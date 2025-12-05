Биометрия в школах: добровольно, но системно. Что изменится
В России планируют внедрить биометрический вход в школы. Ключевое условие: только с согласия родителей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
Главные принципы:
- Добровольное участие.
- Согласие родителей обязательно.
- Каждая школа решает сама — внедрять систему или нет.
- Можно отозвать согласие в любой момент.
Как работает система
Шаг 1: Регистрация Ребёнок делает «селфи» через приложение Госуслуги Биометрия, используя логин и пароль от портала «Госуслуги».
Шаг 2: Согласие родителей Родитель или опекун получает запрос на согласие. Только после его одобрения данные регистрируются в Единой биометрической системе (ЕБС).
Шаг 3: Использование При входе в школу ученик проходит через турникет, идентификация происходит по лицу или другому биометрическому свойству.
Хранение данных:
- Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде в ЕБС.
- Срок хранения: 3-5 лет в зависимости от типа биометрии.
- Можно отозвать согласие и удалить данные.
Без согласия: Если родитель не дал согласие — биометрия не используется, ребёнок входит по обычному пропуску или карте.
Где уже тестировали
Пилотный проект прошёл в школах Татарстана. По словам властей, он показал свою эффективность.
Результаты:
- Повышение безопасности.
- Упрощение контроля посещаемости.
- Родители положительно оценили удобство.
Теперь систему планируют масштабировать на другие регионы — но только там, где школы сами захотят её внедрить.
Что говорят власти
Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ: «Использование биометрии — это не только удобно, но и очень безопасно, потому что всегда понятно, кто проходит, кто выходит, кто находится в школе. Внедрение будет абсолютно добровольным, и каждое учебное заведение сможет принять собственное решение».
Позиция правительства:
- Биометрия повышает безопасность.
- Система удобна для родителей и детей.
- Добровольность — ключевой принцип.
- Без согласия родителей данные не вносятся.
Реакция регионов
Нижний Новгород: за
Администрация считает биометрический вход удобным и готова быстро реализовать проект, если законопроект примут.
Пермь: есть сомнения
Школы выразили опасения: во время массового прихода детей утром система может «подвисать», создавая очереди у входа.
Другие регионы: осторожность
Многие ждут результатов масштабирования пилота и готовы присоединиться позже.
Статус внедрения: На текущий момент число зарегистрированных в ЕБС школьников «пока невелико».
Плюсы системы
- Повышенная безопасность: Точная фиксация, кто вошёл и вышел из школы. Снижение риска проникновения посторонних.
- Удобство для детей: Нельзя забыть пропуск или потерять карту. Вход по лицу — всегда с собой.
- Контроль посещаемости: Автоматический учёт присутствия. Родители получают уведомления о входе и выходе ребёнка.
- Добровольность: Родители сами решают, регистрировать ли ребёнка. Можно отозвать согласие в любой момент.
- Гибкость для школ: Каждая школа сама решает, внедрять ли систему.
Риски и опасения
- Технические сложности: В часы пик система может тормозить, создавая очереди. Школы Перми уже отметили эту проблему.
- Конфиденциальность: Хотя данные хранятся в зашифрованном виде, ЕБС — централизованная система. Есть опасения по утечкам или неправомерному использованию.
- Неравномерность внедрения: Не все школы согласятся использовать систему. Разная практика доступа в разных учреждениях.
- Давление на родителей: Хотя участие добровольное, может возникнуть негласное давление — «все регистрируются, и вы регистрируйтесь».
- Технологические барьеры: Не все родители умеют пользоваться Госуслугами и мобильными приложениями.
Что это значит для родителей
- Если вы за: Регистрируете ребёнка через Госуслуги Биометрия, даёте согласие, и ребёнок входит в школу по биометрии.
- Если вы против: Не регистрируете ребёнка, он продолжает пользоваться обычным пропуском или картой.
- Если передумали: Можете отозвать согласие в любой момент, и данные удалят из системы.
- Контроль: Вы решаете, участвовать ли в программе. Никто не может внести биометрию ребёнка без вашего согласия.
Почему это важно для общества
Внедрение биометрии в школы — часть широкой цифровизации государственных услуг.
Тренд: Биометрия используется в банках, аэропортах, госучреждениях. Школы — следующий этап.
Для молодёжи: Поколение, которое растёт с биометрией, будет воспринимать её как норму.
Для специалистов: Знание принципов работы систем типа ЕБС, защиты данных, конфиденциальности — востребованные навыки.
Интересуетесь кибербезопасностью и защитой данных? Понимание биометрических систем и их безопасности становится важным навыком. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ до специализированных направлений в информационной безопасности. Такие знания помогут работать с системами вроде ЕБС и защищать персональные данные.
Выводы
Биометрический вход в школы — шаг к модернизации системы безопасности и учёта учащихся.
Ключевые моменты:
- Добровольное участие — только с согласия родителей.
- Каждая школа решает сама, внедрять ли систему.
- Можно отозвать согласие в любой момент.
- Данные хранятся в зашифрованном виде в ЕБС.
Плюсы: Безопасность, удобство, контроль посещаемости.
Риски: Технические сложности, вопросы конфиденциальности, неравномерность внедрения.
Для родителей: Главное — внимательно следить за реализацией проекта и требовать от властей прозрачности и гарантий безопасности.
