Конференция «Качество данных» в Москве: практика от ведущих компаний

5 февраля в отеле Holiday Inn Moscow Sokolniki пройдёт VII Всероссийская конференция «Качество данных» — одна из главных профессиональных площадок страны, посвящённая созданию, развёртыванию и эксплуатации конвейеров обеспечения качества данных.

Организатор: Издательство «Открытые системы» — ведущее серию практических отраслевых конференций.

Формат: Очное участие в Москве.

Зачем нужна конференция о качестве данных

Центральная идея: Качество данных напрямую определяет эффективность бизнес-процессов, производительность и способность компаний реализовывать цифровые инициативы.

Проблема: Многие компании сталкиваются с тем, что данные неточные, противоречивые или устаревшие — это приводит к ошибкам в аналитике, неверным решениям и потерям.

Решение: Выстраивание систем Data Quality (DQ) — процессов, обеспечивающих достоверность, актуальность и непротиворечивость данных.

Программа конференции: ключевые темы

Стратегии Data Quality 7.0. Новые подходы к интеграции DQ в операционные процессы компаний. Архитектуры и суверенные стеки. Инструменты для обеспечения достоверности и безопасности данных в условиях импортозамещения. Мониторинг и автоматизация. Автоматизация контроля качества данных, управление инцидентами, создание систем раннего обнаружения проблем. Единая точка правды. Построение экосистемы работы с данными, где все подразделения опираются на один источник достоверной информации. Масштабирование DQ-процессов. Как крупные корпорации внедряют системы качества данных на уровне всей организации. Практические кейсы. Реальные проекты внедрения и развития систем Data Quality от ведущих компаний.

Кто выступит: спикеры от крупнейших компаний

Добывающая отрасль и энергетика:

АЛРОСА.

Газпром недра.

СИБУР.

Промышленность и производство:

ОДК (Объединённая двигателестроительная корпорация).

Северсталь.

Транспорт и логистика:

РЖД (Российские железные дороги).

Телеком:

Билайн.

Финансы:

Московский кредитный банк.

Газпромбанк.

Росгосстрах.

Ритейл и e-commerce:

Магнит.

Авито.

Технологии и данные:

TData.

О чём говорят спикеры: Практические кейсы внедрения DQ-систем, разбор типовых проблем, методы диагностики, работа с метриками, выстраивание процессов.

Практические темы докладов

Управление качеством данных как драйвер производственной эффективности: Как DQ влияет на операционные показатели.

Подготовка данных для аналитики и машинного обучения: Почему качество данных критично для ML-моделей.

Проектирование контрольной среды качества данных: Как построить систему проверок и мониторинга.

Дата-контракты и культура работы с данными: Формирование правил и стандартов работы с данными в компании.

От точечных проверок к автоматизации: Переход от ручного контроля к автоматизированному управлению инцидентами.

Человеческий фактор: Квалификация персонала, управление изменениями, формирование зрелой корпоративной культуры данных.

Для кого эта конференция

Руководители цифровых и аналитических направлений: Выстраиваете стратегию работы с данными в компании.

Специалисты по Data Quality, Data Governance, архитектуре данных: Хотите узнать лучшие практики от коллег из крупных компаний.

ИТ-руководители и владельцы процессов: Заинтересованы в эффективности корпоративных систем.

Представители производственных и финансовых предприятий: Достоверность данных напрямую влияет на операционные показатели.

Аналитики и разработчики: Работаете с большими массивами информации и ML-моделями.

Начинающие специалисты: Осваиваете сферу управления данными и хотите понять, как это работает на практике.

Что получат участники

Практические знания: Реальные кейсы внедрения DQ-систем от ведущих компаний.

Технологические решения: Демонстрация инструментов и продуктов на выставке.

Нетворкинг: Общение с коллегами из разных отраслей, обмен контактами.

Материалы: Презентации, медиа-архив, аналитические материалы для дальнейшего изучения.

Понимание трендов: Куда движется сфера Data Quality, какие подходы становятся стандартом.

Формат мероприятия

Тематические секции: Несколько параллельных треков по разным аспектам DQ.

Практические доклады: Не теория, а реальные проекты и результаты.

Технологические демонстрации: Показ решений и инструментов.

Выставка продуктов: Знакомство с новыми технологиями.

Кофе-брейки и обед: Возможность неформального общения.

Нетворкинг: Обмен контактами, обсуждение кейсов.

Условия участия

Дата: 5 февраля 2025 года.

Место: Holiday Inn Moscow Sokolniki, Москва.

Формат: Очное участие.

Регистрация: Через сайт организатора (издательство «Открытые системы»).

Что включено:

Доступ ко всем секциям.

Участие в выставке.

Кофе-брейки и обед.

Материалы конференции.

Нетворкинг.

Выводы

VII Всероссийская конференция «Качество данных» — ключевое событие для специалистов, работающих с корпоративными данными.

Ключевые моменты:

5 февраля в Москве.

Эксперты от АЛРОСА, Газпром недра, РЖД, Билайн, МКБ и других.

Практические кейсы внедрения DQ-систем.

Технологические демонстрации и выставка.

Нетворкинг с профессиональным сообществом.

Для кого: Руководители, специалисты по DQ, аналитики, разработчики, новички в сфере данных.

Что получат: Практические знания, технологические решения, контакты, материалы, понимание трендов.

Главная ценность: Увидеть, как ведущие компании страны реализуют подходы к качеству данных, и понять, какие решения применимы в вашей организации.