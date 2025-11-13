28% россиян планируют работать до старости: исследование SuperJob о новой реальности пенсионного возраста

Исследование, проведённое сервисом SuperJob в октябре 2025 года, показало, что всё больше российских граждан рассчитывают на способность продолжать трудиться после достижения пенсионного возраста.

Опрос охватил более 1 600 респондентов из всех округов страны. Главный вывод: 28% россиян называют работу или подработку главным будущим источником дохода после выхода на пенсию, тогда как только 23% рассчитывают на государственную пенсию.

Для людей в возрасте 18–40 лет, рассматривающих смену профессии или повышение квалификации, эти цифры имеют прямое значение — они свидетельствуют о трансформации рынка труда и необходимости заблаговременной профподготовки.

Кто рассчитывает работать до старости

Возрастные различия

Среди респондентов старше 45 лет:

34% рассчитывают на работу

31% — на государственную пенсию

Среди молодёжи до 35 лет:

25% рассчитывают на работу

19% — на государственную пенсию

Старшее поколение более реалистично оценивает свои перспективы: они понимают, что государственной пенсии может быть недостаточно, и планируют продолжать работать.

Уровень образования

Граждане с высшим образованием чаще рассчитывают на работу (30%) и пенсию (25%), чем обладатели среднего профессионального образования (26% и 22% соответственно).

Уровень дохода

Среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб./мес:

29% рассчитывают на пенсию

33% — на работу

Среди зарабатывающих более 100 тыс. руб./мес:

растёт доля тех, кто надеется на личные сбережения (18%)

Чем выше доход, тем больше возможностей для накоплений. Но даже среди высокооплачиваемых специалистов многие планируют продолжать работать.

Тренд: работа до старости становится нормой

Публикация в РБК отмечает: доля занятых людей в возрасте 55–64 лет выросла с 48% в 2000 году до 66% в 2023 году.

Если раньше люди старшего возраста готовились к завершению карьеры, сейчас многие планируют трудиться ещё 20 лет после достижения пенсионного возраста.

Это не просто статистика — это сдвиг в восприятии старости и трудовой жизни. Работа до старости становится нормой, а не исключением.

Что говорят эксперты

Экономист и демографический эксперт: «Люди старшего возраста перестают ждать автоматической пенсии и всё чаще рассматривают возможность трудовой активности как основную форму обеспечения старости».

Представитель SuperJob: «Наблюдается рост неопределённости: всё больше респондентов затрудняются ответить, на какой источник дохода они будут полагаться после выхода на пенсию».

Эти комментарии поддерживают вывод о том, что рынок труда и пенсионные ожидания россиян претерпевают серьёзные изменения, и готовность работать в старости становится не просто вариантом — а стратегией.

Что это значит для тех, кто выбирает профессию сейчас

Для людей 18–40 лет, рассматривающих смену профессии или получение новых навыков, данные исследования являются важным сигналом.

Первое: даже при выходе на пенсию возможность трудиться остаётся. Это значит, что инвестиции в образование, переквалификацию и повышение квалификации сейчас становятся тем более важными.

Второе: если вы будете работать дольше, чем предполагали, — лучше делать это с теми знаниями и навыками, которые востребованы. Выбирайте профессию не только для ближайших 5–10 лет, но и на более длительный период.

Третье: курсы по управлению карьерой, развитию soft skills, цифровым компетенциям или альтернативным источникам дохода приобретают повышенную актуальность.

Выводы

Исследование SuperJob показывает, что российское общество всё больше воспринимает труд до старости как норму, а не как исключительный вариант.

28% россиян рассчитывают на работу как главный источник дохода в старости — это больше, чем тех, кто рассчитывает на государственную пенсию (23%).

Для тех, кто планирует развитие карьеры и переход на новые направления, это повод задуматься: какую профессию и навыки вы выбираете не только для ближайших лет, но и на более длительный период.