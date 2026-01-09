Доход, стабильность и качество работы — главная гордость россиян в 2025 году

За последние годы вопросы дохода, стабильности и качества работы становятся главными ориентирами для россиян в профессиональной сфере.

Новое исследование аналитического центра портала SuperJob «Доход, стабильность и качество работы — главные поводы для профессиональной гордости» демонстрирует: приоритеты работающих людей значительно изменились под влиянием экономических и социальных вызовов современности.

В основе исследования — большой опрос граждан России о том, что для них сегодня главное в жизни, когда речь идёт о профессиональной деятельности и трудоустройстве. Уровень дохода, уверенность в стабильности работы или качество условий труда стали показателями не только материального благополучия, но и личной гордости за собственную карьеру.

Главный вывод: доход — основной мотив

Согласно источникам SuperJob, главным поводом для профессиональной гордости в 2025-2026 годах россияне называют повышение уровня дохода.

Именно рост дохода у большинства опрошенных связан с ощущением личного успеха и значимости в профессии. Это не просто материальный вопрос — это показатель самореализации и признания.

15% назвали доход главной целью

Исследование коррелирует с другими аналитическими материалами SuperJob, где повышение дохода названо самой распространённой профессиональной целью на 2026 год. Так считают 15% респондентов, что опережает даже карьерный рост и стабильность.

Реалии доходов населения

Официальные данные и исследования показывают, что в России сохраняется значительное неравенство доходов и разрыв между средними и реальными заработками населения.

Средний доход 70-100 тысяч рублей

По данным Росстата, средний доход россиян продолжает ориентироваться вокруг 70-100 тысяч рублей, но многие семьи и индивидуальные работники находятся ниже этого уровня.

38% без финансовой подушки

Дополнительная статистика показывает: 38% работающих россиян имеют недостаточный финансовый резерв на случай потери работы. То есть их накоплений хватит минимум на неполный месяц. Это говорит о слабой финансовой подушке безопасности у значительной части населения.

Что говорят эксперты

Эксперты объясняют результаты опросов макроэкономическими факторами и изменениями на рынке труда.

Экономическая неопределённость

HR-аналитик Ирина Петрова комментирует:

«Рост внимания к уровню дохода и стабильности в работе — это логичное следствие экономической неопределённости последних лет. Люди чаще выбирают работу не только по содержанию, но и по ощущениям уверенности в будущем».

Петрова отмечает: качество работы и условия труда не менее важны, чем зарплата. Современные работники оценивают не только деньги, но и чувство защищённости, уважения и баланса между жизнью и работой.

Сигнал работодателям

Экономист Алексей Смирнов добавляет:

«Социологические опросы SuperJob отражают не только предпочтения, но и реальные барьеры для людей, которые хотят сменить профессию или развить карьеру. Это сигнал работодателям — сегодня всё больше кандидатов выбирают компании, готовые обеспечить достойные условия труда, гибкий график и возможности для роста».

Мнения экспертов подтверждают: фокус на доходе и стабильности — это не только личный выбор, но и макротенденция на рынке труда в России, отражающая экономическую ситуацию и ожидания людей по уровню жизни.

Что это значит для смены профессии

Для людей в возрасте от 18 до 40 лет, планирующих смену профессии, повышение квалификации или старт карьеры в новых областях, такие исследования — важный ориентир.

Три причины обратить внимание

Исследования показывают: при выборе направления обучения люди всё чаще ориентируются на потенциальный доход, а не только на личные интересы. Это практичный подход, который помогает избежать разочарований.

Курсы, которые обещают навыки с высоким спросом на рынке — IT, анализ данных, маркетинг, UX/UI — становятся инвестициями в будущее. Рынок труда всё активнее награждает специалистов, способных приносить ценность в условиях нестабильности.

Понимание факторов стабильности и качества работы помогает осознанно выбирать карьерный путь, связывая его не только с уровнем дохода, но и с возможностью профессионального роста.

Пять направлений с высоким потенциалом

Если вы планируете сменить профессию или повысить доход, ориентируйтесь на направления, которые комбинируют высокий потенциал заработка с перспективой стабильного развития.

Аналитика данных — компании готовы платить за специалистов, которые умеют работать с большими объёмами информации и делать выводы.

Программирование — классическое направление с высокими зарплатами и стабильным спросом на рынке.

Цифровой маркетинг — бизнесу нужны специалисты, которые умеют привлекать клиентов онлайн и измерять результаты.

UX/UI дизайн — создание удобных интерфейсов становится критически важным для успеха цифровых продуктов.

Управление продуктом — product-менеджеры координируют команды и отвечают за успех продукта на рынке.

Эти области предлагают комбинацию высокой оплаты труда и широких перспектив для карьерного роста — что соответствует приоритетам, выявленным в исследовании SuperJob.

Где готовиться

На странице курсов по разработке собраны программы по этим направлениям. Курсы по аналитике данных, программированию, digital-маркетингу и управлению продуктом помогут освоить навыки, которые ценятся на рынке труда и обеспечивают высокий доход.

Выводы

Новое исследование SuperJob показывает: главным мотивом профессиональной гордости для россиян в 2025-2026 годах стал доход, а также стабильность и качество работы.

15% респондентов назвали повышение дохода главной профессиональной целью на 2026 год. Средний доход россиян составляет 70-100 тысяч рублей по данным Росстата. 38% работающих не имеют финансового резерва на случай потери работы.

Эксперты объясняют рост внимания к доходу и стабильности экономической неопределённостью последних лет. Современные работники оценивают не только зарплату, но и чувство защищённости, уважения, баланс между работой и личной жизнью.

Для тех, кто планирует смену профессии, понимание этих трендов помогает выбрать направления обучения с перспективой высокого вознаграждения и стабильного роста. Аналитика данных, программирование, цифровой маркетинг, UX/UI дизайн, управление продуктом — области, которые комбинируют высокую оплату труда с широкими карьерными перспективами.