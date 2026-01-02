20 января — онлайн-встреча о том, как путь героя сотрудников формирует бренд компании
20 января в 11:00 (UTC+3) пройдёт онлайн-встреча What’s Next, посвящённая работе с HR-брендом, маркетингом и PR.
Формат мероприятия предполагает не лекцию в классическом смысле, а профессиональный диалог. Участники вместе со спикерами обсудят, как личные истории сотрудников превращаются в инструмент развития компаний и их репутации на рынке.
О чём мероприятие
Тема ближайшей встречи — «Путь героя в компании».
В центре обсуждения — сотрудники как носители смыслов, ценностей и историй, которые могут усиливать бренд работодателя и внешние коммуникации бизнеса.
Сторителлинг и архетипы
Участникам предложат посмотреть на профессиональное развитие через призму сторителлинга и архетипов.
Организаторы предлагают применить классическую модель «пути героя» Джозефа Кэмпбелла к карьерным траекториям и понять, как эти сюжеты работают в современной корпоративной среде — от стартапов до крупных международных компаний.
Четыре ключевых вопроса встречи
В ходе встречи будут затронуты вопросы:
- Как формируются «герои» внутри компаний. Почему одни истории находят отклик, а другие — нет?
- Какие архетипы проявляются в бизнес-среде. От «бунтаря» до тех, для кого важны стабильность и комфорт.
- Как трансформации сотрудников отражаются на бренде. Связь между личным развитием и репутацией компании.
- Всегда ли компании нужен герой. Что происходит, когда ключевая фигура уходит?
Программа встречи
Программа построена как последовательный разговор — от исследований и аналитики к практикам и личным стратегиям.
Исследование HR-маркетинга
Презентация совместного исследования команды R&D в HR-маркетинге Яндекса и Ipsos Comcon о том, как истории сотрудников используются в бренд-коммуникациях и какие форматы действительно работают.
Анализ кейсов
Разбор российских и международных компаний из разных отраслей: как лидеры влияют на компании и как компании формируют лидеров.
Архетипы и трансформации
Обсуждение профессиональных ролей — от «бунтаря» и «жертвы» до тех, для кого важны стабильность и комфорт, — и их отражения в коммуникациях.
Персональный бренд без мифов
Разговор о том, как выстраивать профессиональную публичность в условиях перегруженного инфопространства и сохранять доверие аудитории в долгосрочной перспективе.
Отдельные блоки программы посвящены нетворкингу и обсуждению — предусмотрены перерыв и возможность задать вопросы спикерам.
Спикеры
Встречу проведут эксперты из HR, исследований, маркетинга и креативных индустрий.
Среди них:
- Представители Яндекса и Ipsos Comcon.
- Преподаватели Школы управления СКОЛКОВО и НИУ ВШЭ.
- Специалисты в области исследований, HR-брендинга, комьюнити-менеджмента и сторителлинга.
- Эксперты с опытом работы в крупных компаниях, консалтинге, IT и креативных агентствах.
Такой состав позволяет рассмотреть тему одновременно с исследовательской, управленческой и практической сторон.
Кому будет полезно
Мероприятие ориентировано на специалистов, которые работают с коммуникациями и людьми:
- HR-менеджерам и специалистам по HR-бренду.
- Маркетологам и PR-практикам.
- Руководителям команд и направлений.
- Экспертам, которые задумываются о персональном бренде.
- Тем, кто работает с корпоративной культурой и внутренними коммуникациями.
Формат подойдёт как опытным специалистам, так и тем, кто только начинает системно работать с брендом работодателя и публичными коммуникациями.
Почему это важно для карьеры
Если вы работаете в HR, маркетинге или коммуникациях, или планируете развиваться в этих направлениях, участие в встрече даёт несколько преимуществ.
Понимание механики HR-бренда
Как истории сотрудников работают на бренд компании. Какие форматы эффективны, а какие — нет.
Практические инструменты
Не теория, а исследования и реальные кейсы от компаний, которые уже это делают.
Персональный бренд
Как выстраивать профессиональную публичность без перегрузки и потери доверия.
Подготовка к развитию
На странице курсов по HR-менеджменту собраны программы, которые помогут вам углубить знания после встречи. Курсы по HR-маркетингу, корпоративным коммуникациям и персональному бренду дадут системное понимание того, как работать с историями сотрудников профессионально.
Практическая информация
Формат: Онлайн-трансляция
Дата и время: 20 января, 11:00 (UTC+3)
Доступ: По предварительной регистрации
Материалы: Участники получат ссылку на трансляцию и напоминание о событии
Стоимость: Участие бесплатное
Все материалы мероприятия распространяются по лицензии CC BY-NC 3.0 с обязательным указанием правообладателя.
Выводы
Онлайн-встреча What’s Next задумывается как пространство для профессионального разговора и обмена опытом — без шаблонных рецептов и универсальных решений.
Организаторы делают акцент на:
- Живых историях
- Исследованиях
- Реальных практиках
Это помогает по-новому взглянуть на роль человека в истории бизнеса.
Если вы работаете с HR-брендом, корпоративными коммуникациями или развиваете персональный бренд, встреча 20 января — возможность узнать, как это делают в Яндексе, Ipsos и других компаниях.
