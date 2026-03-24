Вы потратили четыре года, сдали сессии, получили диплом — и пошли работать совсем в другое место. Это не исключение и не провал. Это норма для большинства россиян. Исследование сервиса Работа.ру, проведённое в марте 2026 года среди более чем 3 200 человек, показало: лишь 35% работают по специальности, полученной в вузе или колледже. Остальные 65% — живут по другим правилам, которые диплом не предусмотрел.

Что происходит на рынке труда прямо сейчас

Разрыв между образованием и работой — не личная неудача. Это системная черта российского рынка труда. Каждый третий когда-то работал по специальности, но затем ушёл в другую сферу. Каждый шестой никогда не работал по диплому вообще.

Цифры по группам:

35% работают по специальности.

29% раньше работали, но сменили сферу.

16% никогда не работали по образованию.

11% трудятся в смежной области.

Кого это касается — и где картина особенно показательна

Есть сферы, где диплом и работа совпадают чаще всего. В строительстве по специальности работают около 54% сотрудников, в образовании — около 48%. Это профессии с чёткой квалификацией и лицензионными требованиями.

Совсем другая история в IT и телекоме: только четверть специалистов пришли туда с профильным образованием. Остальные переучились, освоили навыки самостоятельно или прошли курсы. В ритейле и торговле большинство сотрудников когда-то получили совсем другой диплом.

Почему люди уходят от своей специальности

Работа.ру спросила тех, кто не работает по диплому, о причинах. Ответы выстраиваются в понятную иерархию:

26% — низкая зарплата на позиции по специальности.

23% — ожидания от профессии не совпали с реальностью.

20% — хотели перейти в более перспективную область.

13% — не видели карьерного роста.

12% — выгорели в своей сфере.

Это не разочарование в образовании как таковом. Это рациональный выбор: люди идут туда, где больше платят, где есть рост и где профессия не выжигает.

Что говорят эксперты

Операционный директор Работа.ру Александр Ветерков объясняет сдвиг так: «Понятие «профессии» трансформируется. На смену привычной специальности приходит портфель компетенций — набор навыков, который позволяет работать в разных задачах и проектах, не привязываясь к одному диплому.»

Это подтверждают и международные данные. Исследования IZA фиксируют аналогичную картину в десятках стран: несоответствие образования и работы — глобальный тренд, а не российская особенность.

Последствия: что это значит лично для вас

Если вы сейчас выбираете профессию, думаете о смене работы или рассматриваете переобучение — данные говорят о конкретных вещах.

Во-первых, диплом перестал быть гарантией трудоустройства по специальности. Во-вторых, рынок труда ценит не корочку, а реальные навыки. В-третьих, смена профессии — это не отступление, а стандартный карьерный манёвр для большинства работающих россиян.

