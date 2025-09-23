2,5 миллиона запросов в секунду: как Яндекс строит инфраструктуру для городских сервисов
23 октября в Москве пройдет Yandex Techplatform Meetup — встреча, где инженеры Техплатформы Городских сервисов Яндекса поделятся опытом работы с высоконагруженными системами. Это редкая возможность заглянуть под капот технологий, которые обеспечивают работу миллионов пользователей Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки.
Мероприятие ориентировано на опытных разработчиков, которые ежедневно решают сложные инженерные задачи в условиях высоких нагрузок.
О чем расскажут на митапе
Оптимизация баз данных под нагрузкой
Как обеспечить стабильную работу СУБД при миллионах запросов в секунду? Практические кейсы оптимизации от команды, которая знает это не понаслышке.
IO-bound сервисы: построение и поддержка
Особенности архитектуры и эксплуатации сервисов, критичных к операциям ввода-вывода. Реальные решения реальных проблем.
Практики Техплатформы в действии
Конкретные инструменты и подходы, используемые в продуктах Яндекс Go, Маркет, Еда, Лавка и Доставка. Не теория из учебников, а работающие решения.
Масштаб задач впечатляет
- 2,5 миллиона RPS — суммарная нагрузка на систему.
- Тысячи разработчиков используют инструменты платформы.
- 5+ крупных сервисов работают на базе решений команды.
Что стоит за цифрами
Каждый запрос — это реальный пользователь, который заказывает еду, вызывает такси или покупает товары. Техплатформа обеспечивает, чтобы все работало быстро, надежно и масштабируемо.
Для кого этот митап
Senior backend-разработчики
Которые работают с высоконагруженными системами и понимают, что такое производительность в production.
Специалисты по C++, Go, Java
Использующие эти языки для создания масштабируемых решений и мультиплатформенных сервисов.
Системные архитекторы
Интересующиеся внутренним устройством инфраструктуры крупных технологических компаний.
Инженеры, стремящиеся к росту
Желающие понять, как строятся современные городские сервисы и какие технологические вызовы стоят за привычными приложениями.
Что такое Техплатформа Яндекса
Миссия команды
Создание инструментов, которые позволяют внутренним командам Яндекса разрабатывать новую функциональность быстрее, дешевле и надежнее.
Сферы влияния
- Яндекс Go — сервис заказа такси и каршеринга.
- Яндекс Еда — доставка ресторанной еды.
- Яндекс Лавка — доставка продуктов и товаров первой необходимости.
- Яндекс Маркет — маркетплейс.
- Яндекс Доставка — логистическая платформа.
Технологическая основа
Платформа стала одной из ключевых технологических основ экосистемы Яндекса, обеспечивая работу критически важных сервисов.
Почему высоконагруженные системы — это востребованная ниша
Рынок труда
Специалисты по высоконагруженным системам — одни из самых востребованных на рынке:
- Senior Backend Engineer: 400-700 тысяч рублей.
- Principal Engineer: 600-1000 тысяч рублей.
- Staff Engineer: 800-1500 тысяч рублей.
Уникальные задачи
Работа с системами уровня Яндекса дает опыт, который получить больше негде. Это не просто разработка, а инженерное искусство.
Карьерные перспективы
Эксперты по высоким нагрузкам нужны во всех крупных IT-компаниях: от банков до e-commerce проектов.
Для тех, кто хочет развиваться в направлении высоконагруженных систем, полезно изучить курсы DevOps-инженеров, где рассматриваются современные подходы к масштабированию инфраструктуры и автоматизации — компетенции, тесно связанные с темами митапа.
Формат мероприятия
Офлайн-встреча в Москве
Время: 23 октября, 18:00–23:00 Формат: живые доклады + нетворкинг + афтерпати
Особенности программы
- Глубокие технические доклады без маркетинговой воды.
- Живые дискуссии с возможностью задать вопросы экспертам.
- Dev-to-dev общение на равных.
- Неформальный нетворкинг с коллегами по цеху.
Практическая ценность участия
Реальные кейсы
Не абстрактные примеры из учебников, а конкретные решения, проверенные миллионами пользователей.
Инсайты от экспертов
Как решают задачи масштабирования в одной из крупнейших IT-экосистем России.
Профессиональные контакты
Знакомство с инженерами уровня Яндекса — ценные связи для карьеры.
Понимание трендов
Куда движется разработка высоконагруженных систем и какие технологии будут актуальны завтра.
Вызовы высоконагруженных систем
Технические проблемы
- Обеспечение стабильности при пиковых нагрузках.
- Минимизация времени отклика при росте пользователей.
- Горизонтальное масштабирование сервисов.
- Отказоустойчивость критически важных компонентов.
Бизнес-задачи
- Снижение стоимости инфраструктуры при росте нагрузки.
- Ускорение разработки новой функциональности.
- Повышение надежности пользовательского опыта.
Экосистема городских сервисов
Интеграция сервисов
Техплатформа обеспечивает работу не изолированных приложений, а единой экосистемы городских сервисов, где пользователь может:
- Заказать такси через Яндекс Go.
- Попросить курьера завезти продукты из Лавки.
- Купить товары на Маркете.
- Получить доставку через единую логистическую сеть.
Технологические вызовы
Обеспечение бесшовного взаимодействия между сервисами при сохранении производительности каждого из них.
Кому точно стоит прийти
Если вы работаете с нагрузками
И хотите узнать, как это делают в Яндексе — одной из немногих российских компаний мирового уровня.
Если вы архитектор
И проектируете системы, которым предстоит масштабироваться.
Если вы растете как инженер
И стремитесь понять, как устроены технологии за привычными сервисами.
Если вы ищете вдохновение
От работы команд, которые решают задачи уровня мировых IT-гигантов.
Нетворкинг и карьерные возможности
Прямое общение с экспертами
Возможность задать вопросы инженерам Яндекса и получить ответы от первого лица.
Знакомства в индустрии
Участники митапа — опытные специалисты из разных компаний. Ценные контакты для будущих проектов.
Карьерные перспективы
Яндекс регулярно ищет талантливых инженеров. Митап — возможность показать себя.
Как принять участие
Регистрация: на официальном сайте мероприятия Место: Москва (точный адрес сообщается после регистрации) Время: 23 октября, 18:00–23:00
Места ограничены — митап рассчитан на камерную аудиторию для качественного общения между участниками.
Главный вывод
Yandex Techplatform Meetup — это редкая возможность узнать изнутри, как работают технологии, которыми пользуются миллионы россиян ежедневно.
2,5 миллиона запросов в секунду — не просто цифра, а результат работы команды инженеров, которые создали одну из самых надежных технологических платформ в России.
Для senior-разработчиков, системных архитекторов и всех, кто работает с высоконагруженными системами, это обязательное к посещению событие.
Место, где можно учиться у лучших и становиться частью сообщества, которое создает будущее российских технологий.
