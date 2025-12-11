Конференция «Качество данных» в Москве: практика от ведущих компаний
5 февраля в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki пройдёт VII Всероссийская конференция «Качество данных» — одна из главных профессиональных площадок страны, посвящённая созданию, развёртыванию и эксплуатации конвейеров обеспечения качества данных.
Организатор: Издательство «Открытые системы» — ведущее серию практических отраслевых конференций.
Формат: Очное участие в Москве.
Зачем нужна конференция о качестве данных
Центральная идея: Качество данных напрямую определяет эффективность бизнес-процессов, производительность и способность компаний реализовывать цифровые инициативы.
Проблема: Многие компании сталкиваются с тем, что данные неточные, противоречивые или устаревшие — это приводит к ошибкам в аналитике, неверным решениям и потерям.
Решение: Выстраивание систем Data Quality (DQ) — процессов, обеспечивающих достоверность, актуальность и непротиворечивость данных.
Программа конференции: ключевые темы
- Стратегии Data Quality 7.0. Новые подходы к интеграции DQ в операционные процессы компаний.
- Архитектуры и суверенные стеки. Инструменты для обеспечения достоверности и безопасности данных в условиях импортозамещения.
- Мониторинг и автоматизация. Автоматизация контроля качества данных, управление инцидентами, создание систем раннего обнаружения проблем.
- Единая точка правды. Построение экосистемы работы с данными, где все подразделения опираются на один источник достоверной информации.
- Масштабирование DQ-процессов. Как крупные корпорации внедряют системы качества данных на уровне всей организации.
- Практические кейсы. Реальные проекты внедрения и развития систем Data Quality от ведущих компаний.
Кто выступит: спикеры от крупнейших компаний
Добывающая отрасль и энергетика:
- АЛРОСА.
- Газпром недра.
- СИБУР.
Промышленность и производство:
- ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация).
- Северсталь.
Транспорт и логистика:
- РЖД (Российские железные дороги).
Телеком:
- Билайн.
Финансы:
- Московский кредитный банк.
- Газпромбанк.
- Росгосстрах.
Ритейл и e-commerce:
- Магнит.
- Авито.
Технологии и данные:
- TData.
О чём говорят спикеры: Практические кейсы внедрения DQ-систем, разбор типовых проблем, методы диагностики, работа с метриками, выстраивание процессов.
Практические темы докладов
- Управление качеством данных как драйвер производственной эффективности: Как DQ влияет на операционные показатели.
- Подготовка данных для аналитики и машинного обучения: Почему качество данных критично для ML-моделей.
- Проектирование контрольной среды качества данных: Как построить систему проверок и мониторинга.
- Дата-контракты и культура работы с данными: Формирование правил и стандартов работы с данными в компании.
- От точечных проверок к автоматизации: Переход от ручного контроля к автоматизированному управлению инцидентами.
- Человеческий фактор: Квалификация персонала, управление изменениями, формирование зрелой корпоративной культуры данных.
Для кого эта конференция
- Руководители цифровых и аналитических направлений: Выстраиваете стратегию работы с данными в компании.
- Специалисты по Data Quality, Data Governance, архитектуре данных: Хотите узнать лучшие практики от коллег из крупных компаний.
- ИТ-руководители и владельцы процессов: Заинтересованы в эффективности корпоративных систем.
- Представители производственных и финансовых предприятий: Достоверность данных напрямую влияет на операционные показатели.
- Аналитики и разработчики: Работаете с большими массивами информации и ML-моделями.
- Начинающие специалисты: Осваиваете сферу управления данными и хотите понять, как это работает на практике.
Что получат участники
- Практические знания: Реальные кейсы внедрения DQ-систем от ведущих компаний.
- Технологические решения: Демонстрация инструментов и продуктов на выставке.
- Нетворкинг: Общение с коллегами из разных отраслей, обмен контактами.
- Материалы: Презентации, медиа-архив, аналитические материалы для дальнейшего изучения.
- Понимание трендов: Куда движется сфера Data Quality, какие подходы становятся стандартом.
Формат мероприятия
- Тематические секции: Несколько параллельных треков по разным аспектам DQ.
- Практические доклады: Не теория, а реальные проекты и результаты.
- Технологические демонстрации: Показ решений и инструментов.
- Выставка продуктов: Знакомство с новыми технологиями.
- Кофе-брейки и обед: Возможность неформального общения.
- Нетворкинг: Обмен контактами, обсуждение кейсов.
Условия участия
Дата: 5 февраля 2025 года.
Место: Holiday Inn Moscow Sokolniki, Москва.
Формат: Очное участие.
Регистрация: Через сайт организатора (издательство «Открытые системы»).
Что включено:
- Доступ ко всем секциям.
- Участие в выставке.
- Кофе-брейки и обед.
- Материалы конференции.
- Нетворкинг.
Выводы
VII Всероссийская конференция «Качество данных» — ключевое событие для специалистов, работающих с корпоративными данными.
Ключевые моменты:
- 5 февраля в Москве.
- Эксперты от АЛРОСА, Газпром недра, РЖД, Билайн, МКБ и других.
- Практические кейсы внедрения DQ-систем.
- Технологические демонстрации и выставка.
- Нетворкинг с профессиональным сообществом.
Для кого: Руководители, специалисты по DQ, аналитики, разработчики, новички в сфере данных.
Что получат: Практические знания, технологические решения, контакты, материалы, понимание трендов.
Главная ценность: Увидеть, как ведущие компании страны реализуют подходы к качеству данных, и понять, какие решения применимы в вашей организации.
