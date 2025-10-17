Heisenbug 2025 Autumn: 1000 специалистов и 40 докладов про тестирование ПО
19–20 октября в Санкт-Петербурге пройдёт Heisenbug 2025 Autumn — крупнейшая российская конференция по тестированию программного обеспечения. Ожидается более 1000 участников, 45 спикеров и 40 докладов. Для тех, кто не сможет приехать, будет онлайн-трансляция в 4К.
Где и когда
- Даты: 19–20 октября 2025 года.
- Место: Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel, площадь Победы, 1.
- Формат: офлайн + онлайн-трансляция.
- Организатор: JUG Ru Group.
Конференция объединит QA-инженеров, разработчиков, тимлидов, директоров по качеству и всех, кто работает со стабильностью цифровых продуктов.
Семь ключевых направлений
Программа охватывает технологии и инструменты — от классических видов тестирования до AI и больших данных.
- Тестирование мобильных приложений
- Доклады про iOS, Android, кроссплатформенные решения. Как тестировать под разные устройства, операционные системы и размеры экранов.
- Performance engineering и нагрузочные тесты
- Как проверить, выдержит ли система нагрузку. Инструменты для тестирования производительности, методики анализа узких мест.
- Автоматизация тестирования и инфраструктура
- Фреймворки, CI/CD, инструменты для автоматизации. Как выстроить процессы, чтобы тесты запускались быстро и стабильно.
- Безопасность и data quality
- Проверка на уязвимости, тестирование безопасности данных, контроль качества информации в системах.
- UI-тестирование и UX-аспекты
- Тестирование интерфейсов, проверка юзабилити, работа с дизайн-системами.
- Использование AI в тестировании
- Как искусственный интеллект меняет подходы к тестированию. Автоматическая генерация тестов, предсказание багов, оптимизация процессов.
- Аппаратное тестирование и embedded-системы
- Тестирование «железа», работа с IoT, встроенными системами, промышленным оборудованием.
Особое внимание — практическим инструментам и фреймворкам для веба, десктопа, бэкенда и аппаратных решений.
Два формата участия
- Офлайн. Живое общение, участие в дискуссиях, доступ к афтерпати и возможность задать вопросы спикерам лично. Нетворкинг с коллегами из индустрии.
- Онлайн. Трансляции в 4К-качестве, поддержка участников, возможность подключаться из любой точки мира.
После конференции будет доступ к видеозаписям всех докладов. Можно пересмотреть интересные выступления и не пропустить детали.
Для кого
QA и тестировщики познакомятся с новыми инструментами, трендами и подходами.
Разработчики и тимлиды узнают, как выстроить эффективные процессы качества в командах.
Если вы хотите углубиться в тестирование или освоить смежные навыки, обратите внимание на курсы программирования. Базовые знания помогут быстрее разобраться в докладах и применить их на практике.
Начинающие специалисты погрузятся в индустрию через реальные кейсы и выступления экспертов.
Менеджеры и директора по качеству сориентируются в текущих технологиях и выстроят стратегию развития QA-направления.
Что получат участники
Heisenbug — не просто набор докладов. Организаторы делают акцент на практическую применимость знаний.
- Технические сессии и демонстрации инструментов.
- Разбор реальных кейсов и best practices.
- Возможность задать вопросы спикерам и обсудить решения с коллегами.
- Живые дискуссии после выступлений.
Все материалы отбирает программный комитет — ведущие эксперты индустрии. Это гарантирует высокий уровень контента.
Спикеры
В числе выступающих — представители крупнейших компаний: Сбер, VK, Ozon Банк, Яндекс, 2ГИС, Т-Банк, Selectel, Tempo, Blackhub Games.
Среди спикеров:
- Юлия Атлыгина (Tempo).
- Александр Петров (VK).
- Алексей Романов (Ozon Банк).
- Владимир Евдокимов (Сбер).
- Никита Зубков (Яндекс).
- Артём Ерошенко (Allure Team).
Программный комитет: Игорь Балагуров (Ozon Банк), Дмитрий Тучс (Dodo Engineering), Владимир Ситников и Григорий Кошелев (Контур).
Партнёры
Конференция проходит при поддержке: Мир Plat.Form, Гринатом, Ozon Банк, Koronatech, YADRO, Selectel, Контур.
Регистрация и программа: на официальном сайте конференции
