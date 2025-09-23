Акции и промокоды Отзывы о школах

2,5 миллиона запросов в секунду: как Яндекс строит инфраструктуру для городских сервисов

#Новости

23 октября в Москве пройдет Yandex Techplatform Meetup — встреча, где инженеры Техплатформы Городских сервисов Яндекса поделятся опытом работы с высоконагруженными системами. Это редкая возможность заглянуть под капот технологий, которые обеспечивают работу миллионов пользователей Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки.

Мероприятие ориентировано на опытных разработчиков, которые ежедневно решают сложные инженерные задачи в условиях высоких нагрузок.

О чем расскажут на митапе

Оптимизация баз данных под нагрузкой

Как обеспечить стабильную работу СУБД при миллионах запросов в секунду? Практические кейсы оптимизации от команды, которая знает это не понаслышке.

IO-bound сервисы: построение и поддержка

Особенности архитектуры и эксплуатации сервисов, критичных к операциям ввода-вывода. Реальные решения реальных проблем.

Практики Техплатформы в действии

Конкретные инструменты и подходы, используемые в продуктах Яндекс Go, Маркет, Еда, Лавка и Доставка. Не теория из учебников, а работающие решения.

Масштаб задач впечатляет

  • 2,5 миллиона RPS — суммарная нагрузка на систему.
  • Тысячи разработчиков используют инструменты платформы.
  • 5+ крупных сервисов работают на базе решений команды.

Что стоит за цифрами

Каждый запрос — это реальный пользователь, который заказывает еду, вызывает такси или покупает товары. Техплатформа обеспечивает, чтобы все работало быстро, надежно и масштабируемо.

Для кого этот митап

Senior backend-разработчики

Которые работают с высоконагруженными системами и понимают, что такое производительность в production.

Специалисты по C++, Go, Java

Использующие эти языки для создания масштабируемых решений и мультиплатформенных сервисов.

Системные архитекторы

Интересующиеся внутренним устройством инфраструктуры крупных технологических компаний.

Инженеры, стремящиеся к росту

Желающие понять, как строятся современные городские сервисы и какие технологические вызовы стоят за привычными приложениями.

Что такое Техплатформа Яндекса

Миссия команды

Создание инструментов, которые позволяют внутренним командам Яндекса разрабатывать новую функциональность быстрее, дешевле и надежнее.

Сферы влияния

  • Яндекс Go — сервис заказа такси и каршеринга.
  • Яндекс Еда — доставка ресторанной еды.
  • Яндекс Лавка — доставка продуктов и товаров первой необходимости.
  • Яндекс Маркет — маркетплейс.
  • Яндекс Доставка — логистическая платформа.

Технологическая основа

Платформа стала одной из ключевых технологических основ экосистемы Яндекса, обеспечивая работу критически важных сервисов.

Почему высоконагруженные системы — это востребованная ниша

Рынок труда

Специалисты по высоконагруженным системам — одни из самых востребованных на рынке:

  • Senior Backend Engineer: 400-700 тысяч рублей.
  • Principal Engineer: 600-1000 тысяч рублей.
  • Staff Engineer: 800-1500 тысяч рублей.

Уникальные задачи

Работа с системами уровня Яндекса дает опыт, который получить больше негде. Это не просто разработка, а инженерное искусство.

Карьерные перспективы

Эксперты по высоким нагрузкам нужны во всех крупных IT-компаниях: от банков до e-commerce проектов.

Для тех, кто хочет развиваться в направлении высоконагруженных систем, полезно изучить курсы DevOps-инженеров, где рассматриваются современные подходы к масштабированию инфраструктуры и автоматизации — компетенции, тесно связанные с темами митапа.

Формат мероприятия

Офлайн-встреча в Москве

Время: 23 октября, 18:00–23:00 Формат: живые доклады + нетворкинг + афтерпати

Особенности программы

  • Глубокие технические доклады без маркетинговой воды.
  • Живые дискуссии с возможностью задать вопросы экспертам.
  • Dev-to-dev общение на равных.
  • Неформальный нетворкинг с коллегами по цеху.

Практическая ценность участия

Реальные кейсы

Не абстрактные примеры из учебников, а конкретные решения, проверенные миллионами пользователей.

Инсайты от экспертов

Как решают задачи масштабирования в одной из крупнейших IT-экосистем России.

Профессиональные контакты

Знакомство с инженерами уровня Яндекса — ценные связи для карьеры.

Понимание трендов

Куда движется разработка высоконагруженных систем и какие технологии будут актуальны завтра.

Вызовы высоконагруженных систем

Технические проблемы

  • Обеспечение стабильности при пиковых нагрузках.
  • Минимизация времени отклика при росте пользователей.
  • Горизонтальное масштабирование сервисов.
  • Отказоустойчивость критически важных компонентов.

Бизнес-задачи

  • Снижение стоимости инфраструктуры при росте нагрузки.
  • Ускорение разработки новой функциональности.
  • Повышение надежности пользовательского опыта.

Экосистема городских сервисов

Интеграция сервисов

Техплатформа обеспечивает работу не изолированных приложений, а единой экосистемы городских сервисов, где пользователь может:

  • Заказать такси через Яндекс Go.
  • Попросить курьера завезти продукты из Лавки.
  • Купить товары на Маркете.
  • Получить доставку через единую логистическую сеть.

Технологические вызовы

Обеспечение бесшовного взаимодействия между сервисами при сохранении производительности каждого из них.

Кому точно стоит прийти

Если вы работаете с нагрузками

И хотите узнать, как это делают в Яндексе — одной из немногих российских компаний мирового уровня.

Если вы архитектор

И проектируете системы, которым предстоит масштабироваться.

Если вы растете как инженер

И стремитесь понять, как устроены технологии за привычными сервисами.

Если вы ищете вдохновение

От работы команд, которые решают задачи уровня мировых IT-гигантов.

Нетворкинг и карьерные возможности

Прямое общение с экспертами

Возможность задать вопросы инженерам Яндекса и получить ответы от первого лица.

Знакомства в индустрии

Участники митапа — опытные специалисты из разных компаний. Ценные контакты для будущих проектов.

Карьерные перспективы

Яндекс регулярно ищет талантливых инженеров. Митап — возможность показать себя.

Как принять участие

Регистрация: на официальном сайте мероприятия Место: Москва (точный адрес сообщается после регистрации) Время: 23 октября, 18:00–23:00

Места ограничены — митап рассчитан на камерную аудиторию для качественного общения между участниками.

Главный вывод

Yandex Techplatform Meetup — это редкая возможность узнать изнутри, как работают технологии, которыми пользуются миллионы россиян ежедневно.

2,5 миллиона запросов в секунду — не просто цифра, а результат работы команды инженеров, которые создали одну из самых надежных технологических платформ в России.

Для senior-разработчиков, системных архитекторов и всех, кто работает с высоконагруженными системами, это обязательное к посещению событие.

Место, где можно учиться у лучших и становиться частью сообщества, которое создает будущее российских технологий.

