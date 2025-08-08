Главное событие для дата-аналитиков: Яндекс открывает двери 20 сентября
20 сентября 2025 года в московском офисе Яндекса и в онлайн-формате состоится Data Driven — одна из крупнейших конференций для аналитиков, организованная бизнес-группой Поиска и Рекламных технологий Яндекса. Это ежегодное событие собирает специалистов, студентов и всех, кто интересуется работой с данными и внедрением data-driven-подхода в бизнесе.
Data Driven традиционно становится площадкой для обмена знаниями между аналитиками, инженерами, продуктологами и руководителями. Здесь обсуждается, как аналитика влияет на развитие сервисов с многомиллионной аудиторией, прогнозирование трендов и поиск точек роста через анализ больших данных.
4 ключевые темы, которые определяют будущее аналитики
Программа 2025 года сосредоточена на практическом применении аналитики как драйвера развития цифровых сервисов:
- Поиск точек роста с помощью анализа данных — методы выявления возможностей для масштабирования и оптимизации бизнес-процессов на примере реальных кейсов.
- Влияние аналитики на ключевые бизнес-метрики — конкретные случаи внедрения data-driven решений в крупных сервисах Яндекса с измеримыми результатами.
- Технологии, меняющие продукт — применение современных аналитических инструментов для разработки новых функций и сервисов.
- Карьерные траектории аналитика — возможности для развития и специализации в крупнейших IT-компаниях.
Формат: больше чем просто лекции
Организаторы подготовили разнообразную программу взаимодействия:
- Экспозона с интерактивными стендами — эксперты бизнес-группы Яндекса покажут собственные проекты и продемонстрируют реальное применение аналитики.
- Нетворкинг высокого уровня — открытые дискуссии, индивидуальные встречи с топ-менеджерами (C-level) и персональные карьерные консультации.
- Интерактивные активности — аналитический челлендж, тематический квест и квиз по экспозоне для самых активных участников.
- Ценные призы — гаджеты, сувениры, станции с Алисой и радиоуправляемые роботы.
- Афтерпати — неформальное общение после основной программы.
Кому стоит участвовать
Конференция рассчитана на широкий круг специалистов:
- Действующие аналитики и дата-сайентисты получат актуальные кейсы и практические инструменты для профессионального роста.
- Студенты и начинающие специалисты узнают о современных подходах к анализу данных и смогут получить карьерные консультации от экспертов Яндекса.
- Руководители и менеджеры найдут решения для оптимизации бизнес-процессов и внедрения аналитики в повседневную практику.
- Те, кто планирует смену сферы деятельности познакомятся с требованиями профессии и особенностями работы в индустрии.
Практическая информация: как попасть на событие
Дата и место:
- 20 сентября 2025 года.
- Очно: Москва, ул. Льва Толстого, 16 (офис Яндекса).
- Онлайн: трансляция для зарегистрированных участников.
Важные условия участия:
- Обязательная регистрация для всех форматов участия.
- Именные приглашения — пропуск нельзя передавать другим.
- Целый день программы — можно присоединиться до окончания последнего выступления.
- Парковка не предусмотрена.
Контакт для вопросов: DevRel-менеджер Юлия Самозвон, бизнес-группа Поиска и Рекламных технологий Яндекса
Что получат участники
Доступ к эксклюзивному контенту — материалы и презентации конференции будут доступны после мероприятия.
Прямое общение с экспертами — возможность задать вопросы напрямую DevRel-менеджеру и топ-специалистам.
Карьерные возможности — персональные консультации и знакомство с представителями HR-команд.
Практические знания — реальные кейсы применения аналитики в продуктах для миллионов пользователей.
Почему Data Driven важна для карьеры в аналитике
Конференция дает уникальную возможность:
- Увидеть аналитику изнутри крупнейшей российской IT-компании — как данные влияют на решения и развитие продуктов с огромной аудиторией.
- Получить актуальные знания о современных инструментах и подходах к работе с большими данными.
- Установить профессиональные связи с экспертами индустрии и потенциальными работодателями.
- Понять карьерные перспективы и возможности развития в области анализа данных.
Тренды, которые обсудят на конференции
Data Driven 2025 сосредоточится на актуальных вызовах индустрии:
- Работа с большими данными в реальном времени для принятия быстрых бизнес-решений.
- Интеграция ИИ и машинного обучения в аналитические процессы.
- Построение data-driven культуры в компаниях разного масштаба.
- Этические аспекты работы с пользовательскими данными.
Альтернативы для подготовки к событию
Если чувствуете, что текущих знаний недостаточно для максимальной пользы от конференции, стоит подготовиться:
- Программы по Business Intelligence научат связывать данные с бизнес-задачами и принятием решений.
- Изучение SQL и Python — базовые навыки, которые ожидают от современного аналитика.
- Такая подготовка позволит лучше понимать доклады экспертов и задавать более глубокие вопросы на мероприятии.
- Курсы по аналитике данных помогут освоить базовые инструменты и подходы к работе с информацией.
Data Driven покажет, как аналитика применяется в крупнейших IT-продуктах, но для полного понимания докладов полезно иметь базовые знания в области Data Science. Современная аналитика тесно связана с машинным обучением, статистическим анализом и работой с большими массивами данных. На нашей странице лучших курсов Data Science собраны программы от ведущих школ: от основ статистики и Python до продвинутых алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Эти навыки особенно востребованы в компаниях уровня Яндекса и помогут глубже понимать современные подходы к анализу данных.
Долгосрочная ценность участия
Участие в Data Driven — это инвестиция в профессиональное развитие:
- Актуальные знания о тенденциях в аналитике данных.
- Профессиональная сеть контактов в индустрии.
- Понимание карьерных возможностей в крупных технологических компаниях.
- Практические навыки работы с реальными бизнес-кейсами.
Как максимально использовать возможности конференции
До мероприятия:
- Изучите программу и выберите приоритетные доклады.
- Подготовьте вопросы для экспертов.
- Обновите резюме, если планируете карьерные консультации.
Во время конференции:
- Активно участвуйте в интерактивных активностях.
- Используйте возможности нетворкинга.
- Делайте заметки для последующего изучения.
После мероприятия:
- Изучите полученные материалы.
- Поддерживайте контакты с новыми знакомыми.
- Применяйте полученные знания на практике.
Главное: окно в мир больших данных
Data Driven — это возможность заглянуть в кухню одной из крупнейших IT-компаний и понять, как аналитика влияет на продукты и сервисы для миллионов пользователей. Для тех, кто работает с данными или планирует связать карьеру с аналитикой, это must-have событие года.
20 сентября — дата, которую стоит отметить в календаре всем, кто интересуется современными подходами к анализу данных и их практическим применением в технологических компаниях.
