Я.Субботник по фронтенду: эксперты Яндекса расскажут о дизайн-системах, TypeScript и LLM
6 декабря в Петербурге и онлайн пройдёт очередной Я.Субботник — открытая встреча для фронтенд-разработчиков. В программе — технические доклады от специалистов Яндекса, командная работа над реальными задачами и живое общение с комьюнити.
Мероприятие бесплатное, но для офлайн-участия нужна регистрация — мест ограниченное количество. Онлайн-трансляция доступна всем желающим.
О чём будут говорить: 6 тем от практиков
Программа охватывает актуальные направления фронтенда, с которыми сталкиваются продуктовые команды:
1. Дизайн-системы: как синхронизировать Figma и код
Как поддерживать единообразие между макетами дизайнеров и реальным кодом? Спикеры расскажут про инструменты автоматизации и процессы, которые помогают избежать расхождений.
2. TypeScript: дистрибутивность типов
Разбор особенностей работы с Omit<T, K> и других дистрибутивных типов. Практические примеры из реальных проектов Яндекса.
3. WebFirst/WebView в мобильной разработке
Как использовать веб-технологии для мобильных приложений? Плюсы, минусы и кейсы применения подхода.
4. Автоматизация многоязычных интерфейсов
Как организовать систему перевода для масштабных проектов? Инструменты, процессы и подводные камни.
5. LLM в продуктовых решениях
Реальный опыт интеграции больших языковых моделей в интерфейсы. С какими сценариями сталкиваются фронтенд-команды и как решают задачи.
6. Практический воркшоп «Спаси интерфейс»
Участники в командах будут работать над улучшением пользовательских сценариев. Формат предполагает живое обсуждение, обмен подходами и обратную связь от экспертов Яндекса.
Для кого это событие
Митап будет полезен:
Junior и Middle фронтенд-разработчикам — узнаете, как устроены процессы в крупных продуктовых командах и какие технологии применяются в реальных проектах.
Опытным специалистам — познакомитесь с практиками масштабирования интерфейсов, применением AI-инструментов и поддержкой сложных дизайн-систем.
Тем, кто планирует смену направления — увидите, как работает мобильная веб-разработка, дизайн-системы и продуктовый фронтенд изнутри.
Студентам технических специальностей — получите представление о реальных рабочих процессах и задачах, с которыми сталкиваются разработчики.
Как это будет проходить
Я.Субботник проходит одновременно в Петербурге и онлайн.
Офлайн-участники получат:
- Полную программу с докладами и воркшопом
- Кофе-брейки с закусками
- Зону для общения и нетворкинга
- Вечернее афтерпати с командой Яндекса
Онлайн-участники получат:
- Доступ ко всем докладам в прямом эфире
- Возможность задавать вопросы в чате
- Запись мероприятия после окончания
Формат мероприятия:
- Очные доклады от практикующих разработчиков Яндекса
- Командный воркшоп с практической задачей
- Q&A-сессии после каждого выступления
- Неформальное общение во время перерывов
Старт в 12:00, завершение после 19:00 с афтерпати.
Кто будет выступать
В программе участвуют специалисты, отвечающие за ключевые направления фронтенда в экосистеме Яндекса:
- Михаил Балицкий — руководитель технологий фронтенда главной страницы Яндекса
- Алина Ваниева — руководитель службы разработки интерфейсов Авто.ру
- Серафим Четверухин — ведущий дизайнер продукта Yandex Cloud
- Денис Платонов — старший разработчик интерфейсов Яндекс 360
- Максим Федянин — руководитель сектора Яндекс Лавки
- Ирина Туманова — разработчик интерфейсов Яндекс Go
- Андрей Мелихов — ведущий разработчик интерфейсов Yandex Cloud
Каждый раскроет практический опыт, поделится инструментами и решениями из текущих проектов.
Расписание на 6 декабря
12:00 — Сбор гостей
13:00 — Открытие
13:05 — Синхронизация компонентов в Figma и коде
13:45 — Дистрибутивность типов в TypeScript
14:25 — Кофе-брейк
14:40 — WebFirst/WebView в мобильной разработке
15:20 — Автоматизация перевода интерфейсов
16:00 — Кофе-брейк
16:30 — Интеграция LLM в продуктовые процессы
17:10 — Перерыв
17:30 — Командный воркшоп «Спаси интерфейс»
19:00 — Афтерпати
Почему это важно для вашей карьеры
Встречи с практиками из крупных компаний — один из самых эффективных способов прокачать навыки и понять, куда движется индустрия. Вы не просто послушаете доклады, а узнаете:
- Какие технологии реально применяются в продакшене
- С какими проблемами сталкиваются команды и как их решают
- Какие навыки нужны для работы в крупных продуктовых командах
- Как выглядит карьерный путь в фронтенде
Что в итоге
Я.Субботник по разработке интерфейсов — это площадка, где можно:
- Узнать о реальных задачах продуктовых команд
- Познакомиться с современными технологиями фронтенда
- Задать вопросы экспертам из Яндекса
- Поработать в команде над практической задачей
- Расширить профессиональные связи
Формат сочетает теорию, практику и неформальное общение — полезно как для начинающих, так и для опытных разработчиков.
Регистрация: Для офлайн-участия нужно зарегистрироваться заранее из-за ограниченного числа мест. Онлайн-трансляция доступна без регистрации.
Дата: 6 декабря 2025 года
Время: 12:00 – 19:00+
Место: Санкт-Петербург + онлайн
Стоимость: Бесплатно
