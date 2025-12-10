Лимит сверхурочной работы хотят удвоить: до 240 часов в год
Правительственная комиссия одобрила предложение Минэкономразвития и Минтруда увеличить годовой лимит сверхурочной работы.
Текущие правила (статья 99 ТК РФ):
- Сверхурочная работа не более 4 часов в день.
- Не более 120 часов в год.
- Нельзя привлекать к переработкам более двух дней подряд.
Что хотят изменить:
- Годовой лимит увеличить до 240 часов (в два раза).
- Убрать ограничение на «два дня подряд».
- Дневной лимит остаётся — 4 часа.
Условие: Увеличение должно быть закреплено коллективным договором или отраслевым соглашением — не автоматически для всех.
Сколько человек затронет
По оценкам властей, изменения могут коснуться более 750 тысяч работников, которые регулярно работают сверхурочно.
Кого затронет больше всего:
- Производство (дефицит кадров).
- Логистика и транспорт.
- Строительство.
- Розничная торговля.
- IT и технологии (проектная работа).
- Сфера услуг.
Зачем это нужно: аргументы властей
Кадровый кризис: По оценке Минтруда, к 2032 году экономике России потребуется до 12 млн новых работников — в среднем 1,7 млн в год.
Гибкость рынка труда: Ограничения на сверхурочную работу мешают бизнесу оперативно реагировать на дефицит кадров.
Возможность заработать: Работники, готовые брать переработки, смогут официально зарабатывать больше.
Защита через коллективные договоры: Дополнительная нагрузка не станет автоматической — нужны переговоры между работниками и работодателями.
Как изменятся условия переработок
Оплата остаётся повышенной:
- Первые 2 часа сверхурочных — минимум в 1,5 раза выше обычной ставки.
- Последующие часы — минимум в 2 раза выше.
Пример расчёта: Базовая ставка — 500 рублей в час.
- Первые 2 часа переработки: 500 × 1,5 = 750 руб/час.
- Последующие часы: 500 × 2 = 1000 руб/час.
Частота переработок: Раньше нельзя было привлекать более двух дней подряд. Теперь это ограничение убирается — можно перерабатывать чаще, но не более 4 часов в день.
Годовой лимит:
- Было: 120 часов в год (10 часов в месяц в среднем).
- Станет: 240 часов в год (20 часов в месяц в среднем).
Что говорят эксперты: риски переработок
Медицинские риски:
Стресс и выгорание: Постоянные переработки без полноценного отдыха приводят к хроническому стрессу.
Ухудшение здоровья: Проблемы со сном, головные боли, сердечно-сосудистые заболевания.
Снижение продуктивности: Уставшие работники делают больше ошибок, работают медленнее.
Социальные риски:
Баланс работы и жизни: Переработки съедают личное время, страдают отношения с семьёй.
Давление со стороны работодателей: Хотя переработки должны быть добровольными, на практике возможно негласное давление.
Неравномерность нагрузки: Некоторые сотрудники могут постоянно перерабатывать, другие — нет.
Критика от профсоюзов:
Профсоюзные организации настаивают: любые сверхурочные часы должны оговариваться индивидуально и учитывать отраслевые особенности, а не устанавливаться массово через Трудовой кодекс.
Коллективные договоры: защита или формальность?
В теории: Увеличение лимита возможно только через коллективный договор или отраслевое соглашение — это механизм переговоров между работниками и работодателями.
На практике:
- В крупных компаниях с сильными профсоюзами — реальные переговоры.
- В малом и среднем бизнесе — формальное согласие, давление на работников.
- В отраслях без профсоюзов — практически никакой защиты.
Вывод: Эффективность защиты зависит от силы профсоюзов и готовности работников отстаивать свои права.
Что это значит для работников
Плюсы:
- Возможность заработать: Официальные переработки с повышенной оплатой — легальный способ увеличить доход.
- Гибкость: Если нужны деньги на переобучение, курсы, крупную покупку — переработки помогут быстрее накопить.
- Защита законом: Переработки оплачиваются в 1,5-2 раза выше, учитываются в стаже.
Минусы:
- Нагрузка на здоровье: Постоянные переработки — путь к выгоранию и болезням.
- Меньше личного времени: Страдает баланс работы и жизни, отношения с семьёй.
- Риск давления: Работодатели могут негласно требовать переработок, угрожая увольнением.
- Снижение качества жизни: Работа 24/7 — это не жизнь, а выживание.
Для тех, кто планирует смену профессии
Если вы рассматриваете смену профессии или повышение квалификации, учитывайте новые реалии рынка труда.
Возможности:
- Дополнительные часы переработки дают шанс быстрее заработать на курсы.
- Гибкость графика помогает совмещать работу и обучение.
Риски:
- Переработки съедают время на обучение.
- Усталость снижает способность усваивать новое.
- Стресс мешает сосредоточиться на развитии.
Совет: Если планируете переобучение, ищите работу с нормированным графиком или удалёнку с гибким расписанием.
Планируете смену профессии и нужно время на обучение? Переработки могут дать деньги на курсы, но отнимут время на учёбу. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ до специализированных направлений. Многие курсы предлагают гибкий график обучения, который можно совмещать с работой.
Выводы
Удвоение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год — попытка решить кадровый кризис через гибкость рынка труда.
Ключевые моменты:
- Лимит увеличивается со 120 до 240 часов в год.
- Убирается ограничение на «два дня подряд».
- Изменения закрепляются через коллективные договоры.
- Оплата остаётся повышенной (1,5-2 раза).
Плюсы: Возможность заработать, гибкость, легальные переработки.
Минусы: Риски для здоровья, меньше личного времени, возможное давление работодателей.
Для работников: Важно знать свои права, фиксировать переработки и не бояться отказываться.
Для тех, кто меняет профессию: Учитывайте новые реалии при планировании времени и ресурсов на обучение.
