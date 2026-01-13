6 направлений и 150 спикеров — IT-конференция Merge в Москве

12-13 марта 2026 года в Москве состоится профессиональная межрегиональная IT-конференция Merge — одно из крупнейших событий для специалистов цифровой индустрии в России.

Конференция объединяет представителей разных направлений IT: от разработки и аналитики до маркетинга, управления и HR. В течение двух дней участники смогут познакомиться с актуальными практиками отрасли, обсудить прикладные кейсы и поучаствовать в профессиональном нетворкинге.

О чём конференция

Merge задумывается как междисциплинарная площадка, где специалисты из разных областей IT обмениваются опытом и обсуждают реальные рабочие задачи.

Программа охватывает как технические, так и управленческие и бизнес-направления, отражая текущее состояние и запросы рынка.

Шесть ключевых направлений

В 2026 году конференция включает шесть направлений, каждое из которых закрывает определённый сегмент IT-индустрии.

Разработка

Backend и frontend, мобильная разработка, QA, DevOps, AI и ML, кибербезопасность, R&D. Технические доклады от практикующих разработчиков о реальных архитектурных решениях.

Управление

Продуктовый и проектный менеджмент, управление командами, аутсорсингом и аутстаффингом, DevRel. Как выстраивать процессы и работать с людьми в IT-компаниях.

Маркетинг

SEO, трафик, контент-маркетинг, социальные сети, B2B-продвижение, оценка эффективности. Специфика маркетинга в IT-индустрии.

HR

Рекрутинг, HR-бренд, управление эффективностью сотрудников, трансформация HR-процессов. Как привлекать и удерживать специалистов в условиях конкуренции за кадры.

Аналитика

Продуктовая и data-аналитика, работа с данными. Как принимать решения на основе данных и строить аналитику в продуктах.

1С

Разработка, тестирование, аналитика и управление решениями на платформе 1С. Отдельное направление для специалистов экосистемы 1С.

Прикладной характер выступлений

Доклады формируются практикующими специалистами из крупных IT-компаний и digital-агентств.

Организаторы подчёркивают прикладной характер выступлений. В центре внимания — реальные кейсы, архитектурные решения, управленческие ошибки и способы их устранения.

Не теория, а практика. Не «как должно быть», а «как мы сделали и что из этого вышло».

Формат и практика

Конференция проходит офлайн и длится два дня. Помимо классических докладов, программа включает интерактивные форматы.

Что ждёт участников

Мастер-классы и воркшопы дадут практические навыки, которые можно применить сразу после конференции. BoF-сессии (Birds of a Feather) позволят обсудить узкие профессиональные вопросы в небольших группах единомышленников.

Тематический и нетворкинг-треки помогут завести профессиональные контакты. Выставка IT-компаний и технологических решений покажет, какие инструменты и сервисы используют на рынке.

Участники получают доступ к презентациям спикеров и сертификат участника. Для разных категорий билетов предусмотрены дополнительные опции — от фирменного мерча до доступа в закрытые зоны и чаты профессионального сообщества.

Кому будет полезно участие

Merge ориентирована на широкую профессиональную аудиторию.

Конференция подойдёт разработчикам, тестировщикам и инженерам, работающим с современными стеками. Менеджерам проектов и продуктов, тимлидам и руководителям направлений, которые выстраивают процессы в командах.

Специалистам по маркетингу, аналитике и HR в IT-компаниях, решающим специфические задачи цифровой индустрии. Тем, кто планирует профессиональный рост или смену роли внутри IT-сферы.

Отдельный интерес событие представляет для специалистов, которые хотят расширить круг профессиональных контактов и увидеть, как схожие задачи решаются в других командах и компаниях.

Спикеры и сообщество

В конференции заявлено более 150 спикеров из разных городов России и стран СНГ.

Среди них — исследователи, архитекторы, руководители продуктов, коммерческие директора и отраслевые эксперты. Такой состав позволяет взглянуть на развитие IT не только с технической, но и с бизнес-точки зрения.

По данным организаторов, предыдущие конференции Merge собирали более тысячи участников и представителей десятков городов, что делает событие заметной точкой притяжения для профессионального IT-сообщества.

Почему это важно для карьеры

Если вы работаете в IT или планируете развиваться в этом направлении, участие в конференции даёт несколько преимуществ.

Понимание индустрии

Узнаете, какие технологии и подходы используют ведущие компании, какие проблемы они решают, какие ошибки допускают и как их исправляют.

Практические кейсы

Не абстрактные доклады, а реальные истории от людей, которые это делают. Архитектурные решения, управленческие находки, маркетинговые эксперименты.

Профессиональные контакты

Нетворкинг с коллегами из разных компаний и городов. Обмен опытом и новые возможности для сотрудничества. BoF-сессии и закрытые чаты для продолжения общения после конференции.

Подготовка к развитию

На странице курсов по разработке собраны программы, которые помогут углубить знания после конференции. Курсы по разработке, управлению продуктами, аналитике данных и digital-маркетингу дадут системное понимание того, о чём говорят на мероприятии, и помогут применить знания на практике.

Организация и участие

Мероприятие проходит при поддержке профильных партнёров и отраслевых компаний.

Для команд и юридических лиц предусмотрены корпоративные форматы участия и гибкие условия покупки билетов.

Даты: 12-13 марта 2026 года

Место: Москва

Формат: Офлайн, два дня

Спикеры: Более 150 экспертов

Направления: 6 (разработка, управление, маркетинг, HR, аналитика, 1С)

Выводы

Конференция Merge в Москве 12-13 марта — площадка для профессионального диалога, обмена опытом и обсуждения ключевых тенденций цифровой индустрии в 2026 году.

Более 150 спикеров из разных городов России и СНГ. Шесть направлений: разработка, управление, маркетинг, HR, аналитика, 1С. Офлайн формат с мастер-классами, BoF-сессиями, нетворкингом.

Прикладной характер выступлений — реальные кейсы, архитектурные решения, управленческие ошибки и способы их устранения. Не теория, а практика от людей, которые это делают.

Для специалистов IT-индустрии это возможность узнать, как решают похожие задачи в других компаниях, завести профессиональные контакты и получить практические инструменты для работы.

Предыдущие конференции собирали более тысячи участников из десятков городов, что делает Merge заметной точкой притяжения для IT-сообщества.