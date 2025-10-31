60% россиян не хотят работать с родственниками — исследование 2025 года

В июле 2025 года сервис Работа.ру провёл масштабный опрос среди более чем 3 200 россиян из всех регионов страны. Результат оказался категоричным: 60% заявили, что не хотят работать с родственниками и не работают с ними. Подробности — здесь.

Ещё 8% хотели бы, но пока не работают с родными, и только 3% уже работают вместе. Что стоит за этими цифрами и почему совместная работа с близкими вызывает такое сопротивление?

Плюсы: доверие и поддержка

Те, кто работает с родственниками или видит в этом плюсы, отмечают несколько преимуществ:

70% — родственники всегда готовы поддержать. Когда дела идут плохо, семья не бросит. Это психологическая опора, которой нет в отношениях с обычными коллегами.

48% — помогают по рабочим задачам. Родственники чаще готовы взять на себя дополнительную нагрузку, подстраховать, закрыть брешь.

42% — хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. Это помогает эффективнее распределять задачи и избегать зон, где человек слаб.

41% — совместная работа помогает лучше понять друг друга. Рабочие ситуации раскрывают характеры, и семья становится ближе.

Минусы: ответственность и конфликты

Но минусы перевешивают. Вот что мешает россиянам работать с родными:

53% — приходится нести повышенную ответственность перед коллегами и руководством. Если твой родственник ошибся, это бьёт по твоей репутации. Ты отвечаешь не только за себя, но и за него.

46% — влияние родственников может ухудшать объективность оценки труда. Руководитель-родственник может быть слишком мягким или, наоборот, слишком требовательным. Коллеги могут считать, что ты получил должность по блату, а не по заслугам.

41% — родственники могут непрофессионально относиться к работе. Близость рождает расслабленность. «Ничего, простят» — такая установка разрушает рабочую дисциплину.

31% — появляется больше поводов для ссор. Рабочий конфликт легко перерастает в семейную драму. Критика задачи воспринимается как критика личности.

31% — границы между личным и рабочим стираются. Рабочие вопросы обсуждаются за ужином, семейные проблемы вклиниваются в рабочий день. Невозможно отключиться ни от работы, ни от семьи.

Что говорят цифры из других исследований

Исследование, опубликованное в журнале Т-Банк в июле 2025 года, показало: только около 20% респондентов сообщили о положительном влиянии родни на развитие бизнеса. Около 11% отметили отрицательное влияние, ещё 3% — резко негативное.

В 2023 году опрос показал похожие результаты: 55% россиян не хотят работать с родственниками. Главное препятствие — повышенная ответственность перед коллегами и руководством.

Динамика понятна: с каждым годом всё больше людей осознают риски совместной работы с родными и предпочитают держать семью и бизнес раздельно.

Мнение экспертов

«Из плюсов отмечу абсолютное доверие, понимание мотивации друг друга, поддержку и лояльность», — говорит Юлия Загитова, медиаисследователь и секретарь Союза журналистов России.

Однако она предупреждает:

«Близкий человек, работая на тебя, в какой-то мере понимает, что при прочих равных он «более равный»». Это подчёркивает двойственность ситуации: доверие может стать оружием, но также и источником неформальности и риска.

Что делать, если работа с родственниками неизбежна

Если вы всё-таки рассматриваете возможность работы в семейном бизнесе или совместного проекта с близкими, обратите внимание на несколько моментов:

Распределите роли и функции чётко. Каждый должен знать, за что отвечает. Пересечения обязанностей порождают конфликты.

Обсудите систему оценки результатов заранее. По опросу, 46% респондентов отмечают, что работа с родственниками может негативно влиять на объективность оценки труда. Установите критерии, по которым оцениваете работу, и придерживайтесь их.

Поддерживайте границы между семейным и рабочим пространством. 31% указали, что границы между личным и профессиональным размываются при работе с роднёй. Договоритесь: рабочие вопросы — на работе, семейные — дома.

Если вы не планируете работу с родственниками — как показало исследование, вы не одиноки.

Почему это важно для тех, кто меняет профессию

Если вы рассматриваете смену профессии или новый формат работы, участие в совместных проектах с родственниками может выглядеть как близкий и привлекательный вариант. Но результаты исследования показывают: важно взвешивать.

Для аудитории 18-40 лет, ищущей новые курсы и карьерные пути, это означает:

При выборе курсов по предпринимательству, семейному бизнесу или старту проекта с близкими — убедитесь, что в программе затронуты темы распределения ролей, конфликтов, управления отношениями.

Если вы рассматриваете работу в семейном бизнесе как вариант после обучения — ищите курсы, где есть модули по «семейной компании vs. внешнему найму».

При выборе обучения ориентируйтесь на курсы, которые помогают развить навыки самостоятельной работы, постановки границ и понимания процессов — особенно полезно, если работа с родственниками не входит в ваши планы.

Знание плюсов и минусов работы с роднёй помогает более осознанно подходить к выбору курса, формировать ожидания и планировать карьеру с учётом личных предпочтений и реалий рынка.

Если вы всерьёз задумались о смене профессии и хотите системно освоить новые навыки, начните с выбора подходящего курса. Мы собрали лучшие курсы программирования — от базовых до продвинутых, с реальными отзывами студентов и сравнением программ. Python для анализа данных, разработка на Java, frontend или backend — найдёте направление под свои цели и бюджет. Выбирайте курс, который соответствует вашему уровню, и начинайте уже сегодня.