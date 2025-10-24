82% компаний готовы дать второй шанс: как работает повторное приглашение на собеседование

Исследование Работа.ру и СберПодбор показало: 82% работодателей готовы повторно пригласить кандидата на собеседование при появлении подходящей вакансии. Опрос охватил более 300 компаний из всех округов России в июле 2025 года.

Главные цифры

82% компаний готовы повторно пригласить кандидата, если откроется соответствующая вакансия.

44% формируют кадровый резерв из кандидатов, которые уже проходили собеседования.

42% создают резерв через рекомендации сотрудников.

34% используют резюме на job-сайтах для кадрового резерва.

50% работодателей рассматривают повторное общение, если первое собеседование прошло продуктивно и оставило положительное впечатление.

Почему приглашают повторно

Первое собеседование прошло хорошо — 50%

Кандидат произвёл положительное впечатление, но на тот момент не было подходящей позиции или он не подошёл по одному параметру.

Кандидат не подошёл на конкретную позицию — 36%

Человек был хорош, но для другой роли. Когда открывается более подходящая вакансия, его приглашают снова.

Появились нужные навыки или опыт — 22%

Кандидат прокачал компетенции, о которых говорили на первом собеседовании. Компания готова дать второй шанс.

Кадровый резерв как стратегия

Компании всё чаще используют не просто «закрыть вакансию», а «сохранить контакт» с перспективными кандидатами.

Как это работает:

Кандидат проходит собеседование.

Получает отказ, но остаётся в базе.

Через несколько месяцев открывается новая вакансия.

Рекрутер вспоминает о кандидате и приглашает снова.

Формирование кадрового резерва позволяет снизить расходы на поиск и ускорить закрытие вакансий. Не нужно начинать отбор с нуля — есть база проверенных людей.

Динамика: 75% в 2024 году, 82% в 2025 году

Исследование 2024 года показало: 75% компаний готовы позвать соискателя повторно, если первое собеседование прошло продуктивно.

В 2025 году эта цифра выросла до 82%. Тенденция устойчивая: повторные приглашения становятся частью стратегии рекрутинга.

Что это значит для соискателей

Отказ — не конец. Даже если вы не получили предложение сразу, положительное впечатление может открыть путь ко второму шансу. Вы можете попасть в кадровый резерв.

Важно произвести хорошее впечатление. Если первое собеседование прошло конструктивно, вас могут пригласить повторно. Даже если сейчас не подошли, потом может появиться подходящая позиция.

Если вы хотите увеличить шансы на успешное прохождение собеседования, обратите внимание на курсы по развитию soft skills. Эти навыки помогут попасть в кадровый резерв и получить второй шанс.

Прокачивайте навыки. 22% компаний приглашают повторно тех, кто с момента первого собеседования прокачал нужные компетенции. Если вам указали на пробелы — заполните их.

Мнение экспертов

Аналитик рынка труда отмечает:

«Повторные приглашения становятся частью новой стратегии подбора персонала: они позволяют быстрее закрывать вакансии и сохранять контакт с уже знакомыми кандидатами».

Эксперт по карьерному развитию подчёркивает:

«Если кандидат оставил хорошее впечатление, но не подошёл по одному параметру — он не теряет шансы, он входит в кадровый резерв».

Для соискателя это означает: не рассматривайте отказ как окончательный. Воспринимайте его как возможность для дальнейшего взаимодействия.

Как увеличить шанс на повторное приглашение

Оставьте хорошее впечатление. Даже если понимаете, что не подходите, ведите себя профессионально. Вежливость, адекватность, заинтересованность — всё это запоминается.

Спросите обратную связь. После отказа попросите фидбэк: что можно улучшить? Это покажет вашу готовность развиваться.

Прокачайте навыки. Если вам указали на пробелы — заполните их. Через несколько месяцев напишите рекрутеру: «Я поработал над теми моментами, о которых мы говорили. Если откроется подходящая позиция, буду рад обсудить».

Поддерживайте связь. Не нужно писать каждую неделю. Но раз в несколько месяцев можно отправить сообщение: «Как дела? Я развиваюсь в таком-то направлении, если появится вакансия — буду рад».

Будьте в базе. Если компания предлагает заполнить анкету или оставить контакты для кадрового резерва — сделайте это. Это ваш шанс быть в поле зрения.

Выводы

Рынок труда становится более гибким. Способность показать себя даже в первом контакте имеет значение для будущих возможностей.

82% компаний готовы дать второй шанс — это высокий показатель. Значит, отказ на первом собеседовании не означает конец взаимодействия с компанией.