20 января — онлайн-встреча о том, как путь героя сотрудников формирует бренд компании

20 января в 11:00 (UTC+3) пройдёт онлайн-встреча What’s Next, посвящённая работе с HR-брендом, маркетингом и PR.

Формат мероприятия предполагает не лекцию в классическом смысле, а профессиональный диалог. Участники вместе со спикерами обсудят, как личные истории сотрудников превращаются в инструмент развития компаний и их репутации на рынке.

О чём мероприятие

Тема ближайшей встречи — «Путь героя в компании».

В центре обсуждения — сотрудники как носители смыслов, ценностей и историй, которые могут усиливать бренд работодателя и внешние коммуникации бизнеса.

Сторителлинг и архетипы

Участникам предложат посмотреть на профессиональное развитие через призму сторителлинга и архетипов.

Организаторы предлагают применить классическую модель «пути героя» Джозефа Кэмпбелла к карьерным траекториям и понять, как эти сюжеты работают в современной корпоративной среде — от стартапов до крупных международных компаний.

Четыре ключевых вопроса встречи

В ходе встречи будут затронуты вопросы:

Как формируются «герои» внутри компаний. Почему одни истории находят отклик, а другие — нет?

Какие архетипы проявляются в бизнес-среде. От «бунтаря» до тех, для кого важны стабильность и комфорт.

Как трансформации сотрудников отражаются на бренде. Связь между личным развитием и репутацией компании.

Всегда ли компании нужен герой. Что происходит, когда ключевая фигура уходит?

Программа встречи

Программа построена как последовательный разговор — от исследований и аналитики к практикам и личным стратегиям.

Исследование HR-маркетинга

Презентация совместного исследования команды R&D в HR-маркетинге Яндекса и Ipsos Comcon о том, как истории сотрудников используются в бренд-коммуникациях и какие форматы действительно работают.

Анализ кейсов

Разбор российских и международных компаний из разных отраслей: как лидеры влияют на компании и как компании формируют лидеров.

Архетипы и трансформации

Обсуждение профессиональных ролей — от «бунтаря» и «жертвы» до тех, для кого важны стабильность и комфорт, — и их отражения в коммуникациях.

Персональный бренд без мифов

Разговор о том, как выстраивать профессиональную публичность в условиях перегруженного инфопространства и сохранять доверие аудитории в долгосрочной перспективе.

Отдельные блоки программы посвящены нетворкингу и обсуждению — предусмотрены перерыв и возможность задать вопросы спикерам.

Спикеры

Встречу проведут эксперты из HR, исследований, маркетинга и креативных индустрий.

Среди них:

Представители Яндекса и Ipsos Comcon.

Преподаватели Школы управления СКОЛКОВО и НИУ ВШЭ.

Специалисты в области исследований, HR-брендинга, комьюнити-менеджмента и сторителлинга.

Эксперты с опытом работы в крупных компаниях, консалтинге, IT и креативных агентствах.

Такой состав позволяет рассмотреть тему одновременно с исследовательской, управленческой и практической сторон.

Кому будет полезно

Мероприятие ориентировано на специалистов, которые работают с коммуникациями и людьми:

HR-менеджерам и специалистам по HR-бренду.

Маркетологам и PR-практикам.

Руководителям команд и направлений.

Экспертам, которые задумываются о персональном бренде.

Тем, кто работает с корпоративной культурой и внутренними коммуникациями.

Формат подойдёт как опытным специалистам, так и тем, кто только начинает системно работать с брендом работодателя и публичными коммуникациями.

Почему это важно для карьеры

Если вы работаете в HR, маркетинге или коммуникациях, или планируете развиваться в этих направлениях, участие в встрече даёт несколько преимуществ.

Понимание механики HR-бренда

Как истории сотрудников работают на бренд компании. Какие форматы эффективны, а какие — нет.

Практические инструменты

Не теория, а исследования и реальные кейсы от компаний, которые уже это делают.

Персональный бренд

Как выстраивать профессиональную публичность без перегрузки и потери доверия.

Подготовка к развитию

На странице курсов по HR-менеджменту собраны программы, которые помогут вам углубить знания после встречи. Курсы по HR-маркетингу, корпоративным коммуникациям и персональному бренду дадут системное понимание того, как работать с историями сотрудников профессионально.

Практическая информация

Формат: Онлайн-трансляция

Дата и время: 20 января, 11:00 (UTC+3)

Доступ: По предварительной регистрации

Материалы: Участники получат ссылку на трансляцию и напоминание о событии

Стоимость: Участие бесплатное

Все материалы мероприятия распространяются по лицензии CC BY-NC 3.0 с обязательным указанием правообладателя.

Выводы

Онлайн-встреча What’s Next задумывается как пространство для профессионального разговора и обмена опытом — без шаблонных рецептов и универсальных решений.

Организаторы делают акцент на:

Живых историях

Исследованиях

Реальных практиках

Это помогает по-новому взглянуть на роль человека в истории бизнеса.

Если вы работаете с HR-брендом, корпоративными коммуникациями или развиваете персональный бренд, встреча 20 января — возможность узнать, как это делают в Яндексе, Ipsos и других компаниях.