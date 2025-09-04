Какие ИИ-тренды определят будущее IT? Ответы на YandexNeuro Scale 2025
24 сентября в бизнес-центре «Амальтея» и онлайн пройдет ежегодная конференция YandexNeuro Scale 2025. Мероприятие соберет ведущих экспертов в области инфраструктуры, искусственного интеллекта, информационной безопасности и управления продуктами для обсуждения будущего ИТ-индустрии.
Семь направлений для погружения в технологии
Программа конференции охватывает ключевые векторы развития современных ИТ:
- Infrastructure — эволюция от традиционных дата-центров до современных платформ. Обсуждение интеграции ИИ в инфраструктуру и методов повышения отказоустойчивости систем.
- DevOps — передовые подходы к автоматизации процессов разработки, CI/CD практики и оптимизация командной работы.
- Data — работа с большими данными, современная аналитика и системы управления информацией в эпоху ИИ.
- AI Studio — возможности платформ для создания и обучения собственных нейронных сетей.
- AI in action — реальные кейсы применения искусственного интеллекта в бизнесе и практических проектах.
- Security — актуальные вызовы информационной безопасности в условиях внедрения ИИ-технологий.
- Cases — истории успешного внедрения нейросервисов и облачных продуктов Yandex Cloud.
Интерактивность как основа формата
YandexNeuro Scale 2025 выходит за рамки традиционных докладов. Для офлайн-участников подготовлено более 10 интерактивных зон:
- Практическое тестирование инструментов Yandex Cloud.
- Консультации с архитекторами и экспертами.
- Воркшопы по решению конкретных технических задач.
- Дискуссии с инженерами о реальных проектах.
Завершится день неформальным общением: IT Stand-up, акустическая программа и диджей-сет для networking в расслабленной атмосфере.
Целевая аудитория: от техлидов до топ-менеджеров
Конференция создана для широкого спектра ИТ-специалистов:
- Технические руководители — CTO, CIO, CDO, ответственные за стратегию развития технологий в компаниях.
- Инженеры и архитекторы — тимлиды, DevOps-инженеры, системные архитекторы, работающие с инфраструктурой.
- Специалисты по данным и ИИ — ML-инженеры, data-аналитики, исследователи в области машинного обучения.
- Безопасность — CISO и эксперты по информационной безопасности.
- Продуктовые менеджеры — CPO, продакт-менеджеры, специалисты по пользовательскому опыту.
Развитие облачных и ИИ-компетенций
Конференция демонстрирует актуальные тренды в области облачных вычислений и искусственного интеллекта, но для системного развития в этих направлениях важно получить фундаментальную подготовку. Специализированные курсы искусственного интеллекта позволяют изучить основы машинного обучения, нейронные сети, обработку естественного языка, компьютерное зрение и другие ключевые технологии ИИ, которые становятся основой современной ИТ-индустрии.
Гибридный формат для максимального охвата
Офлайн-участие — живое общение в бизнес-центре «Амальтея» (Большой бульвар, 40) с доступом ко всем интерактивным зонам.
Онлайн-трансляция — прямые эфиры ключевых выступлений на официальном сайте для участников из регионов.
Дополнительные возможности:
- Записи всех выступлений после завершения.
- Сертификат участника для зарегистрированных.
- Эксклюзивный мерч для активных участников.
- Круглые столы и Q&A сессии.
Значение для ИТ-индустрии
YandexNeuro Scale позиционируется как ключевая площадка для:
- Анонсов продуктовых новинок — Yandex Cloud представит последние разработки в области облачных сервисов и ИИ-инструментов.
- Обмена экспертизой — ведущие специалисты поделятся опытом решения сложных технических задач.
- Networking — возможность установить профессиональные связи с коллегами из разных компаний.
- Трендсеттинга — обсуждение перспектив развития ИТ-технологий на ближайшие годы.
Практическая ценность участия
Участники получат:
- Актуальные знания о современных ИТ-трендах.
- Практические инструменты для решения бизнес-задач.
- Доступ к экспертизе ведущих специалистов отрасли.
- Возможности для карьерного роста и смены специализации.
- Понимание перспектив развития ИИ и облачных технологий.
Технологические тренды 2025
Конференция затронет ключевые направления развития:
Генеративный ИИ — интеграция больших языковых моделей в бизнес-процессы.
Edge Computing — перенос вычислений ближе к источникам данных.
MLOps зрелость — стандартизация процессов разработки и развертывания ML-моделей.
Квантовые вычисления — перспективы применения в ИИ и криптографии.
Sustainable IT — экологичные подходы к построению ИТ-инфраструктуры.
Afterparty и неформальное общение
Особенность YandexNeuro Scale — внимание к networking. После официальной программы участников ждет:
- IT Stand-up с юмором из мира технологий.
- Акустическая музыкальная программа.
- Диджей-сет для создания атмосферы.
- Неформальные дискуссии с экспертами.
Регистрация и участие
Мероприятие требует предварительной регистрации. Количество офлайн-мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют регистрироваться заранее.
Онлайн-участие доступно всем зарегистрированным пользователям с возможностью задавать вопросы во время трансляции.
Meta выпустила единую платформу для AI-разработки
Meta представила Llama-Stack 0.1.0 — инновационную платформу для разработчиков, которая объединяет API и локальные ресурсы, упрощая создание AI-приложений. Узнайте, как это решение может изменить подход к разработке!
Buddy.ai запускает ИИ-репетитора английского языка для детей
Buddy.ai запускает ИИ-репетитора, помогающего детям изучать английский язык через интерактивные игры, что делает обучение доступным и увлекательным.
Аналог Miro от VK: что предлагает новый сервис
Новый сервис «VK Доска» заменит популярные зарубежные платформы для визуализации и совместной работы. Он предлагает пользователям широкие возможности для работы над проектами и проведения онлайн-встреч.