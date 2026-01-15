Яндекс перевёл Погоду на нейросеть Neurometeum — прогноз за минуты

26 декабря 2025 года компания Яндекс объявила о переходе своего сервиса Яндекс Погода на совершенно новую технологию прогнозирования — Neurometeum.

Это искусственная нейросеть, способная моделировать глобальное поведение атмосферы и строить прогнозы за считанные минуты, что резко отличает её от традиционных методов расчёта погоды.

Новый подход особенно важен для пользователей, которые ежедневно планируют поездки, встречи или занятия на открытом воздухе. Прогноз решил один из главных вызовов метеорологии — точное предсказание осадков.

Что такое Neurometeum

Технология Neurometeum, внедрённая в Яндекс Погоду, представляет собой глобальную нейросеть, моделирующую атмосферные процессы по всей планете.

В основе — глубокая модель, способная получать прогнозы погоды намного быстрее, чем классические численные методы.

Три главных преимущества

Скорость — Neurometeum формирует глобальный прогноз за минуты вместо часов, как у традиционных моделей. Это критическая разница для оперативного обновления данных.

Точность — по данным компании, новая система показывает сопоставимое или даже более высокое качество прогнозов осадков, чем нейросетевые аналоги от Google (WeatherNext2).

Универсальность — уже сейчас Neurometeum помогает прогнозировать осадки на ближайшие 16 часов, а в будущем позволит строить точные 10-дневные прогнозы температуры, ветра и других параметров.

Что было раньше

Ранее Яндекс Погода использовала технологию Метеум, которая объединяла данные нескольких метеомоделей и оптимизировала прогноз через ансамбли моделей.

Но расчёты занимали гораздо больше времени и были ресурсоёмкими. Традиционные численные модели требуют от часов до суток вычислений для построения глобального прогноза.

Neurometeum решает эту проблему, обучаясь на огромных исторических массивах данных вместо расчёта традиционных физических уравнений погоды.

Как работает Neurometeum

По информации из технической статьи на Хабре, разработка Neurometeum велась более полутора лет.

Цель — создать модель, способную прогнозировать ключевые параметры атмосферы (до 70 переменных) на срок до 10 дней с часовым шагом обновления.

Революционный подход

Такие нейросетевые методы могут кардинально изменить подход к погодным прогнозам — от локальных погодных карт до глобальных климатических моделей.

Они обходят традиционные физические уравнения погоды и обучаются на исторических данных. Это позволяет получать эволюцию ключевых характеристик атмосферы на 10 суток вперёд буквально за пару минут.

Прогноз осадков — самая сложная задача

Прогнозирование осадков — самая сложная часть прогноза погоды. Даже небольшие ошибки в моделях приводят к серьёзным отклонениям.

Neurometeum показывает высокую точность в диапазоне 12-18 часов, что особенно важно для повседневного планирования. Это позволяет людям точнее понимать, когда ждать дождь или снег.

Сравнение с конкурентами

Согласно пресс-релизу, в сравнении с Google WeatherNext2 система Яндекса показывает не хуже результатов при прогнозах осадков. Это важное достижение, учитывая масштаб разработки Google в области ИИ.

Что говорят разработчики и пользователи

Разработчики отмечают: система Neurometeum стала важным шагом для сервиса.

«Теперь буквально за пару минут мы можем получить эволюцию ключевых характеристик атмосферы на 10 суток вперёд. Это огромный шаг по сравнению с классическими методами, которые требуют часов вычислений».

Обратная связь от пользователей

Комментарии пользователей в сети подчёркивают прогресс технологии, но многие отмечают: визуальные улучшения интерфейса и интерпретации прогноза могут быть полезны для конечных потребителей.

«Приятно, что идёт работа над улучшением, но профит потребителям скорее не заметен. Важно показывать вероятность осадков и мм, чтобы люди понимали, когда реально ждать дождь».

Это справедливое замечание: технология важна, но важнее то, как она представлена пользователю.

Что это значит для пользователя

На данный момент практическое действие от пользователя не требуется. Технология автоматически внедрена в сервис и работает в фоновом режиме.

Просто обновлённые прогнозы в приложении Яндекс Погода станут более быстрыми и точными, особенно в части осадков, которые сложнее всего предсказывать.

Что это значит для карьеры в ИИ

Для тех, кто интересуется технологическими профессиями, искусственным интеллектом и карьерным ростом, такая новость — отличный пример практического применения ИИ в повседневной жизни.

Три перспективных направления

Если вы рассматриваете карьеру в аналитике данных, машинном обучении или разработке ИИ-систем, технология Neurometeum — яркий кейс внедрения нейросетей в продукт массового потребления.

Машинное обучение и глубокие нейросети — базовые навыки по моделям, которые стоят за такими системами. Понимание того, как обучать модели на исторических данных.

Data Science и Python-аналитика — для подготовки данных и построения прогнозов. Работа с огромными массивами метеорологических данных.

ИИ в специализированных областях — применение нейросетей в метеорологии, климатологии и других сферах, где классические методы требуют слишком много ресурсов.

Где готовиться

На странице курсов по машинному обучению собраны программы, которые помогут освоить навыки для работы с технологиями вроде Neurometeum. Курсы по Python, машинному обучению, глубоким нейросетям и аналитике данных дадут базу для работы над подобными проектами.

Выводы

26 декабря 2025 года Яндекс перевёл сервис Яндекс Погода на новую технологию прогнозирования — Neurometeum.

Глобальный прогноз за минуты вместо часов. Традиционные численные модели требуют от часов до суток, Neurometeum справляется за минуты.

Точность прогноза осадков выше или сопоставима с Google WeatherNext2. Прогнозирование осадков — самая сложная задача метеорологии.

До 70 переменных атмосферы на срок до 10 дней с часовым шагом. Разработка велась более полутора лет.

Neurometeum обходит традиционные физические уравнения, обучаясь на исторических данных. Это революционный подход к погодным прогнозам.

Для пользователей изменения автоматические — прогнозы становятся быстрее и точнее без дополнительных действий.

Для карьеры в ИИ это пример практического применения нейросетей в продукте массового потребления. Машинное обучение, Data Science, специализированные области применения ИИ — направления, где такие технологии создают реальную ценность.