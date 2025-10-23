Акции и промокоды Отзывы о школах

Закрытый клуб тимлидов Яндекса: 60+ руководителей обмениваются опытом

#Новости

20 ноября в Москве пройдёт офлайн-встреча Закрытого клуба тимлидов Яндекса. Профессиональное сообщество, где руководители команд обсуждают реальные вызовы и делятся практическими решениями. Никаких лекций — только живые дискуссии.

Что обсуждают

Закрытый клуб тимлидов — инициатива Городских сервисов Яндекса, объединяющая лидеров разработки из разных направлений: backend, mobile, кросс-функциональные команды.

Темы, которые регулярно обсуждаются:

  • AI-инструменты для команд
  • Как использовать искусственный интеллект для повышения эффективности? Какие инструменты работают, а какие — нет?
  • Управление кроссфункциональными командами
  • Особенности работы руководителя, когда в команде разработчики, дизайнеры, аналитики, тестировщики.
  • Удержание сотрудников и увольнения
  • Как сохранить ценных людей? Как правильно расстаться с теми, кто не подходит?
  • Крупные проекты и «стройки»
  • Управление масштабными проектами, которые длятся месяцами и требуют координации десятков людей.
  • Вовлечённость и мотивация
  • Как поддерживать энтузиазм команды? Что делать, когда люди выгорают?
  • Бизнес-метрики и роль тимлида
  • Должен ли руководитель отвечать за показатели продукта? Где граница ответственности?
  • Нужно ли кодить руководителю?
  • Вечный спор: должен ли тимлид писать код или только управлять?

Формат открытый — участники предлагают свои темы, фокус определяется интересами сообщества.

Как проходят встречи

Главный принцип — никакой сцены и формальных докладов. Каждая встреча — интерактивное общение, обмен кейсами, живые разговоры.

Организаторы подчёркивают: здесь не выступают с презентациями. Вместо этого участники обсуждают реальные управленческие ситуации и делятся личным опытом.

Клуб объединяет более 60 тимлидов. Дважды в год они собираются офлайн, чтобы познакомиться, наладить связи, обсудить тенденции отрасли.

В остальное время общение продолжается в закрытом чате. Можно получить совет, поделиться находкой, обсудить сложный кейс.

Для кого

Клуб открыт для тимлидов и техлидов разработки, руководящих командами от пяти человек.

Направления: Backend, Mobile, Cross-functional. Технологии: C++, Golang, Python, iOS, Android, Flutter.

Участие подойдёт:

  1. Тимлидам, которые хотят расти как управленцы и расширять круг профессиональных контактов.
  2. Руководителям, ищущим решения реальных проблем в команде — от конфликтов до процессов.

Если вы хотите развиваться в роли руководителя команды, обратите внимание на курсы тимлидов. Базовые знания помогут быстрее адаптироваться к обсуждениям и применить инсайты на практике.

Лидерам, интересующимся современными практиками управления в IT.

Что даёт участие

Обмен опытом с лидерами из разных отраслей. Узнаете, как решают похожие проблемы в других командах.

Инсайты и лайфхаки от коллег из ведущих подразделений Яндекса. Практические решения, которые работают.

Развитие управленческих компетенций через обсуждения и обратную связь. Живое общение эффективнее любого тренинга.

Заявку на вступление можно отправить через форму. После проверки анкеты организаторы связываются с кандидатом и подтверждают участие.

Кто организует

Кураторы клуба — тимлиды и техлиды Городских сервисов Яндекса:

  • Стас Хабенко (руководитель службы разработки Такси).
  • Александр Верестников (группа разработки Яндекс Go).
  • Илья Федорчук (SuperApp Core).
  • Андрей Урманчев (Яндекс Про).
  • Александр Воронянский (Яндекс Маркет).

И другие руководители направлений: Go, Еда, Лавка, Fleet, Смена, Такси, CoreTaxi.

Цель инициативы — создать сообщество взаимного развития, где участники не только учатся, но и помогают друг другу решать сложные управленческие задачи.

Атмосфера и формат

Встречи проходят в неформальной обстановке. Ценится искренность и готовность делиться опытом.

Обсуждения не записываются — участники могут говорить свободно и открыто. Такой формат помогает выстраивать доверие и формировать настоящие профессиональные связи.

Кроме офлайн-встреч, участники получают доступ к экспертным материалам и статьям: о развитии soft skills, эффективном тайм-менеджменте и других управленческих темах.

Среди авторов — действующие лиды Яндекса: Сергей Лебедев (QA Lead Яндекс Лавки) и Андрей Максимов (Яндекс Еда).

  • Дата: 20 ноября 2025 года
  • Место: Москва
  • Формат: закрытая офлайн-встреча и постоянное онлайн-сообщество
  • Организаторы: тимлиды и техлиды Городских сервисов Яндекса
  • Заявка: через форму на сайте клуба
