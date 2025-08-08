Главное событие для дата-аналитиков: Яндекс открывает двери 20 сентября

20 сентября 2025 года в московском офисе Яндекса и в онлайн-формате состоится Data Driven — одна из крупнейших конференций для аналитиков, организованная бизнес-группой Поиска и Рекламных технологий Яндекса. Это ежегодное событие собирает специалистов, студентов и всех, кто интересуется работой с данными и внедрением data-driven-подхода в бизнесе.

Data Driven традиционно становится площадкой для обмена знаниями между аналитиками, инженерами, продуктологами и руководителями. Здесь обсуждается, как аналитика влияет на развитие сервисов с многомиллионной аудиторией, прогнозирование трендов и поиск точек роста через анализ больших данных.

4 ключевые темы, которые определяют будущее аналитики

Программа 2025 года сосредоточена на практическом применении аналитики как драйвера развития цифровых сервисов:

Поиск точек роста с помощью анализа данных — методы выявления возможностей для масштабирования и оптимизации бизнес-процессов на примере реальных кейсов.

Влияние аналитики на ключевые бизнес-метрики — конкретные случаи внедрения data-driven решений в крупных сервисах Яндекса с измеримыми результатами.

Технологии, меняющие продукт — применение современных аналитических инструментов для разработки новых функций и сервисов.

Карьерные траектории аналитика — возможности для развития и специализации в крупнейших IT-компаниях.

Формат: больше чем просто лекции

Организаторы подготовили разнообразную программу взаимодействия:

Экспозона с интерактивными стендами — эксперты бизнес-группы Яндекса покажут собственные проекты и продемонстрируют реальное применение аналитики.

Нетворкинг высокого уровня — открытые дискуссии, индивидуальные встречи с топ-менеджерами (C-level) и персональные карьерные консультации.

Интерактивные активности — аналитический челлендж, тематический квест и квиз по экспозоне для самых активных участников.

Ценные призы — гаджеты, сувениры, станции с Алисой и радиоуправляемые роботы.

Афтерпати — неформальное общение после основной программы.

Кому стоит участвовать

Конференция рассчитана на широкий круг специалистов:

Действующие аналитики и дата-сайентисты получат актуальные кейсы и практические инструменты для профессионального роста. Студенты и начинающие специалисты узнают о современных подходах к анализу данных и смогут получить карьерные консультации от экспертов Яндекса. Руководители и менеджеры найдут решения для оптимизации бизнес-процессов и внедрения аналитики в повседневную практику. Те, кто планирует смену сферы деятельности познакомятся с требованиями профессии и особенностями работы в индустрии.

Практическая информация: как попасть на событие

Дата и место:

20 сентября 2025 года.

Очно: Москва, ул. Льва Толстого, 16 (офис Яндекса).

Онлайн: трансляция для зарегистрированных участников.

Важные условия участия:

Обязательная регистрация для всех форматов участия.

Именные приглашения — пропуск нельзя передавать другим.

Целый день программы — можно присоединиться до окончания последнего выступления.

Парковка не предусмотрена.

Контакт для вопросов: DevRel-менеджер Юлия Самозвон, бизнес-группа Поиска и Рекламных технологий Яндекса

Что получат участники

Доступ к эксклюзивному контенту — материалы и презентации конференции будут доступны после мероприятия.

Прямое общение с экспертами — возможность задать вопросы напрямую DevRel-менеджеру и топ-специалистам.

Карьерные возможности — персональные консультации и знакомство с представителями HR-команд.

Практические знания — реальные кейсы применения аналитики в продуктах для миллионов пользователей.

Почему Data Driven важна для карьеры в аналитике

Конференция дает уникальную возможность:

Увидеть аналитику изнутри крупнейшей российской IT-компании — как данные влияют на решения и развитие продуктов с огромной аудиторией.

Получить актуальные знания о современных инструментах и подходах к работе с большими данными.

Установить профессиональные связи с экспертами индустрии и потенциальными работодателями.

Понять карьерные перспективы и возможности развития в области анализа данных.

Тренды, которые обсудят на конференции

Data Driven 2025 сосредоточится на актуальных вызовах индустрии:

Работа с большими данными в реальном времени для принятия быстрых бизнес-решений.

Интеграция ИИ и машинного обучения в аналитические процессы.

Построение data-driven культуры в компаниях разного масштаба.

Этические аспекты работы с пользовательскими данными.

Альтернативы для подготовки к событию

Если чувствуете, что текущих знаний недостаточно для максимальной пользы от конференции, стоит подготовиться:

Программы по Business Intelligence научат связывать данные с бизнес-задачами и принятием решений.

Изучение SQL и Python — базовые навыки, которые ожидают от современного аналитика.

Такая подготовка позволит лучше понимать доклады экспертов и задавать более глубокие вопросы на мероприятии.

Курсы по аналитике данных помогут освоить базовые инструменты и подходы к работе с информацией.

Data Driven покажет, как аналитика применяется в крупнейших IT-продуктах, но для полного понимания докладов полезно иметь базовые знания в области Data Science. Современная аналитика тесно связана с машинным обучением, статистическим анализом и работой с большими массивами данных. На нашей странице лучших курсов Data Science собраны программы от ведущих школ: от основ статистики и Python до продвинутых алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Эти навыки особенно востребованы в компаниях уровня Яндекса и помогут глубже понимать современные подходы к анализу данных.

Долгосрочная ценность участия

Участие в Data Driven — это инвестиция в профессиональное развитие:

Актуальные знания о тенденциях в аналитике данных. Профессиональная сеть контактов в индустрии. Понимание карьерных возможностей в крупных технологических компаниях. Практические навыки работы с реальными бизнес-кейсами.

Как максимально использовать возможности конференции

До мероприятия:

Изучите программу и выберите приоритетные доклады.

Подготовьте вопросы для экспертов.

Обновите резюме, если планируете карьерные консультации.

Во время конференции:

Активно участвуйте в интерактивных активностях.

Используйте возможности нетворкинга.

Делайте заметки для последующего изучения.

После мероприятия:

Изучите полученные материалы.

Поддерживайте контакты с новыми знакомыми.

Применяйте полученные знания на практике.

Главное: окно в мир больших данных

Data Driven — это возможность заглянуть в кухню одной из крупнейших IT-компаний и понять, как аналитика влияет на продукты и сервисы для миллионов пользователей. Для тех, кто работает с данными или планирует связать карьеру с аналитикой, это must-have событие года.

20 сентября — дата, которую стоит отметить в календаре всем, кто интересуется современными подходами к анализу данных и их практическим применением в технологических компаниях.