Heisenbug 2025 Autumn: 1000 специалистов и 40 докладов про тестирование ПО

19–20 октября в Санкт-Петербурге пройдёт Heisenbug 2025 Autumn — крупнейшая российская конференция по тестированию программного обеспечения. Ожидается более 1000 участников, 45 спикеров и 40 докладов. Для тех, кто не сможет приехать, будет онлайн-трансляция в 4К.

Где и когда

  • Даты: 19–20 октября 2025 года.
  • Место: Cosmos Saint-Petersburg Pulkovskaya Hotel, площадь Победы, 1.
  • Формат: офлайн + онлайн-трансляция.
  • Организатор: JUG Ru Group.

Конференция объединит QA-инженеров, разработчиков, тимлидов, директоров по качеству и всех, кто работает со стабильностью цифровых продуктов.

Семь ключевых направлений

Программа охватывает технологии и инструменты — от классических видов тестирования до AI и больших данных.

  • Тестирование мобильных приложений
  • Доклады про iOS, Android, кроссплатформенные решения. Как тестировать под разные устройства, операционные системы и размеры экранов.
  • Performance engineering и нагрузочные тесты
  • Как проверить, выдержит ли система нагрузку. Инструменты для тестирования производительности, методики анализа узких мест.
  • Автоматизация тестирования и инфраструктура
  • Фреймворки, CI/CD, инструменты для автоматизации. Как выстроить процессы, чтобы тесты запускались быстро и стабильно.
  • Безопасность и data quality
  • Проверка на уязвимости, тестирование безопасности данных, контроль качества информации в системах.
  • UI-тестирование и UX-аспекты
  • Тестирование интерфейсов, проверка юзабилити, работа с дизайн-системами.
  • Использование AI в тестировании
  • Как искусственный интеллект меняет подходы к тестированию. Автоматическая генерация тестов, предсказание багов, оптимизация процессов.
  • Аппаратное тестирование и embedded-системы
  • Тестирование «железа», работа с IoT, встроенными системами, промышленным оборудованием.

Особое внимание — практическим инструментам и фреймворкам для веба, десктопа, бэкенда и аппаратных решений.

Два формата участия

  1. Офлайн. Живое общение, участие в дискуссиях, доступ к афтерпати и возможность задать вопросы спикерам лично. Нетворкинг с коллегами из индустрии.
  2. Онлайн. Трансляции в 4К-качестве, поддержка участников, возможность подключаться из любой точки мира.

После конференции будет доступ к видеозаписям всех докладов. Можно пересмотреть интересные выступления и не пропустить детали.

Для кого

QA и тестировщики познакомятся с новыми инструментами, трендами и подходами.

Разработчики и тимлиды узнают, как выстроить эффективные процессы качества в командах.

Если вы хотите углубиться в тестирование или освоить смежные навыки, обратите внимание на курсы программирования. Базовые знания помогут быстрее разобраться в докладах и применить их на практике.

Начинающие специалисты погрузятся в индустрию через реальные кейсы и выступления экспертов.

Менеджеры и директора по качеству сориентируются в текущих технологиях и выстроят стратегию развития QA-направления.

Что получат участники

Heisenbug — не просто набор докладов. Организаторы делают акцент на практическую применимость знаний.

  • Технические сессии и демонстрации инструментов.
  • Разбор реальных кейсов и best practices.
  • Возможность задать вопросы спикерам и обсудить решения с коллегами.
  • Живые дискуссии после выступлений.

Все материалы отбирает программный комитет — ведущие эксперты индустрии. Это гарантирует высокий уровень контента.

Спикеры

В числе выступающих — представители крупнейших компаний: Сбер, VK, Ozon Банк, Яндекс, 2ГИС, Т-Банк, Selectel, Tempo, Blackhub Games.

Среди спикеров:

  • Юлия Атлыгина (Tempo).
  • Александр Петров (VK).
  • Алексей Романов (Ozon Банк).
  • Владимир Евдокимов (Сбер).
  • Никита Зубков (Яндекс).
  • Артём Ерошенко (Allure Team).

Программный комитет: Игорь Балагуров (Ozon Банк), Дмитрий Тучс (Dodo Engineering), Владимир Ситников и Григорий Кошелев (Контур).

Партнёры

Конференция проходит при поддержке: Мир Plat.Form, Гринатом, Ozon Банк, Koronatech, YADRO, Selectel, Контур.

Регистрация и программа: на официальном сайте конференции

