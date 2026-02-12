3200 стажёров за один год — настолько резко Яндекс расширяет набор новичков. Для тех, кто мечтает войти в IT, это выглядит как шанс. Но есть и обратная сторона: если компании массово набирают начинающих, значит требования к базовой подготовке уже выросли. Проще говоря, возможностей больше — но неподготовленных кандидатов отсеивать будут быстрее.

Что происходит и почему это важно

Яндекс объявил крупнейший набор стажёров за всю историю программы, главное направление — машинное обучение. Речь не просто о расширении практики для студентов. Компания фактически увеличивает количество стартовых позиций — тех самых первых рабочих мест, куда раньше было сложно попасть без опыта. Это меняет сам принцип входа в IT.

Кого касается новый набор

В первую очередь — студентов и выпускников. Но по факту это важно всем, кто:

планирует сменить профессию.

только начал учить программирование.

ищет первую работу в IT.

хочет перейти в машинное обучение или аналитику.

Стажировка остаётся одним из немногих форматов, где можно получить реальный опыт без коммерческого бэкграунда.

Как устроена программа

3–6 месяцев — стандартная длительность стажировки.

Оплачиваемый формат — участники работают в продуктовых командах.

Гибкий график — можно совмещать с учёбой.

Направления включают разработку, анализ данных, машинное обучение, продуктовые и бизнес-роли.

Главный принцип — реальные задачи, а не учебные проекты.

Ключевые цифры набора

3200 стажёров — план на 2026 год.

+500 мест по сравнению с прошлым набором.

500 стажировок — отдельная квота для машинного обучения.

Рост именно ML-направления показывает, какие навыки становятся стратегическими для рынка.

Что это значит для рынка труда

Когда компании массово увеличивают стажировки, это означает дефицит специалистов и переход к модели «выращивания кадров». Но есть следствие: конкуренция между начинающими переносится на более ранний этап — ещё до первой работы. Теперь важно не просто подать заявку, а прийти подготовленным.

Что изменится для тех, кто хочет войти в IT

Раньше главным барьером был опыт. Теперь — уровень подготовки до первой работы.

Работодатели готовы брать новичков, но ожидают:

базовые знания языков программирования.

понимание инструментов разработки.

учебные проекты или портфолио.

способность решать реальные задачи.

Фактически подготовка к стажировке становится обязательной частью карьерного старта.

Что делать читателю

Если стажировки становятся главным каналом входа в профессию, готовиться к ним нужно заранее — так же системно, как раньше готовились к первой работе. Это означает освоить базовые навыки программирования, разобраться в требованиях отбора и понять, какие компетенции чаще всего проверяют на тестах и собеседованиях.

Чтобы понять, какие именно навыки чаще всего требуют работодатели и как их быстрее освоить, можно изучить курсы по программированию и направлений подготовки. Это помогает оценить требования заранее и подготовиться до подачи заявки.

Главное последствие

Количество возможностей растёт. Но вход в профессию становится более структурированным и требовательным. Стажировок больше — но случайных кандидатов меньше. И это ключевое изменение рынка.