Четверть из 190 участников опроса Т1 сообщили, что используют агентные системы или связки нескольких ИИ. Результаты 29 октября 2026 года опубликовал CNews со слов представителей холдинга. Тем, кто учится разработке, интересны прежде всего задачи, которые участники передают таким инструментам: не только написание кода, но и тестирование, отладка, документация. Опрос не показывает распространённость этих практик среди всех программистов.

По сообщению Т1, опрос проходил 21–30 сентября 2026 года через девять Telegram-каналов. Указанные в публикации более 410 тысяч подписчиков — суммарная аудитория этих каналов, а не число ответивших. Заказчик и финансирование отдельно не названы. География, полная анкета, определения агента и ассистента, размеры подгрупп и процедура проверки повторных ответов в сообщении не раскрыты.

Какие задачи участники передают агентам

Ниже — доли среди респондентов, использующих агентные инструменты. Точное число участников этой подгруппы не указано: проценты в таблице нельзя относить ко всем 190 опрошенным.

Задача Доля в подгруппе пользователей агентов, по данным Т1 Написание и рефакторинг кода 82% Планирование и декомпозиция задач 80% Исправление ошибок и отладка 80% Генерация и запуск тестов 76% Подготовка документации 74% Развёртывание и настройка инфраструктуры 61%

Это ответы участников о собственной работе, а не проверка качества созданного кода. В опубликованном сообщении нет результатов измерения скорости, числа ошибок или эффекта обучения. Перечисленные сценарии не доказывают, что агент заменяет знания разработчика или повышает его продуктивность.

Что проверка KursHub добавила к цифрам

Мы сопоставили формулировки, базы процентов и описание набора участников в публикации. Помимо 25% пользователей агентных систем, Т1 сообщает о 46% использующих ИИ-ассистентов и 15% пишущих код вручную. Эти три доли дают 86%, но полной анкеты нет. Нельзя самостоятельно объяснить оставшиеся 14% или считать категории взаимоисключающими. По опубликованным 25% нельзя установить точное число пользователей агентов: численность этой группы и правило расчёта доли в сообщении не раскрыты.

В сообщении нет сравнения с предыдущим опросом. По этим данным нельзя установить рост использования агентов, требования работодателей или влияние навыка на зарплату. Набор через Telegram без раскрытой процедуры отбора не даёт основания распространять результат на всех разработчиков.

Редакционный вывод для выбора обучения: список задач можно использовать как вопросы к программе курса — есть ли практика проверки сгенерированного кода, написания тестов и работы с документацией. Это ориентир для сравнения содержания, а не доказательство качества конкретного курса или необходимости его покупать. В опубликованном сообщении нет оценки учебных программ.

Если вы уже выбираете обучение разработке, в каталоге курсов по программированию на KursHub можно сопоставить направления, цену и длительность. Наличие нужных практических заданий уточняйте в программе выбранного курса: сам опрос Т1 и название инструмента такого подтверждения не дают.