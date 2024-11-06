Яндекс и ВШЭ представили доклад о внедрении ИИ в российских вузах

Как российским университетам эффективно внедрять искусственный интеллект? Ответ на этот вопрос представили Яндекс Образование и НИУ ВШЭ в совместном докладе «Искусственный интеллект в образовании».

Исследование обобщает успешный опыт университетов разных стран, таких как MIT, Оксфорд и Токийский университет, и может стать практическим руководством для российских вузов, предоставляя примеры конкретных решений по интеграции ИИ в образовательные процессы.

Какие задачи студенты уже решают с помощью ИИ

Исследование показало: технологии искусственного интеллекта активно входят в жизнь учащихся. Почти половина опрошенных студентов (49%) уже применяют генеративные технологии — инструменты ИИ, создающие новый контент, такие как текст, изображения или код (например, ChatGPT, DALL-E), при этом 47% отмечают, что ИИ положительно влияет на их обучение.

Топ-4 сценария использования ИИ в учебе

Разбор сложных концепций и понятий — 56%: Наиболее популярные задачи, где студенты используют ИИ, включают разбор таких сложных предметов, как математика, программирование и лингвистика. Для этих целей применяются решения вроде Wolfram Alpha или ChatGPT, которые помогают студентам лучше понять концепции через пояснения и примеры.

Работа с научной литературой и исследования — 45%: Для упрощения поиска и анализа научных материалов студенты применяют такие инструменты, как Elicit или Semantic Scholar, которые автоматизируют обработку данных и помогают быстро находить релевантные исследования по определённой теме.

Перевод текстов — 42%: Технологии ИИ, такие как DeepL и Google Translate, позволяют студентам мгновенно переводить научные статьи и учебные материалы, что облегчает доступ к международным источникам информации.

Создание и анализ текстов — 39%: Студенты также используют генеративные технологии для написания текстов, создания заметок и анализа информации. Примеры таких решений включают Grammarly и Jasper, которые позволяют улучшать структуру и содержание текстов.

Что говорят эксперты о будущем ИИ в образовании

«За последний год технологии ИИ действительно начали проникать в школы, университеты, EdTech-платформы и укореняться в них. Для университетского сообщества и для бигтехов важно видеть, где возникают новые точки роста и как можно применить потенциал ИИ в образовании», — отмечает Кирилл Баранников, руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образовании.

В качестве одного из успешных примеров Кирилл упоминает программу ИИ в MIT, где ИИ помогает анализировать эффективность учебных программ.

ВШЭ уже запускает конкретные инициативы в этом направлении.

«Мы фокусируемся на возможностях, которые ИИ предоставляет для совершенствования образовательного и научного процессов в университете. Вышка запускает разные инициативы, направленные на поддержку корректного использования ИИ как преподавателями, так и студентами, в том числе на создание внутренних платформ для автоматизации анализа данных по академической успеваемости», — комментирует Евгений Терентьев, директор Института образования НИУ ВШЭ.

Почему это важно для вашей карьеры

Если вы планируете сменить профессию или повысить квалификацию, навыки работы с ИИ становятся серьезным преимуществом на рынке труда. Особенно это актуально для специалистов в возрасте от 18 до 40 лет. Мы рекомендуем изучить курсы по искусственному интеллекту и его практическому применению, такие как курсы от Coursera и Skillbox, которые помогут вам оставаться конкурентоспособным в быстро меняющемся мире технологий.

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