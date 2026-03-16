ИИ в сельском хозяйстве и продуктах: бизнес уже меняет правила игры — успеете ли вы?
Пока одни компании обсуждают, внедрять ли искусственный интеллект, другие уже используют его для анализа цен конкурентов, найма персонала и управления производством. 18 марта в Москве пройдёт закрытая встреча, которая покажет: отставание в цифровизации сегодня — это прямые потери завтра.
Зачем это важно именно сейчас
АПК и FMCG — отрасли с тонкой маржой, высокой конкуренцией и постоянным давлением на издержки. Именно здесь ИИ перестаёт быть хайпом и становится инструментом выживания. Компании, которые уже внедрили автоматизацию в ценообразование, подбор персонала и операционные процессы, получают преимущество, которое сложно наверстать.
Кого это касается
Мероприятие ориентировано на три категории участников:
- Топ-менеджеров и собственников, которые хотят сократить издержки и повысить эффективность.
- Специалистов, готовых внедрять конкретные решения в бизнес-процессы.
- Тех, кто только начинает разбираться в цифровизации и хочет понять, с чего стартовать без лишних рисков.
Что будет на встрече
Организатор — компания Digital4food. Площадка: Лофт «Андерсон Resort», Москва.
Пять экспертных сессий с реальными кейсами:
- Ценообразование через ИИ. Илья Кочетов (Primo RPA) покажет, как автоматически распознавать ценники конкурентов и использовать это для собственной стратегии.
- Производительность через «Цифровые артефакты». Дмитрий Гуреев (МШУ СКОЛКОВО) представит методологию повышения эффективности труда с помощью ИИ.
- Российская практика. Андрей Кучеров (BPM Soft) разберёт реальные примеры внедрения ИИ в отечественных компаниях.
- Найм без лишних затрат. Алексей Маханьков (Фёдор-ИИ-Рекрутер) объяснит, почему традиционный поиск персонала становится слишком дорогим.
- ИИ-агенты в бизнесе. Николай Шарков (Яндекс Облако) покажет, как перейти от точечных решений к комплексной автоматизации функций.
Завершится день пленарной дискуссией всех спикеров: «Внедрять ИИ нельзя ждать — где ставим запятую?»
Формат и доступ к материалам
Встреча проходит в очном формате — с живым общением, вопросами спикерам и нетворкингом в перерывах. После мероприятия участники получат записи всех сессий и презентации. Количество мест ограничено.
Как подготовиться к цифровым изменениям в отрасли
Если вы работаете в АПК, FMCG или смежных секторах и понимаете, что автоматизация неизбежна, но не знаете, с чего начать — параллельно с отраслевыми мероприятиями стоит разобраться в базовых принципах работы с ИИ-инструментами. На KursHub собраны курсы по аналитике данных, автоматизации и цифровой трансформации бизнеса — это поможет говорить с технологическими партнёрами на одном языке и принимать взвешенные решения о внедрении.
