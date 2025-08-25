За кулисами облака: как работают сервисы Yandex Cloud изнутри

Команда Yandex Cloud проводит технический митап about:cloud — infrastructure в Санкт-Петербурге, где ведущие инженеры расскажут о закулисье облачных технологий. Участники узнают, как работает сетевая инфраструктура, автоматизируется управление метаданными и обеспечивается отказоустойчивость систем с тысячами серверов.

Четыре доклада от создателей облачной инфраструктуры

Спикеры мероприятия — не теоретики, а практики, которые ежедневно решают задачи масштабирования и оптимизации:

Евгений Козев, руководитель подразделения NBS в Yandex Cloud, расскажет о том, как обеспечивается оптимальная работа сетевых дисков при высоких нагрузках.

Кирилл Беляев из Yandex Infrastructure поделится опытом разработки сервиса Yandex BareMetal и объяснит, почему «железная» надежность критично важна.

Алексей Грачев, руководитель группы VPC API, покажет архитектуру intent-based SDN и масштабируемого control-plane.

Артём Мурашко расскажет об автоматизации управления метаданными и оптимизации их хранения в S3.

Программа: от теории к практике за один вечер

18:30 — Welcome и знакомство с участниками 19:00 — Сетевые диски: как сохранить производительность при росте нагрузки 19:30 — Yandex BareMetal: архитектура и принципы надежности 20:00 — Перерыв и неформальное общение 20:15 — Intent-based SDN: строим масштабируемый control-plane на YDB 20:45 — S3 и метаданные: автоматизация управления большими объемами 21:15 — Нетворкинг с экспертами и ответы на вопросы

Кому точно стоит прийти

Митап создан для технических специалистов, которые работают со сложными системами:

Backend-разработчики — узнают, как облачная инфраструктура влияет на производительность приложений и какие возможности дает современная архитектура.

DevOps и SRE-инженеры — получат практические советы по автоматизации и управлению большими кластерами серверов.

Системные архитекторы — поймут принципы построения отказоустойчивых решений на примере реальных кейсов Yandex Cloud.

Сетевые инженеры — разберут подходы к организации высоконагруженной сетевой инфраструктуры.

Митап покажет, насколько важны глубокие программистские навыки для работы с современной облачной инфраструктурой. Создание масштабируемых систем, автоматизация DevOps-процессов, разработка микросервисов — все это требует solid foundation в программировании. Для тех, кто хочет развиваться в направлении cloud-разработки или планирует сменить профессию, стоит изучить лучшие курсы программирования, где представлены программы по различным языкам и технологиям. Качественная база в программировании — это фундамент для понимания архитектурных решений, которые будут обсуждать спикеры Yandex Cloud.

Практическая ценность: инсайты от экспертов

Участники получат не абстрактную теорию, а конкретные решения реальных проблем:

Как масштабировать системы до тысяч серверов без потери производительности.

Какие подходы используются для минимизации ошибок в эксплуатации.

Как автоматизировать рутинные операции с инфраструктурой.

Лучшие практики построения отказоустойчивых архитектур.

Формат: живое общение с экспертами

Место: Санкт-Петербург, Loft Hall (White Hall), Арсенальная наб., 1 Время: начало в 18:30 Формат: офлайн-встреча с возможностью задать вопросы спикерам Материалы: презентации и код будут доступны под лицензией CC BY-NC 3.0

Почему стоит участвовать

Эксклюзивные знания — спикеры поделятся опытом, который сложно найти в открытых источниках.

Прямое общение — возможность задать вопросы создателям облачной инфраструктуры.

Практические кейсы — реальные примеры решения сложных технических задач.

Нетворкинг — знакомство с коллегами из индустрии и экспертами Yandex Cloud.

Актуальность тем

Каждый доклад затрагивает критически важные аспекты современной IT-инфраструктуры:

Сетевые диски — основа производительности облачных приложений BareMetal — решение для задач, требующих максимального контроля над железом

SDN и control-plane — сердце современной сетевой архитектуры Управление метаданными — ключ к эффективной работе с большими данными

Организационные детали

Регистрация проходит на официальной странице мероприятия. Участие бесплатное, но количество мест ограничено — офлайн-формат не позволяет принять всех желающих.

Рекомендуется регистрироваться заранее и подготовить вопросы для спикеров — такая возможность живого общения с экспертами Yandex Cloud предоставляется нечасто.