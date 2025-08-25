За кулисами облака: как работают сервисы Yandex Cloud изнутри
Команда Yandex Cloud проводит технический митап about:cloud — infrastructure в Санкт-Петербурге, где ведущие инженеры расскажут о закулисье облачных технологий. Участники узнают, как работает сетевая инфраструктура, автоматизируется управление метаданными и обеспечивается отказоустойчивость систем с тысячами серверов.
Четыре доклада от создателей облачной инфраструктуры
Спикеры мероприятия — не теоретики, а практики, которые ежедневно решают задачи масштабирования и оптимизации:
Евгений Козев, руководитель подразделения NBS в Yandex Cloud, расскажет о том, как обеспечивается оптимальная работа сетевых дисков при высоких нагрузках.
Кирилл Беляев из Yandex Infrastructure поделится опытом разработки сервиса Yandex BareMetal и объяснит, почему «железная» надежность критично важна.
Алексей Грачев, руководитель группы VPC API, покажет архитектуру intent-based SDN и масштабируемого control-plane.
Артём Мурашко расскажет об автоматизации управления метаданными и оптимизации их хранения в S3.
Программа: от теории к практике за один вечер
18:30 — Welcome и знакомство с участниками 19:00 — Сетевые диски: как сохранить производительность при росте нагрузки 19:30 — Yandex BareMetal: архитектура и принципы надежности 20:00 — Перерыв и неформальное общение 20:15 — Intent-based SDN: строим масштабируемый control-plane на YDB 20:45 — S3 и метаданные: автоматизация управления большими объемами 21:15 — Нетворкинг с экспертами и ответы на вопросы
Кому точно стоит прийти
Митап создан для технических специалистов, которые работают со сложными системами:
Backend-разработчики — узнают, как облачная инфраструктура влияет на производительность приложений и какие возможности дает современная архитектура.
DevOps и SRE-инженеры — получат практические советы по автоматизации и управлению большими кластерами серверов.
Системные архитекторы — поймут принципы построения отказоустойчивых решений на примере реальных кейсов Yandex Cloud.
Сетевые инженеры — разберут подходы к организации высоконагруженной сетевой инфраструктуры.
Митап покажет, насколько важны глубокие программистские навыки для работы с современной облачной инфраструктурой. Создание масштабируемых систем, автоматизация DevOps-процессов, разработка микросервисов — все это требует solid foundation в программировании. Для тех, кто хочет развиваться в направлении cloud-разработки или планирует сменить профессию, стоит изучить лучшие курсы программирования, где представлены программы по различным языкам и технологиям. Качественная база в программировании — это фундамент для понимания архитектурных решений, которые будут обсуждать спикеры Yandex Cloud.
Практическая ценность: инсайты от экспертов
Участники получат не абстрактную теорию, а конкретные решения реальных проблем:
- Как масштабировать системы до тысяч серверов без потери производительности.
- Какие подходы используются для минимизации ошибок в эксплуатации.
- Как автоматизировать рутинные операции с инфраструктурой.
- Лучшие практики построения отказоустойчивых архитектур.
Формат: живое общение с экспертами
Место: Санкт-Петербург, Loft Hall (White Hall), Арсенальная наб., 1 Время: начало в 18:30 Формат: офлайн-встреча с возможностью задать вопросы спикерам Материалы: презентации и код будут доступны под лицензией CC BY-NC 3.0
Почему стоит участвовать
Эксклюзивные знания — спикеры поделятся опытом, который сложно найти в открытых источниках.
Прямое общение — возможность задать вопросы создателям облачной инфраструктуры.
Практические кейсы — реальные примеры решения сложных технических задач.
Нетворкинг — знакомство с коллегами из индустрии и экспертами Yandex Cloud.
Актуальность тем
Каждый доклад затрагивает критически важные аспекты современной IT-инфраструктуры:
Сетевые диски — основа производительности облачных приложений BareMetal — решение для задач, требующих максимального контроля над железом
SDN и control-plane — сердце современной сетевой архитектуры Управление метаданными — ключ к эффективной работе с большими данными
Организационные детали
Регистрация проходит на официальной странице мероприятия. Участие бесплатное, но количество мест ограничено — офлайн-формат не позволяет принять всех желающих.
Рекомендуется регистрироваться заранее и подготовить вопросы для спикеров — такая возможность живого общения с экспертами Yandex Cloud предоставляется нечасто.
