Закрытый клуб тимлидов Яндекса: 60+ руководителей обмениваются опытом
20 ноября в Москве пройдёт офлайн-встреча Закрытого клуба тимлидов Яндекса. Профессиональное сообщество, где руководители команд обсуждают реальные вызовы и делятся практическими решениями. Никаких лекций — только живые дискуссии.
Что обсуждают
Закрытый клуб тимлидов — инициатива Городских сервисов Яндекса, объединяющая лидеров разработки из разных направлений: backend, mobile, кросс-функциональные команды.
Темы, которые регулярно обсуждаются:
- AI-инструменты для команд
- Как использовать искусственный интеллект для повышения эффективности? Какие инструменты работают, а какие — нет?
- Управление кроссфункциональными командами
- Особенности работы руководителя, когда в команде разработчики, дизайнеры, аналитики, тестировщики.
- Удержание сотрудников и увольнения
- Как сохранить ценных людей? Как правильно расстаться с теми, кто не подходит?
- Крупные проекты и «стройки»
- Управление масштабными проектами, которые длятся месяцами и требуют координации десятков людей.
- Вовлечённость и мотивация
- Как поддерживать энтузиазм команды? Что делать, когда люди выгорают?
- Бизнес-метрики и роль тимлида
- Должен ли руководитель отвечать за показатели продукта? Где граница ответственности?
- Нужно ли кодить руководителю?
- Вечный спор: должен ли тимлид писать код или только управлять?
Формат открытый — участники предлагают свои темы, фокус определяется интересами сообщества.
Как проходят встречи
Главный принцип — никакой сцены и формальных докладов. Каждая встреча — интерактивное общение, обмен кейсами, живые разговоры.
Организаторы подчёркивают: здесь не выступают с презентациями. Вместо этого участники обсуждают реальные управленческие ситуации и делятся личным опытом.
Клуб объединяет более 60 тимлидов. Дважды в год они собираются офлайн, чтобы познакомиться, наладить связи, обсудить тенденции отрасли.
В остальное время общение продолжается в закрытом чате. Можно получить совет, поделиться находкой, обсудить сложный кейс.
Для кого
Клуб открыт для тимлидов и техлидов разработки, руководящих командами от пяти человек.
Направления: Backend, Mobile, Cross-functional. Технологии: C++, Golang, Python, iOS, Android, Flutter.
Участие подойдёт:
- Тимлидам, которые хотят расти как управленцы и расширять круг профессиональных контактов.
- Руководителям, ищущим решения реальных проблем в команде — от конфликтов до процессов.
Если вы хотите развиваться в роли руководителя команды, обратите внимание на курсы тимлидов. Базовые знания помогут быстрее адаптироваться к обсуждениям и применить инсайты на практике.
Лидерам, интересующимся современными практиками управления в IT.
Что даёт участие
Обмен опытом с лидерами из разных отраслей. Узнаете, как решают похожие проблемы в других командах.
Инсайты и лайфхаки от коллег из ведущих подразделений Яндекса. Практические решения, которые работают.
Развитие управленческих компетенций через обсуждения и обратную связь. Живое общение эффективнее любого тренинга.
Заявку на вступление можно отправить через форму. После проверки анкеты организаторы связываются с кандидатом и подтверждают участие.
Кто организует
Кураторы клуба — тимлиды и техлиды Городских сервисов Яндекса:
- Стас Хабенко (руководитель службы разработки Такси).
- Александр Верестников (группа разработки Яндекс Go).
- Илья Федорчук (SuperApp Core).
- Андрей Урманчев (Яндекс Про).
- Александр Воронянский (Яндекс Маркет).
И другие руководители направлений: Go, Еда, Лавка, Fleet, Смена, Такси, CoreTaxi.
Цель инициативы — создать сообщество взаимного развития, где участники не только учатся, но и помогают друг другу решать сложные управленческие задачи.
Атмосфера и формат
Встречи проходят в неформальной обстановке. Ценится искренность и готовность делиться опытом.
Обсуждения не записываются — участники могут говорить свободно и открыто. Такой формат помогает выстраивать доверие и формировать настоящие профессиональные связи.
Кроме офлайн-встреч, участники получают доступ к экспертным материалам и статьям: о развитии soft skills, эффективном тайм-менеджменте и других управленческих темах.
Среди авторов — действующие лиды Яндекса: Сергей Лебедев (QA Lead Яндекс Лавки) и Андрей Максимов (Яндекс Еда).
- Дата: 20 ноября 2025 года
- Место: Москва
- Формат: закрытая офлайн-встреча и постоянное онлайн-сообщество
- Организаторы: тимлиды и техлиды Городских сервисов Яндекса
- Заявка: через форму на сайте клуба
Midjourney запустила веб-редактор для работы с AI-изображениями
Midjourney запустила веб-редактор с функциями inpainting и outpainting, позволяя редактировать изображения в одном интерфейсе. Новинка упрощает процесс создания контента и синхронизируется с Discord.
Стало известно, сколько студентов используют нейросети для написания курсовых работ
Каждый второй студент пишет курсовую с ИИ. Какие нейросети популярны в 2025 году и как к этому относятся преподаватели — в нашей статье