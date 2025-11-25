Я.Субботник по фронтенду: эксперты Яндекса расскажут о дизайн-системах, TypeScript и LLM

6 декабря в Петербурге и онлайн пройдёт очередной Я.Субботник — открытая встреча для фронтенд-разработчиков. В программе — технические доклады от специалистов Яндекса, командная работа над реальными задачами и живое общение с комьюнити.

Мероприятие бесплатное, но для офлайн-участия нужна регистрация — мест ограниченное количество. Онлайн-трансляция доступна всем желающим.

О чём будут говорить: 6 тем от практиков

Программа охватывает актуальные направления фронтенда, с которыми сталкиваются продуктовые команды:

1. Дизайн-системы: как синхронизировать Figma и код

Как поддерживать единообразие между макетами дизайнеров и реальным кодом? Спикеры расскажут про инструменты автоматизации и процессы, которые помогают избежать расхождений.

2. TypeScript: дистрибутивность типов

Разбор особенностей работы с Omit<T, K> и других дистрибутивных типов. Практические примеры из реальных проектов Яндекса.

3. WebFirst/WebView в мобильной разработке

Как использовать веб-технологии для мобильных приложений? Плюсы, минусы и кейсы применения подхода.

4. Автоматизация многоязычных интерфейсов

Как организовать систему перевода для масштабных проектов? Инструменты, процессы и подводные камни.

5. LLM в продуктовых решениях

Реальный опыт интеграции больших языковых моделей в интерфейсы. С какими сценариями сталкиваются фронтенд-команды и как решают задачи.

6. Практический воркшоп «Спаси интерфейс»

Участники в командах будут работать над улучшением пользовательских сценариев. Формат предполагает живое обсуждение, обмен подходами и обратную связь от экспертов Яндекса.

Для кого это событие

Митап будет полезен:

Junior и Middle фронтенд-разработчикам — узнаете, как устроены процессы в крупных продуктовых командах и какие технологии применяются в реальных проектах.

Опытным специалистам — познакомитесь с практиками масштабирования интерфейсов, применением AI-инструментов и поддержкой сложных дизайн-систем.

Тем, кто планирует смену направления — увидите, как работает мобильная веб-разработка, дизайн-системы и продуктовый фронтенд изнутри.

Студентам технических специальностей — получите представление о реальных рабочих процессах и задачах, с которыми сталкиваются разработчики.

Как это будет проходить

Я.Субботник проходит одновременно в Петербурге и онлайн.

Офлайн-участники получат:

Полную программу с докладами и воркшопом

Кофе-брейки с закусками

Зону для общения и нетворкинга

Вечернее афтерпати с командой Яндекса

Онлайн-участники получат:

Доступ ко всем докладам в прямом эфире

Возможность задавать вопросы в чате

Запись мероприятия после окончания

Формат мероприятия:

Очные доклады от практикующих разработчиков Яндекса

Командный воркшоп с практической задачей

Q&A-сессии после каждого выступления

Неформальное общение во время перерывов

Старт в 12:00, завершение после 19:00 с афтерпати.

Кто будет выступать

В программе участвуют специалисты, отвечающие за ключевые направления фронтенда в экосистеме Яндекса:

Михаил Балицкий — руководитель технологий фронтенда главной страницы Яндекса

Алина Ваниева — руководитель службы разработки интерфейсов Авто.ру

Серафим Четверухин — ведущий дизайнер продукта Yandex Cloud

Денис Платонов — старший разработчик интерфейсов Яндекс 360

Максим Федянин — руководитель сектора Яндекс Лавки

Ирина Туманова — разработчик интерфейсов Яндекс Go

Андрей Мелихов — ведущий разработчик интерфейсов Yandex Cloud

Каждый раскроет практический опыт, поделится инструментами и решениями из текущих проектов.

Расписание на 6 декабря

12:00 — Сбор гостей

13:00 — Открытие

13:05 — Синхронизация компонентов в Figma и коде

13:45 — Дистрибутивность типов в TypeScript

14:25 — Кофе-брейк

14:40 — WebFirst/WebView в мобильной разработке

15:20 — Автоматизация перевода интерфейсов

16:00 — Кофе-брейк

16:30 — Интеграция LLM в продуктовые процессы

17:10 — Перерыв

17:30 — Командный воркшоп «Спаси интерфейс»

19:00 — Афтерпати

Почему это важно для вашей карьеры

Встречи с практиками из крупных компаний — один из самых эффективных способов прокачать навыки и понять, куда движется индустрия. Вы не просто послушаете доклады, а узнаете:

Какие технологии реально применяются в продакшене

С какими проблемами сталкиваются команды и как их решают

Какие навыки нужны для работы в крупных продуктовых командах

Как выглядит карьерный путь в фронтенде

Что в итоге

Я.Субботник по разработке интерфейсов — это площадка, где можно:

Узнать о реальных задачах продуктовых команд

Познакомиться с современными технологиями фронтенда

Задать вопросы экспертам из Яндекса

Поработать в команде над практической задачей

Расширить профессиональные связи

Формат сочетает теорию, практику и неформальное общение — полезно как для начинающих, так и для опытных разработчиков.

Регистрация: Для офлайн-участия нужно зарегистрироваться заранее из-за ограниченного числа мест. Онлайн-трансляция доступна без регистрации.

Дата: 6 декабря 2025 года

Время: 12:00 – 19:00+

Место: Санкт-Петербург + онлайн

Стоимость: Бесплатно