимальная сумма: стоимость обучения за один год.

Когда придётся платить:

Если отказаться от работы в медучреждении после ординатуры

Если уволиться до истечения срока договора

Если нарушить условия целевого договора

Когда вступает в силу

1 марта 2026 года — основные положения закона начинают действовать.

17 ноября 2025 года — вступили в силу отдельные статьи закона (дата публикации).

Переходные положения:

Студенты, принятые на обучение до 1 марта 2026 года, учатся по старым правилам.

Все, кто поступает после 1 марта 2026 года — по новым.

Для кого это важно: практические последствия

Для тех, кто собирается поступать в ординатуру

Что нужно сделать:

Найти медучреждение для целевого договора

Начните искать заранее — до подачи документов в вуз. Обратитесь:

В больницу, где хотите работать

В региональный Минздрав

В вуз — они могут помочь с контактами

Изучить условия договора

Узнайте:

Срок обязательной отработки (до 3 лет)

Зарплату и условия труда

Обязанности и права

Санкции за нарушение

Подготовиться к наставничеству

После ординатуры вы будете работать под руководством наставника. Это дополнительная поддержка, но и дополнительный контроль.

Важно: Без целевого договора на бюджет не попасть. Единственный вариант — платное обучение.

Для текущих ординаторов

Если вы поступили до 1 марта 2026 года — учитесь по старым правилам. Новый закон вас не касается.

Если поступили после 1 марта 2026 года — обязаны заключить целевой договор.

Для практикующих врачей

Если вы уже работаете — закон на вас не распространяется.

Если планируете поступать в ординатуру — смотрите пункт выше.

Зачем это нужно: цель закона

Закон направлен на решение трёх проблем российского здравоохранения:

Проблема 1: Кадровый дефицит в регионах

Было:

Многие выпускники медвузов не хотели работать в регионах — зарплаты ниже, условия хуже. В результате:

В Москве переизбыток врачей

В регионах — острый дефицит

Решение:

Целевые договоры привязывают выпускников к конкретным медучреждениям. Если регион нуждается в педиатрах — заключает целевые договоры и получает специалистов.

Проблема 2: Неэффективное использование бюджета

Было:

Государство оплачивало обучение, а выпускник мог:

Уехать в другую страну

Уйти в частную медицину

Вообще не работать по специальности

Решение:

Целевой договор гарантирует, что бюджетные деньги потрачены не зря — выпускник отработает в системе здравоохранения.

Проблема 3: Недостаточная адаптация молодых специалистов

Было: выпускник ординатуры сразу начинал работать самостоятельно. Не всегда был готов к реальной практике.

Решение: наставничество до 3 лет — молодой врач работает под контролем опытного коллеги. Это повышает качество медпомощи и снижает риск ошибок.

Что говорят эксперты

Ирина Васильева, эксперт в области медицинского образования:

«Эта мера направлена на решение кадрового дефицита в здравоохранении, особенно в регионах, поскольку устанавливает гарантию того, что бюджетные места «в системе здравоохранения» не останутся необеспеченными».

Представитель отрасли:

«Обязательное наставничество создаёт дополнительную ступень адаптации молодого врача к практике — это хорошо, но потребуется чёткое финансирование и регулирование, чтобы не вызвать вторичную нагрузку на работодателей».

Эксперты подтверждают: закон решает реальные проблемы, но потребует внимания к деталям реализации.

Плюсы и минусы нового закона

Плюсы

Гарантия трудоустройства. После ординатуры не нужно искать работу — она уже есть по договору.

Наставничество. Молодой врач не остаётся один на один с практикой — есть опытный коллега, который поможет.

Решение кадрового дефицита. Регионы получат специалистов, которых не хватает.

Эффективное использование бюджета. Государство платит за обучение тех, кто действительно будет работать врачом.

Минусы

Меньше свободы выбора. Нельзя просто поступить на бюджет — нужен договор с конкретным медучреждением.

Обязательная привязка к месту работы. Придётся работать там, где указано в договоре, минимум до окончания срока отработки.

Риск финансовых потерь. Если передумаете работать — придётся возмещать затраты на обучение.

Дополнительная нагрузка на медучреждения. Наставничество требует времени и ресурсов от опытных врачей.

Что это значит для тех, кто меняет профессию

Если вы думаете о карьере врача или рассматриваете медицинское образование, новый закон влияет на ваши решения.

Медицинская ординатура: стоит ли идти

Плюсы:

Гарантированное трудоустройство после обучения

Наставничество — помощь в адаптации

Востребованная профессия

Бюджетное обучение (при наличии целевого договора)

Минусы:

Долгий путь (6 лет медвуз + 2-5 лет ординатура)

Обязательная отработка до 3 лет

Привязка к конкретному медучреждению

Высокая ответственность

Когда стоит идти:

Вы готовы учиться 8-11 лет

Не боитесь высокой ответственности

Хотите стабильную работу с гарантией трудоустройства

Готовы работать в регионе по целевому договору

Когда не стоит:

Хотите быстро сменить профессию (меньше года)

Не готовы к долгому обучению

Не хотите привязываться к конкретному месту работы

Альтернативы медицинской ординатуре

Если путь врача кажется слишком долгим, есть другие варианты в сфере здравоохранения:

Средний медперсонал:

Медсестра / медбрат

Фельдшер

Лаборант

Обучение: 2-4 года, без длительной отработки.

Смежные специальности:

Медицинский психолог

Диетолог

Специалист по реабилитации

Курсы переподготовки:

Если у вас уже есть высшее образование, можно пройти профессиональную переподготовку (от 6 месяцев до 2 лет) и работать в смежных областях.

