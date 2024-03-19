В марте 2024 года Google Cloud Skills Boost действительно предлагал подборку вводных материалов по генеративному искусственному интеллекту. Новость сохранила историческую ценность, но название «10 бесплатных курсов» больше нельзя воспринимать как точное описание текущего каталога: состав учебных траекторий, число модулей и правила доступа меняются.

Что изменилось после публикации

Проверено 1 октября 2026 года. На официальной странице Beginner: Introduction to Generative AI сейчас указаны четыре учебные активности. Поэтому прежнее число «10» относится к ранней подборке, а не к гарантированному постоянному набору. Google также отмечает, что траектория обновлялась, поэтому состав нужно сверять непосредственно перед началом.

В каталоге Google Cloud Skills Boost есть бесплатные материалы, однако отдельные лабораторные работы, практические задания и значки могут требовать кредитов, подписки или участия в акции. Перед началом нужно открыть карточку конкретного курса и проверить пометку о стоимости — общий заголовок учебной траектории не гарантирует бесплатность каждого элемента.

Что можно изучить сейчас

Текущая вводная траектория подходит тем, кому нужно разобраться в базовых понятиях без глубокой математической подготовки. Она даёт обзор генеративного ИИ, больших языковых моделей и принципов ответственного применения. Конкретные названия и порядок активностей могут меняться вместе с обновлением каталога.

отличия генеративного ИИ от других подходов машинного обучения;

назначение и ограничения больших языковых моделей;

безопасность и принципы ответственного ИИ;

переход от понятий к практическим сценариям Google Cloud.

Актуальные траектории и продолжительность лучше сверять в каталоге learning paths: Google регулярно обновляет состав и может переносить отдельные модули между программами.

Как проверить, действительно ли обучение бесплатное

Перед регистрацией посмотрите четыре поля в карточке: стоимость, тип активности, наличие практической лаборатории и условия получения значка. Видео и тест могут быть доступны без оплаты, а облачная лаборатория — расходовать кредиты. Не стоит покупать подписку только ради старого списка из новости: сначала соберите собственный маршрут из актуального каталога.

Если цель — общее знакомство с ИИ, начните с первых трёх коротких модулей. Если нужен прикладной навык работы с Google Cloud, переходите к Vertex AI и заранее проверьте, потребуется ли платный лабораторный доступ. Для сравнения программ на русском языке можно использовать подборку курсов по искусственному интеллекту, но условия каждой программы также нужно сверять до оплаты.

Вывод

Исторический факт остаётся верным: Google расширил открытое обучение генеративному ИИ. Но актуальный ориентир — не число из заголовка 2024 года, а текущая страница траектории. На 1 октября 2026 года она показывает четыре активности; доступ и стоимость практики проверяются отдельно для каждого модуля.