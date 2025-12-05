Биометрия в школах: добровольно, но системно. Что изменится

В России планируют внедрить биометрический вход в школы. Ключевое условие: только с согласия родителей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Главные принципы:

Добровольное участие.

Согласие родителей обязательно.

Каждая школа решает сама — внедрять систему или нет.

Можно отозвать согласие в любой момент.

Как работает система

Шаг 1: Регистрация Ребёнок делает «селфи» через приложение Госуслуги Биометрия, используя логин и пароль от портала «Госуслуги».

Шаг 2: Согласие родителей Родитель или опекун получает запрос на согласие. Только после его одобрения данные регистрируются в Единой биометрической системе (ЕБС).

Шаг 3: Использование При входе в школу ученик проходит через турникет, идентификация происходит по лицу или другому биометрическому свойству.

Хранение данных:

Биометрические данные хранятся в зашифрованном виде в ЕБС.

Срок хранения: 3-5 лет в зависимости от типа биометрии.

Можно отозвать согласие и удалить данные.

Без согласия: Если родитель не дал согласие — биометрия не используется, ребёнок входит по обычному пропуску или карте.

Где уже тестировали

Пилотный проект прошёл в школах Татарстана. По словам властей, он показал свою эффективность.

Результаты:

Повышение безопасности.

Упрощение контроля посещаемости.

Родители положительно оценили удобство.

Теперь систему планируют масштабировать на другие регионы — но только там, где школы сами захотят её внедрить.

Что говорят власти

Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ: «Использование биометрии — это не только удобно, но и очень безопасно, потому что всегда понятно, кто проходит, кто выходит, кто находится в школе. Внедрение будет абсолютно добровольным, и каждое учебное заведение сможет принять собственное решение».

Позиция правительства:

Биометрия повышает безопасность.

Система удобна для родителей и детей.

Добровольность — ключевой принцип.

Без согласия родителей данные не вносятся.

Реакция регионов

Нижний Новгород: за

Администрация считает биометрический вход удобным и готова быстро реализовать проект, если законопроект примут.

Пермь: есть сомнения

Школы выразили опасения: во время массового прихода детей утром система может «подвисать», создавая очереди у входа.

Другие регионы: осторожность

Многие ждут результатов масштабирования пилота и готовы присоединиться позже.

Статус внедрения: На текущий момент число зарегистрированных в ЕБС школьников «пока невелико».

Плюсы системы

Повышенная безопасность: Точная фиксация, кто вошёл и вышел из школы. Снижение риска проникновения посторонних.

Удобство для детей: Нельзя забыть пропуск или потерять карту. Вход по лицу — всегда с собой.

Контроль посещаемости: Автоматический учёт присутствия. Родители получают уведомления о входе и выходе ребёнка.

Добровольность: Родители сами решают, регистрировать ли ребёнка. Можно отозвать согласие в любой момент.

Гибкость для школ: Каждая школа сама решает, внедрять ли систему.

Риски и опасения

Технические сложности: В часы пик система может тормозить, создавая очереди. Школы Перми уже отметили эту проблему.

Конфиденциальность: Хотя данные хранятся в зашифрованном виде, ЕБС — централизованная система. Есть опасения по утечкам или неправомерному использованию.

Неравномерность внедрения: Не все школы согласятся использовать систему. Разная практика доступа в разных учреждениях.

Давление на родителей: Хотя участие добровольное, может возникнуть негласное давление — «все регистрируются, и вы регистрируйтесь».

Технологические барьеры: Не все родители умеют пользоваться Госуслугами и мобильными приложениями.

Что это значит для родителей

Если вы за: Регистрируете ребёнка через Госуслуги Биометрия, даёте согласие, и ребёнок входит в школу по биометрии.

Если вы против: Не регистрируете ребёнка, он продолжает пользоваться обычным пропуском или картой.

Если передумали: Можете отозвать согласие в любой момент, и данные удалят из системы.

Контроль: Вы решаете, участвовать ли в программе. Никто не может внести биометрию ребёнка без вашего согласия.

Почему это важно для общества

Внедрение биометрии в школы — часть широкой цифровизации государственных услуг.

Тренд: Биометрия используется в банках, аэропортах, госучреждениях. Школы — следующий этап.

Для молодёжи: Поколение, которое растёт с биометрией, будет воспринимать её как норму.

Для специалистов: Знание принципов работы систем типа ЕБС, защиты данных, конфиденциальности — востребованные навыки.

Интересуетесь кибербезопасностью и защитой данных? Понимание биометрических систем и их безопасности становится важным навыком. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ до специализированных направлений в информационной безопасности. Такие знания помогут работать с системами вроде ЕБС и защищать персональные данные.

Выводы

Биометрический вход в школы — шаг к модернизации системы безопасности и учёта учащихся.

Ключевые моменты:

Добровольное участие — только с согласия родителей.

Каждая школа решает сама, внедрять ли систему.

Можно отозвать согласие в любой момент.

Данные хранятся в зашифрованном виде в ЕБС.

Плюсы: Безопасность, удобство, контроль посещаемости.

Риски: Технические сложности, вопросы конфиденциальности, неравномерность внедрения.

Для родителей: Главное — внимательно следить за реализацией проекта и требовать от властей прозрачности и гарантий безопасности.