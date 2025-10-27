Яндекс запускает митапы Tech Tour в Казани и Нижнем Новгороде
В ноябре Яндекс продолжает Tech Tour — серию офлайн-митапов для backend-разработчиков. Встречи пройдут 15 ноября в Казани и 22 ноября в Нижнем Новгороде. Темы: высоконагруженные алгоритмы, современные фреймворки, ML-инфраструктура и архитектурные подходы.
Что такое Tech Tour
Tech Tour — серия офлайн-митапов, посвящённых внутренним технологиям и продуктовой инфраструктуре Городских сервисов Яндекса.
Команда уже объехала города от Минска до Новосибирска, делясь подходами к разработке и масштабированию сервисов Яндекс Маркета, Еды и Лавки.
Это площадка для обмена опытом между инженерами, аналитиками и техлидами.
Четыре темы митапов
- Высоконагруженные алгоритмы. Решения для обработки миллионов запросов в секунду. Как Яндекс справляется с нагрузкой и масштабирует сервисы.
- Современные фреймворки. Работа с C++, Java, Golang и Python. Какие инструменты используют в продакшене и почему.
- Инфраструктура машинного обучения. Интеграция рекомендательных моделей в продукты. Как ML работает в реальных сервисах.
- Архитектурные подходы. Реальные кейсы по оптимизации внутренних систем Яндекса. От проектирования до внедрения.
Программа в каждом городе формируется индивидуально, но объединяет ключевые направления современной инфраструктурной и продуктовой разработки.
Формат
Митапы проходят офлайн с участием экспертов из Городских сервисов Яндекса.
Каждое мероприятие включает:
- Доклады и Q&A-сессии с разработчиками и техническими лидерами. Можно задавать вопросы напрямую.
- Практические разборы кейсов — от проектирования архитектуры до оптимизации кода. Не теория, а реальные задачи из продуктовых команд.
- Неформальное общение и обмен опытом между участниками. Нетворкинг с коллегами из других компаний.
Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации. После подтверждения участники получат доступ к материалам, записям докладов и презентациям.
Для кого
Организаторы приглашают специалистов уровня Middle и Senior, а также Team Lead-ов, которые работают в областях backend-, ML- или DS-разработки.
Митапы будут интересны тем, кто:
- Использует C++, Java, Python или Golang в продакшене.
- Комбинирует разработку с аналитикой или руководством команд.
- Если вы хотите углубиться в backend-разработку и архитектуру высоконагруженных систем, обратите внимание на курсы по бекенд-разработке.. Базовые знания помогут быстрее разобраться в докладах и применить инсайты на практике.
- Интересуется новыми архитектурными и инфраструктурными решениями.
- Стремится развиваться в продуктовой инженерии и понимать внутренние процессы крупных IT-экосистем.
Спикеры из Яндекса
Программу формируют ведущие специалисты Городских сервисов:
- Марк Нарусов, ML-разработчик рекомендательных сервисов в Лавке — о том, как команда упростила ML-стек рекомендаций.
- Никита Шумский, разработчик мобильных приложений Яндекс Еды — о внедрении BDUI и динамическом обновлении интерфейсов.
- Лёша Тришин, руководитель направления в Яндекс Маркете — об интеграции с китайскими маркетплейсами.
- Даша Митюшкина, руководитель группы курьерского продукта — о фиче, которая повысила чаевые курьеров на 31%.
Это не формальное событие, а возможность услышать напрямую, как рождаются и развиваются продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.
Как участвовать
Регистрация открыта на официальной странице проекта.
Казань: 15 ноября 2025 года
Нижний Новгород: 22 ноября 2025 года
Рекомендуем зарегистрироваться заранее — количество мест ограничено.
Участие: бесплатно, по регистрации
Формат: офлайн-митап с докладами и практическими сессиями
История вместо обществознания: что изменится в ЕГЭ для гуманитариев
С 2027 года российские абитуриенты гуманитарных специальностей могут сдавать ЕГЭ по истории вместо обществознания. Инициативу ректора МГИМО поддержал Президент РФ, а Минобрнауки готовится к масштабной реформе экзаменационной системы.
Какие ИИ-тренды определят будущее IT? Ответы на YandexNeuro Scale 2025
24 сентября в Москве и онлайн состоится конференция YandexNeuro Scale 2025 с участием ведущих ИТ-экспертов. Программа включает 7 тематических треков, более 50 выступлений и интерактивные зоны для практического изучения облачных технологий и ИИ.
Конференция Digital — Оттепель 2025 пройдет в Нижнем Новгороде
Половина россиян знают свои трудовые права: что показало исследование
Половина россиян уверены, что могут отстоять свои трудовые права. Но достаточно ли этого, чтобы чувствовать себя защищённым на работе?