2,5 миллиона запросов в секунду: как Яндекс строит инфраструктуру для городских сервисов

23 октября в Москве пройдет Yandex Techplatform Meetup — встреча, где инженеры Техплатформы Городских сервисов Яндекса поделятся опытом работы с высоконагруженными системами. Это редкая возможность заглянуть под капот технологий, которые обеспечивают работу миллионов пользователей Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки.

Мероприятие ориентировано на опытных разработчиков, которые ежедневно решают сложные инженерные задачи в условиях высоких нагрузок.

О чем расскажут на митапе

Оптимизация баз данных под нагрузкой

Как обеспечить стабильную работу СУБД при миллионах запросов в секунду? Практические кейсы оптимизации от команды, которая знает это не понаслышке.

IO-bound сервисы: построение и поддержка

Особенности архитектуры и эксплуатации сервисов, критичных к операциям ввода-вывода. Реальные решения реальных проблем.

Практики Техплатформы в действии

Конкретные инструменты и подходы, используемые в продуктах Яндекс Go, Маркет, Еда, Лавка и Доставка. Не теория из учебников, а работающие решения.

Масштаб задач впечатляет

2,5 миллиона RPS — суммарная нагрузка на систему.

Тысячи разработчиков используют инструменты платформы.

5+ крупных сервисов работают на базе решений команды.

Что стоит за цифрами

Каждый запрос — это реальный пользователь, который заказывает еду, вызывает такси или покупает товары. Техплатформа обеспечивает, чтобы все работало быстро, надежно и масштабируемо.

Для кого этот митап

Senior backend-разработчики

Которые работают с высоконагруженными системами и понимают, что такое производительность в production.

Специалисты по C++, Go, Java

Использующие эти языки для создания масштабируемых решений и мультиплатформенных сервисов.

Системные архитекторы

Интересующиеся внутренним устройством инфраструктуры крупных технологических компаний.

Инженеры, стремящиеся к росту

Желающие понять, как строятся современные городские сервисы и какие технологические вызовы стоят за привычными приложениями.

Что такое Техплатформа Яндекса

Миссия команды

Создание инструментов, которые позволяют внутренним командам Яндекса разрабатывать новую функциональность быстрее, дешевле и надежнее.

Сферы влияния

Яндекс Go — сервис заказа такси и каршеринга.

Яндекс Еда — доставка ресторанной еды.

Яндекс Лавка — доставка продуктов и товаров первой необходимости.

Яндекс Маркет — маркетплейс.

Яндекс Доставка — логистическая платформа.

Технологическая основа

Платформа стала одной из ключевых технологических основ экосистемы Яндекса, обеспечивая работу критически важных сервисов.

Почему высоконагруженные системы — это востребованная ниша

Рынок труда

Специалисты по высоконагруженным системам — одни из самых востребованных на рынке:

Senior Backend Engineer: 400-700 тысяч рублей.

Principal Engineer: 600-1000 тысяч рублей.

Staff Engineer: 800-1500 тысяч рублей.

Уникальные задачи

Работа с системами уровня Яндекса дает опыт, который получить больше негде. Это не просто разработка, а инженерное искусство.

Карьерные перспективы

Эксперты по высоким нагрузкам нужны во всех крупных IT-компаниях: от банков до e-commerce проектов.

Формат мероприятия

Офлайн-встреча в Москве

Время: 23 октября, 18:00–23:00 Формат: живые доклады + нетворкинг + афтерпати

Особенности программы

Глубокие технические доклады без маркетинговой воды.

Живые дискуссии с возможностью задать вопросы экспертам.

Dev-to-dev общение на равных.

Неформальный нетворкинг с коллегами по цеху.

Практическая ценность участия

Реальные кейсы

Не абстрактные примеры из учебников, а конкретные решения, проверенные миллионами пользователей.

Инсайты от экспертов

Как решают задачи масштабирования в одной из крупнейших IT-экосистем России.

Профессиональные контакты

Знакомство с инженерами уровня Яндекса — ценные связи для карьеры.

Понимание трендов

Куда движется разработка высоконагруженных систем и какие технологии будут актуальны завтра.

Вызовы высоконагруженных систем

Технические проблемы

Обеспечение стабильности при пиковых нагрузках.

Минимизация времени отклика при росте пользователей.

Горизонтальное масштабирование сервисов.

Отказоустойчивость критически важных компонентов.

Бизнес-задачи

Снижение стоимости инфраструктуры при росте нагрузки.

Ускорение разработки новой функциональности.

Повышение надежности пользовательского опыта.

Экосистема городских сервисов

Интеграция сервисов

Техплатформа обеспечивает работу не изолированных приложений, а единой экосистемы городских сервисов, где пользователь может:

Заказать такси через Яндекс Go.

Попросить курьера завезти продукты из Лавки.

Купить товары на Маркете.

Получить доставку через единую логистическую сеть.

Технологические вызовы

Обеспечение бесшовного взаимодействия между сервисами при сохранении производительности каждого из них.

Кому точно стоит прийти

Если вы работаете с нагрузками

И хотите узнать, как это делают в Яндексе — одной из немногих российских компаний мирового уровня.

Если вы архитектор

И проектируете системы, которым предстоит масштабироваться.

Если вы растете как инженер

И стремитесь понять, как устроены технологии за привычными сервисами.

Если вы ищете вдохновение

От работы команд, которые решают задачи уровня мировых IT-гигантов.

Нетворкинг и карьерные возможности

Прямое общение с экспертами

Возможность задать вопросы инженерам Яндекса и получить ответы от первого лица.

Знакомства в индустрии

Участники митапа — опытные специалисты из разных компаний. Ценные контакты для будущих проектов.

Карьерные перспективы

Яндекс регулярно ищет талантливых инженеров. Митап — возможность показать себя.

Как принять участие

Регистрация: на официальном сайте мероприятия Место: Москва (точный адрес сообщается после регистрации) Время: 23 октября, 18:00–23:00

Места ограничены — митап рассчитан на камерную аудиторию для качественного общения между участниками.

Главный вывод

Yandex Techplatform Meetup — это редкая возможность узнать изнутри, как работают технологии, которыми пользуются миллионы россиян ежедневно.

2,5 миллиона запросов в секунду — не просто цифра, а результат работы команды инженеров, которые создали одну из самых надежных технологических платформ в России.

Для senior-разработчиков, системных архитекторов и всех, кто работает с высоконагруженными системами, это обязательное к посещению событие.

Место, где можно учиться у лучших и становиться частью сообщества, которое создает будущее российских технологий.