Акции и промокоды Отзывы о школах

Конференция «Качество данных» в Москве: практика от ведущих компаний

#Новости

5 февраля в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki пройдёт VII Всероссийская конференция «Качество данных» — одна из главных профессиональных площадок страны, посвящённая созданию, развёртыванию и эксплуатации конвейеров обеспечения качества данных.

Организатор: Издательство «Открытые системы» — ведущее серию практических отраслевых конференций.

Формат: Очное участие в Москве.

Зачем нужна конференция о качестве данных

Центральная идея: Качество данных напрямую определяет эффективность бизнес-процессов, производительность и способность компаний реализовывать цифровые инициативы.

Проблема: Многие компании сталкиваются с тем, что данные неточные, противоречивые или устаревшие — это приводит к ошибкам в аналитике, неверным решениям и потерям.

Решение: Выстраивание систем Data Quality (DQ) — процессов, обеспечивающих достоверность, актуальность и непротиворечивость данных.

Программа конференции: ключевые темы

  1. Стратегии Data Quality 7.0. Новые подходы к интеграции DQ в операционные процессы компаний.
  2. Архитектуры и суверенные стеки. Инструменты для обеспечения достоверности и безопасности данных в условиях импортозамещения.
  3. Мониторинг и автоматизация. Автоматизация контроля качества данных, управление инцидентами, создание систем раннего обнаружения проблем.
  4. Единая точка правды. Построение экосистемы работы с данными, где все подразделения опираются на один источник достоверной информации.
  5. Масштабирование DQ-процессов. Как крупные корпорации внедряют системы качества данных на уровне всей организации.
  6. Практические кейсы. Реальные проекты внедрения и развития систем Data Quality от ведущих компаний.

Кто выступит: спикеры от крупнейших компаний

Добывающая отрасль и энергетика:

  • АЛРОСА.
  • Газпром недра.
  • СИБУР.

Промышленность и производство:

  • ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация).
  • Северсталь.

Транспорт и логистика:

  • РЖД (Российские железные дороги).

Телеком:

  • Билайн.

Финансы:

  • Московский кредитный банк.
  • Газпромбанк.
  • Росгосстрах.

Ритейл и e-commerce:

  • Магнит.
  • Авито.

Технологии и данные:

  • TData.

О чём говорят спикеры: Практические кейсы внедрения DQ-систем, разбор типовых проблем, методы диагностики, работа с метриками, выстраивание процессов.

Практические темы докладов

  • Управление качеством данных как драйвер производственной эффективности: Как DQ влияет на операционные показатели.
  • Подготовка данных для аналитики и машинного обучения: Почему качество данных критично для ML-моделей.
  • Проектирование контрольной среды качества данных: Как построить систему проверок и мониторинга.
  • Дата-контракты и культура работы с данными: Формирование правил и стандартов работы с данными в компании.
  • От точечных проверок к автоматизации: Переход от ручного контроля к автоматизированному управлению инцидентами.
  • Человеческий фактор: Квалификация персонала, управление изменениями, формирование зрелой корпоративной культуры данных.

Для кого эта конференция

  • Руководители цифровых и аналитических направлений: Выстраиваете стратегию работы с данными в компании.
  • Специалисты по Data Quality, Data Governance, архитектуре данных: Хотите узнать лучшие практики от коллег из крупных компаний.
  • ИТ-руководители и владельцы процессов: Заинтересованы в эффективности корпоративных систем.
  • Представители производственных и финансовых предприятий: Достоверность данных напрямую влияет на операционные показатели.
  • Аналитики и разработчики: Работаете с большими массивами информации и ML-моделями.
  • Начинающие специалисты: Осваиваете сферу управления данными и хотите понять, как это работает на практике.

Что получат участники

  • Практические знания: Реальные кейсы внедрения DQ-систем от ведущих компаний.
  • Технологические решения: Демонстрация инструментов и продуктов на выставке.
  • Нетворкинг: Общение с коллегами из разных отраслей, обмен контактами.
  • Материалы: Презентации, медиа-архив, аналитические материалы для дальнейшего изучения.
  • Понимание трендов: Куда движется сфера Data Quality, какие подходы становятся стандартом.

Формат мероприятия

  • Тематические секции: Несколько параллельных треков по разным аспектам DQ.
  • Практические доклады: Не теория, а реальные проекты и результаты.
  • Технологические демонстрации: Показ решений и инструментов.
  • Выставка продуктов: Знакомство с новыми технологиями.
  • Кофе-брейки и обед: Возможность неформального общения.
  • Нетворкинг: Обмен контактами, обсуждение кейсов.

Интересуетесь карьерой в сфере Data Quality или аналитики? Понимание работы с данными критично для многих современных профессий. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ Python до специализированных направлений в Data Science и управлении данными. Такие навыки открывают двери к высокооплачиваемым позициям в крупных компаниях.

Условия участия

Дата: 5 февраля 2025 года.

Место: Holiday Inn Moscow Sokolniki, Москва.

Формат: Очное участие.

Регистрация: Через сайт организатора (издательство «Открытые системы»).

Что включено:

  • Доступ ко всем секциям.
  • Участие в выставке.
  • Кофе-брейки и обед.
  • Материалы конференции.
  • Нетворкинг.

Выводы

VII Всероссийская конференция «Качество данных» — ключевое событие для специалистов, работающих с корпоративными данными.

Ключевые моменты:

  • 5 февраля в Москве.
  • Эксперты от АЛРОСА, Газпром недра, РЖД, Билайн, МКБ и других.
  • Практические кейсы внедрения DQ-систем.
  • Технологические демонстрации и выставка.
  • Нетворкинг с профессиональным сообществом.

Для кого: Руководители, специалисты по DQ, аналитики, разработчики, новички в сфере данных.

Что получат: Практические знания, технологические решения, контакты, материалы, понимание трендов.

Главная ценность: Увидеть, как ведущие компании страны реализуют подходы к качеству данных, и понять, какие решения применимы в вашей организации.

Читайте также
Категории курсов
Отзывы о школах