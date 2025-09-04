Акции и промокоды Отзывы о школах

Какие ИИ-тренды определят будущее IT? Ответы на YandexNeuro Scale 2025

#Новости

24 сентября в бизнес-центре «Амальтея» и онлайн пройдет ежегодная конференция YandexNeuro Scale 2025. Мероприятие соберет ведущих экспертов в области инфраструктуры, искусственного интеллекта, информационной безопасности и управления продуктами для обсуждения будущего ИТ-индустрии.

Семь направлений для погружения в технологии

Программа конференции охватывает ключевые векторы развития современных ИТ:

  • Infrastructure — эволюция от традиционных дата-центров до современных платформ. Обсуждение интеграции ИИ в инфраструктуру и методов повышения отказоустойчивости систем.
  • DevOps — передовые подходы к автоматизации процессов разработки, CI/CD практики и оптимизация командной работы.
  • Data — работа с большими данными, современная аналитика и системы управления информацией в эпоху ИИ.
  • AI Studio — возможности платформ для создания и обучения собственных нейронных сетей.
  • AI in action — реальные кейсы применения искусственного интеллекта в бизнесе и практических проектах.
  • Security — актуальные вызовы информационной безопасности в условиях внедрения ИИ-технологий.
  • Cases — истории успешного внедрения нейросервисов и облачных продуктов Yandex Cloud.

Интерактивность как основа формата

YandexNeuro Scale 2025 выходит за рамки традиционных докладов. Для офлайн-участников подготовлено более 10 интерактивных зон:

  • Практическое тестирование инструментов Yandex Cloud.
  • Консультации с архитекторами и экспертами.
  • Воркшопы по решению конкретных технических задач.
  • Дискуссии с инженерами о реальных проектах.

Завершится день неформальным общением: IT Stand-up, акустическая программа и диджей-сет для networking в расслабленной атмосфере.

Целевая аудитория: от техлидов до топ-менеджеров

Конференция создана для широкого спектра ИТ-специалистов:

  1. Технические руководители — CTO, CIO, CDO, ответственные за стратегию развития технологий в компаниях.
  2. Инженеры и архитекторы — тимлиды, DevOps-инженеры, системные архитекторы, работающие с инфраструктурой.
  3. Специалисты по данным и ИИ — ML-инженеры, data-аналитики, исследователи в области машинного обучения.
  4. Безопасность — CISO и эксперты по информационной безопасности.
  5. Продуктовые менеджеры — CPO, продакт-менеджеры, специалисты по пользовательскому опыту.

Развитие облачных и ИИ-компетенций

Конференция демонстрирует актуальные тренды в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, но для системного развития в этих направлениях важно получить фундаментальную подготовку. Специализированные курсы искусственного интеллекта позволяют изучить основы машинного обучения, нейронные сети, обработку естественного языка, компьютерное зрение и другие ключевые технологии ИИ, которые становятся основой современной ИТ-индустрии.

Гибридный формат для максимального охвата

Офлайн-участие — живое общение в бизнес-центре «Амальтея» (Большой бульвар, 40) с доступом ко всем интерактивным зонам.

Онлайн-трансляция — прямые эфиры ключевых выступлений на официальном сайте для участников из регионов.

Дополнительные возможности:

  • Записи всех выступлений после завершения.
  • Сертификат участника для зарегистрированных.
  • Эксклюзивный мерч для активных участников.
  • Круглые столы и Q&A сессии.

Значение для ИТ-индустрии

YandexNeuro Scale позиционируется как ключевая площадка для:

  • Анонсов продуктовых новинок — Yandex Cloud представит последние разработки в области облачных сервисов и ИИ-инструментов.
  • Обмена экспертизой — ведущие специалисты поделятся опытом решения сложных технических задач.
  • Networking — возможность установить профессиональные связи с коллегами из разных компаний.
  • Трендсеттинга — обсуждение перспектив развития ИТ-технологий на ближайшие годы.

Практическая ценность участия

Участники получат:

  • Актуальные знания о современных ИТ-трендах.
  • Практические инструменты для решения бизнес-задач.
  • Доступ к экспертизе ведущих специалистов отрасли.
  • Возможности для карьерного роста и смены специализации.
  • Понимание перспектив развития ИИ и облачных технологий.

Технологические тренды 2025

Конференция затронет ключевые направления развития:

Генеративный ИИ — интеграция больших языковых моделей в бизнес-процессы.

Edge Computing — перенос вычислений ближе к источникам данных.

MLOps зрелость — стандартизация процессов разработки и развертывания ML-моделей.

Квантовые вычисления — перспективы применения в ИИ и криптографии.

Sustainable IT — экологичные подходы к построению ИТ-инфраструктуры.

Afterparty и неформальное общение

Особенность YandexNeuro Scale — внимание к networking. После официальной программы участников ждет:

  • IT Stand-up с юмором из мира технологий.
  • Акустическая музыкальная программа.
  • Диджей-сет для создания атмосферы.
  • Неформальные дискуссии с экспертами.

Регистрация и участие

Мероприятие требует предварительной регистрации. Количество офлайн-мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют регистрироваться заранее.

Онлайн-участие доступно всем зарегистрированным пользователям с возможностью задавать вопросы во время трансляции.

