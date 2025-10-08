Я.Субботник по Go: митап для разработчиков 1 ноября в Москве и онлайн
1 ноября в московском офисе Яндекса и в формате онлайн-трансляции пройдёт Я.Субботник по Go — мероприятие для разработчиков, специалистов бэкенда и всех, кто интересуется языком программирования Go и его экосистемой.
Участников ждут доклады экспертов Яндекса и других компаний, живое общение с коллегами, обсуждение свежих релизов и практических решений для высоконагруженных сервисов.
О чём будут говорить
Программа митапа охватывает широкий спектр вопросов — от сетевых библиотек и новых инструментов до архитектурных подходов и оптимизации производительности.
Доклады подготовлены разработчиками и техническими лидерами из разных подразделений Яндекса. Это взгляд на технологии Go с разных сторон: инфраструктурной, продуктовой и архитектурной.
Ключевые темы:
- Сетевое взаимодействие и альтернативы стандартным решениям net.
- Сборка мусора в новой версии Go 1.25 — анализ изменений и влияния на производительность.
- Использование KV-хранилищ и кешей в реальных продакшн-проектах.
- Инструменты трассировки и отладки вычислений.
- Неофициальные активности сообщества, завершающиеся афтепати.
Программа дня
Митап начнётся в 13:00 со сбора и регистрации участников. После открытия — серия технических докладов, чередующихся с перерывами на кофе и нетворкинг. Завершится день вечерней неформальной сессией и афтепати.
Расписание:
- 13:00 — регистрация гостей.
- 14:00 — открытие Я.Субботника по Go.
- 14:10 — «Userspace Networking на Go: когда net уже не справляется» — Александр Демиденко, Yandex Cloud.
- 15:00 — «Новый сборщик мусора в Go 1.25: революция или эволюция?» — Игорь Панасюк, Плюс и Финтех.
- 15:40 — кофе-брейк и нетворкинг.
- 16:10 — «Redis, Valkey и YDB: как используют KV-хранилища и кеши в Яндекс Играх» — Степан Пестерников, Яндекс Игры.
- 16:50 — «Трассировка логики вычислений с помощью Debug Tree» — Александр Никитин, Яндекс Маркет.
- 17:30 — какао-брейк и неформальное общение.
- 17:40 — интерактивная активность для участников.
- 19:00 — афтепати с глинтвейном.
Для тех, кто не сможет приехать лично, будет организована онлайн-трансляция.
Кто выступит
Среди спикеров — инженеры и лидеры разработки Яндекса:
- Мария Примерная — представитель Go-сообщества.
- Георгий Зуйков, старший разработчик бэкенда, Яндекс.
- Игорь Панасюк, разработчик, Плюс и Финтех.
- Александр Никитин, старший разработчик, Яндекс Маркет.
- Александр Демиденко, старший разработчик бэкенда, Yandex Cloud.
- Степан Пестерников, CTO, Яндекс Игры.
Каждый из них представит практический опыт внедрения Go в крупных системах, поделится инсайтами и ответит на вопросы аудитории.
Для кого это мероприятие
Митап рассчитан на:
Разработчиков, использующих Go в продакшн-проектах.
Инженеров, планирующих переход с других языков.
Тимлидов и архитекторов, выбирающих стек для новых сервисов.
Студентов и энтузиастов, которые хотят лучше понять возможности языка через реальные кейсы.
Темы докладов подойдут как специалистам с опытом, так и тем, кто только осваивает язык, но уже знаком с базовыми концепциями.
Хотите освоить Go или прокачать навыки в бэкенд-разработке? Обратите внимание на курсы по Golang-разработке — многие программы включают модули по Go, микросервисам и высоконагруженным системам.
Как участвовать
Участие бесплатное. Можно выбрать офлайн-формат в московском офисе Яндекса или подключиться к онлайн-трансляции. Регистрация обязательна.
После митапа участники получат доступ к материалам по лицензии CC BY-NC 3.0 с обязательным указанием © ООО «Яндекс».
В течение всего дня предусмотрены перерывы для неформального общения, а в конце — уютное афтепати с глинтвейном. Организаторы также предоставляют возможность задать вопросы спикерам и команде DevRel напрямую.
Дата: 1 ноября Время: 13:00–19:00 Место: офис Яндекса, Москва + онлайн Стоимость: бесплатно
