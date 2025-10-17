Heisenbug 2025 Autumn: 1000 специалистов и 40 докладов про тестирование ПО

19–20 октября в Санкт-Петербурге пройдёт Heisenbug 2025 Autumn — крупнейшая российская конференция по тестированию программного обеспечения. Ожидается более 1000 участников, 45 спикеров и 40 докладов. Для тех, кто не сможет приехать, будет онлайн-трансляция в 4К.

Где и когда

Даты: 19–20 октября 2025 года.

Место: Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel, площадь Победы, 1.

Формат: офлайн + онлайн-трансляция.

Организатор: JUG Ru Group.

Конференция объединит QA-инженеров, разработчиков, тимлидов, директоров по качеству и всех, кто работает со стабильностью цифровых продуктов.

Семь ключевых направлений

Программа охватывает технологии и инструменты — от классических видов тестирования до AI и больших данных.

Тестирование мобильных приложений

Доклады про iOS, Android, кроссплатформенные решения. Как тестировать под разные устройства, операционные системы и размеры экранов.

Performance engineering и нагрузочные тесты

Как проверить, выдержит ли система нагрузку. Инструменты для тестирования производительности, методики анализа узких мест.

Автоматизация тестирования и инфраструктура

Фреймворки, CI/CD, инструменты для автоматизации. Как выстроить процессы, чтобы тесты запускались быстро и стабильно.

Безопасность и data quality

Проверка на уязвимости, тестирование безопасности данных, контроль качества информации в системах.

UI-тестирование и UX-аспекты

Тестирование интерфейсов, проверка юзабилити, работа с дизайн-системами.

Использование AI в тестировании

Как искусственный интеллект меняет подходы к тестированию. Автоматическая генерация тестов, предсказание багов, оптимизация процессов.

Аппаратное тестирование и embedded-системы

Тестирование «железа», работа с IoT, встроенными системами, промышленным оборудованием.

Особое внимание — практическим инструментам и фреймворкам для веба, десктопа, бэкенда и аппаратных решений.

Два формата участия

Офлайн. Живое общение, участие в дискуссиях, доступ к афтерпати и возможность задать вопросы спикерам лично. Нетворкинг с коллегами из индустрии. Онлайн. Трансляции в 4К-качестве, поддержка участников, возможность подключаться из любой точки мира.

После конференции будет доступ к видеозаписям всех докладов. Можно пересмотреть интересные выступления и не пропустить детали.

Для кого

QA и тестировщики познакомятся с новыми инструментами, трендами и подходами.

Разработчики и тимлиды узнают, как выстроить эффективные процессы качества в командах.

Если вы хотите углубиться в тестирование или освоить смежные навыки, обратите внимание на курсы программирования. Базовые знания помогут быстрее разобраться в докладах и применить их на практике.

Начинающие специалисты погрузятся в индустрию через реальные кейсы и выступления экспертов.

Менеджеры и директора по качеству сориентируются в текущих технологиях и выстроят стратегию развития QA-направления.

Что получат участники

Heisenbug — не просто набор докладов. Организаторы делают акцент на практическую применимость знаний.

Технические сессии и демонстрации инструментов.

Разбор реальных кейсов и best practices.

Возможность задать вопросы спикерам и обсудить решения с коллегами.

Живые дискуссии после выступлений.

Все материалы отбирает программный комитет — ведущие эксперты индустрии. Это гарантирует высокий уровень контента.

Спикеры

В числе выступающих — представители крупнейших компаний: Сбер, VK, Ozon Банк, Яндекс, 2ГИС, Т-Банк, Selectel, Tempo, Blackhub Games.

Среди спикеров:

Юлия Атлыгина (Tempo).

Александр Петров (VK).

Алексей Романов (Ozon Банк).

Владимир Евдокимов (Сбер).

Никита Зубков (Яндекс).

Артём Ерошенко (Allure Team).

Программный комитет: Игорь Балагуров (Ozon Банк), Дмитрий Тучс (Dodo Engineering), Владимир Ситников и Григорий Кошелев (Контур).

Партнёры

Конференция проходит при поддержке: Мир Plat.Form, Гринатом, Ozon Банк, Koronatech, YADRO, Selectel, Контур.

Регистрация и программа: на официальном сайте конференции