Яндекс запускает митапы Tech Tour в Казани и Нижнем Новгороде

В ноябре Яндекс продолжает Tech Tour — серию офлайн-митапов для backend-разработчиков. Встречи пройдут 15 ноября в Казани и 22 ноября в Нижнем Новгороде. Темы: высоконагруженные алгоритмы, современные фреймворки, ML-инфраструктура и архитектурные подходы.

Что такое Tech Tour

Tech Tour — серия офлайн-митапов, посвящённых внутренним технологиям и продуктовой инфраструктуре Городских сервисов Яндекса.

Команда уже объехала города от Минска до Новосибирска, делясь подходами к разработке и масштабированию сервисов Яндекс Маркета, Еды и Лавки.

Это площадка для обмена опытом между инженерами, аналитиками и техлидами.

Четыре темы митапов

Высоконагруженные алгоритмы. Решения для обработки миллионов запросов в секунду. Как Яндекс справляется с нагрузкой и масштабирует сервисы.

Современные фреймворки. Работа с C++, Java, Golang и Python. Какие инструменты используют в продакшене и почему.

Инфраструктура машинного обучения. Интеграция рекомендательных моделей в продукты. Как ML работает в реальных сервисах.

Архитектурные подходы. Реальные кейсы по оптимизации внутренних систем Яндекса. От проектирования до внедрения.

Программа в каждом городе формируется индивидуально, но объединяет ключевые направления современной инфраструктурной и продуктовой разработки.

Формат

Митапы проходят офлайн с участием экспертов из Городских сервисов Яндекса.

Каждое мероприятие включает:

Доклады и Q&A-сессии с разработчиками и техническими лидерами. Можно задавать вопросы напрямую. Практические разборы кейсов — от проектирования архитектуры до оптимизации кода. Не теория, а реальные задачи из продуктовых команд. Неформальное общение и обмен опытом между участниками. Нетворкинг с коллегами из других компаний.

Участие бесплатное, но требует предварительной регистрации. После подтверждения участники получат доступ к материалам, записям докладов и презентациям.

Для кого

Организаторы приглашают специалистов уровня Middle и Senior, а также Team Lead-ов, которые работают в областях backend-, ML- или DS-разработки.

Митапы будут интересны тем, кто:

Использует C++, Java, Python или Golang в продакшене.

Комбинирует разработку с аналитикой или руководством команд.

Интересуется новыми архитектурными и инфраструктурными решениями.

Стремится развиваться в продуктовой инженерии и понимать внутренние процессы крупных IT-экосистем.

Спикеры из Яндекса

Программу формируют ведущие специалисты Городских сервисов:

Марк Нарусов, ML-разработчик рекомендательных сервисов в Лавке — о том, как команда упростила ML-стек рекомендаций.

Никита Шумский, разработчик мобильных приложений Яндекс Еды — о внедрении BDUI и динамическом обновлении интерфейсов.

Лёша Тришин, руководитель направления в Яндекс Маркете — об интеграции с китайскими маркетплейсами.

Даша Митюшкина, руководитель группы курьерского продукта — о фиче, которая повысила чаевые курьеров на 31%.

Это не формальное событие, а возможность услышать напрямую, как рождаются и развиваются продукты, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

Как участвовать

Регистрация открыта на официальной странице проекта.

Казань: 15 ноября 2025 года

Нижний Новгород: 22 ноября 2025 года

Рекомендуем зарегистрироваться заранее — количество мест ограничено.

Участие: бесплатно, по регистрации