Я.Субботник по фронтенду: эксперты Яндекса расскажут о дизайн-системах, TypeScript и LLM

6 декабря в Петербурге и онлайн пройдёт очередной Я.Субботник — открытая встреча для фронтенд-разработчиков. В программе — технические доклады от специалистов Яндекса, командная работа над реальными задачами и живое общение с комьюнити.

Мероприятие бесплатное, но для офлайн-участия нужна регистрация — мест ограниченное количество. Онлайн-трансляция доступна всем желающим.

О чём будут говорить: 6 тем от практиков

Программа охватывает актуальные направления фронтенда, с которыми сталкиваются продуктовые команды:

1. Дизайн-системы: как синхронизировать Figma и код

Как поддерживать единообразие между макетами дизайнеров и реальным кодом? Спикеры расскажут про инструменты автоматизации и процессы, которые помогают избежать расхождений.

2. TypeScript: дистрибутивность типов

Разбор особенностей работы с Omit<T, K> и других дистрибутивных типов. Практические примеры из реальных проектов Яндекса.

3. WebFirst/WebView в мобильной разработке

Как использовать веб-технологии для мобильных приложений? Плюсы, минусы и кейсы применения подхода.

4. Автоматизация многоязычных интерфейсов

Как организовать систему перевода для масштабных проектов? Инструменты, процессы и подводные камни.

5. LLM в продуктовых решениях

Реальный опыт интеграции больших языковых моделей в интерфейсы. С какими сценариями сталкиваются фронтенд-команды и как решают задачи.

6. Практический воркшоп «Спаси интерфейс»

Участники в командах будут работать над улучшением пользовательских сценариев. Формат предполагает живое обсуждение, обмен подходами и обратную связь от экспертов Яндекса.

Для кого это событие

Митап будет полезен:

Junior и Middle фронтенд-разработчикам — узнаете, как устроены процессы в крупных продуктовых командах и какие технологии применяются в реальных проектах.

Опытным специалистам — познакомитесь с практиками масштабирования интерфейсов, применением AI-инструментов и поддержкой сложных дизайн-систем.

Тем, кто планирует смену направления — увидите, как работает мобильная веб-разработка, дизайн-системы и продуктовый фронтенд изнутри.

Студентам технических специальностей — получите представление о реальных рабочих процессах и задачах, с которыми сталкиваются разработчики.

Как это будет проходить

Я.Субботник проходит одновременно в Петербурге и онлайн.

Офлайн-участники получат:

  • Полную программу с докладами и воркшопом
  • Кофе-брейки с закусками
  • Зону для общения и нетворкинга
  • Вечернее афтерпати с командой Яндекса

Онлайн-участники получат:

  • Доступ ко всем докладам в прямом эфире
  • Возможность задавать вопросы в чате
  • Запись мероприятия после окончания

Формат мероприятия:

  • Очные доклады от практикующих разработчиков Яндекса
  • Командный воркшоп с практической задачей
  • Q&A-сессии после каждого выступления
  • Неформальное общение во время перерывов

Старт в 12:00, завершение после 19:00 с афтерпати.

Кто будет выступать

В программе участвуют специалисты, отвечающие за ключевые направления фронтенда в экосистеме Яндекса:

  • Михаил Балицкий — руководитель технологий фронтенда главной страницы Яндекса
  • Алина Ваниева — руководитель службы разработки интерфейсов Авто.ру
  • Серафим Четверухин — ведущий дизайнер продукта Yandex Cloud
  • Денис Платонов — старший разработчик интерфейсов Яндекс 360
  • Максим Федянин — руководитель сектора Яндекс Лавки
  • Ирина Туманова — разработчик интерфейсов Яндекс Go
  • Андрей Мелихов — ведущий разработчик интерфейсов Yandex Cloud

Каждый раскроет практический опыт, поделится инструментами и решениями из текущих проектов.

Расписание на 6 декабря

12:00 — Сбор гостей
13:00 — Открытие
13:05 — Синхронизация компонентов в Figma и коде
13:45 — Дистрибутивность типов в TypeScript
14:25 — Кофе-брейк
14:40 — WebFirst/WebView в мобильной разработке
15:20 — Автоматизация перевода интерфейсов
16:00 — Кофе-брейк
16:30 — Интеграция LLM в продуктовые процессы
17:10 — Перерыв
17:30 — Командный воркшоп «Спаси интерфейс»
19:00 — Афтерпати

Почему это важно для вашей карьеры

Встречи с практиками из крупных компаний — один из самых эффективных способов прокачать навыки и понять, куда движется индустрия. Вы не просто послушаете доклады, а узнаете:

  • Какие технологии реально применяются в продакшене
  • С какими проблемами сталкиваются команды и как их решают
  • Какие навыки нужны для работы в крупных продуктовых командах
  • Как выглядит карьерный путь в фронтенде

Готовитесь к работе во фронтенде или хотите углубить знания? Современный фронтенд требует не только знания фреймворков, но и понимания архитектуры, типизации и инструментов автоматизации. На KursHub собраны курсы программирования онлайн: от основ JavaScript до продвинутого TypeScript и React. Такая подготовка поможет получить максимум от технических докладов и уверенно чувствовать себя на воркшопах.

Что в итоге

Я.Субботник по разработке интерфейсов — это площадка, где можно:

  • Узнать о реальных задачах продуктовых команд
  • Познакомиться с современными технологиями фронтенда
  • Задать вопросы экспертам из Яндекса
  • Поработать в команде над практической задачей
  • Расширить профессиональные связи

Формат сочетает теорию, практику и неформальное общение — полезно как для начинающих, так и для опытных разработчиков.

Регистрация: Для офлайн-участия нужно зарегистрироваться заранее из-за ограниченного числа мест. Онлайн-трансляция доступна без регистрации.

Дата: 6 декабря 2025 года
Время: 12:00 – 19:00+
Место: Санкт-Петербург + онлайн
Стоимость: Бесплатно

