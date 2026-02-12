Яндекс открыл тысячи стажировок — но попасть теперь сложнее
3200 стажёров за один год — настолько резко Яндекс расширяет набор новичков. Для тех, кто мечтает войти в IT, это выглядит как шанс. Но есть и обратная сторона: если компании массово набирают начинающих, значит требования к базовой подготовке уже выросли. Проще говоря, возможностей больше — но неподготовленных кандидатов отсеивать будут быстрее.
Что происходит и почему это важно
Яндекс объявил крупнейший набор стажёров за всю историю программы, главное направление — машинное обучение. Речь не просто о расширении практики для студентов. Компания фактически увеличивает количество стартовых позиций — тех самых первых рабочих мест, куда раньше было сложно попасть без опыта. Это меняет сам принцип входа в IT.
Кого касается новый набор
В первую очередь — студентов и выпускников. Но по факту это важно всем, кто:
- планирует сменить профессию.
- только начал учить программирование.
- ищет первую работу в IT.
- хочет перейти в машинное обучение или аналитику.
Стажировка остаётся одним из немногих форматов, где можно получить реальный опыт без коммерческого бэкграунда.
Как устроена программа
- 3–6 месяцев — стандартная длительность стажировки.
- Оплачиваемый формат — участники работают в продуктовых командах.
- Гибкий график — можно совмещать с учёбой.
Направления включают разработку, анализ данных, машинное обучение, продуктовые и бизнес-роли.
Главный принцип — реальные задачи, а не учебные проекты.
Ключевые цифры набора
- 3200 стажёров — план на 2026 год.
- +500 мест по сравнению с прошлым набором.
- 500 стажировок — отдельная квота для машинного обучения.
Рост именно ML-направления показывает, какие навыки становятся стратегическими для рынка.
Что это значит для рынка труда
Когда компании массово увеличивают стажировки, это означает дефицит специалистов и переход к модели «выращивания кадров». Но есть следствие: конкуренция между начинающими переносится на более ранний этап — ещё до первой работы. Теперь важно не просто подать заявку, а прийти подготовленным.
Что изменится для тех, кто хочет войти в IT
Раньше главным барьером был опыт. Теперь — уровень подготовки до первой работы.
Работодатели готовы брать новичков, но ожидают:
- базовые знания языков программирования.
- понимание инструментов разработки.
- учебные проекты или портфолио.
- способность решать реальные задачи.
Фактически подготовка к стажировке становится обязательной частью карьерного старта.
Что делать читателю
Если стажировки становятся главным каналом входа в профессию, готовиться к ним нужно заранее — так же системно, как раньше готовились к первой работе. Это означает освоить базовые навыки программирования, разобраться в требованиях отбора и понять, какие компетенции чаще всего проверяют на тестах и собеседованиях.
Чтобы понять, какие именно навыки чаще всего требуют работодатели и как их быстрее освоить, можно изучить курсы по программированию и направлений подготовки. Это помогает оценить требования заранее и подготовиться до подачи заявки.
Главное последствие
Количество возможностей растёт. Но вход в профессию становится более структурированным и требовательным. Стажировок больше — но случайных кандидатов меньше. И это ключевое изменение рынка.
Perplexity AI запустила поисковое API Sonar с доступом к актуальным данным
Откройте новые горизонты с Sonar от Perplexity AI — API, позволяющим интегрировать поиск на базе генеративного ИИ в бизнес-процессы и приложения.
Anthropic и Mistral запустили бесплатные курсы по машинному обучению
В начале 2024 года ведущие IT-компании, включая Anthropic и Mistral создали платформу Parlance Lab для бесплатного обучения машинному обучению и нейросетям. Более 25 интерактивных уроков охватывают важные темы, включая файн-тюнинг и промпт-инжиниринг.
Яндекс и МФТИ запускают онлайн-магистратуру для продакт-менеджеров
Онлайн-магистратура «Управление IT-продуктами» от Яндекса и МФТИ — диплом, практика и гибкий график.
Топ-10 языков программирования по версии TIOBE на октябрь 2025 года
Октябрьский индекс TIOBE показывает, какие языки программирования усиливают позиции, а какие теряют популярность среди разработчиков.