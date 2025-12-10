Акции и промокоды Отзывы о школах

Лимит сверхурочной работы хотят удвоить: до 240 часов в год

#Новости

Правительственная комиссия одобрила предложение Минэкономразвития и Минтруда увеличить годовой лимит сверхурочной работы.

Текущие правила (статья 99 ТК РФ):

  • Сверхурочная работа не более 4 часов в день.
  • Не более 120 часов в год.
  • Нельзя привлекать к переработкам более двух дней подряд.

Что хотят изменить:

  • Годовой лимит увеличить до 240 часов (в два раза).
  • Убрать ограничение на «два дня подряд».
  • Дневной лимит остаётся — 4 часа.

Условие: Увеличение должно быть закреплено коллективным договором или отраслевым соглашением — не автоматически для всех.

Сколько человек затронет

По оценкам властей, изменения могут коснуться более 750 тысяч работников, которые регулярно работают сверхурочно.

Кого затронет больше всего:

  • Производство (дефицит кадров).
  • Логистика и транспорт.
  • Строительство.
  • Розничная торговля.
  • IT и технологии (проектная работа).
  • Сфера услуг.

Зачем это нужно: аргументы властей

Кадровый кризис: По оценке Минтруда, к 2032 году экономике России потребуется до 12 млн новых работников — в среднем 1,7 млн в год.

Гибкость рынка труда: Ограничения на сверхурочную работу мешают бизнесу оперативно реагировать на дефицит кадров.

Возможность заработать: Работники, готовые брать переработки, смогут официально зарабатывать больше.

Защита через коллективные договоры: Дополнительная нагрузка не станет автоматической — нужны переговоры между работниками и работодателями.

Как изменятся условия переработок

Оплата остаётся повышенной:

  • Первые 2 часа сверхурочных — минимум в 1,5 раза выше обычной ставки.
  • Последующие часы — минимум в 2 раза выше.

Пример расчёта: Базовая ставка — 500 рублей в час.

  • Первые 2 часа переработки: 500 × 1,5 = 750 руб/час.
  • Последующие часы: 500 × 2 = 1000 руб/час.

Частота переработок: Раньше нельзя было привлекать более двух дней подряд. Теперь это ограничение убирается — можно перерабатывать чаще, но не более 4 часов в день.

Годовой лимит:

  • Было: 120 часов в год (10 часов в месяц в среднем).
  • Станет: 240 часов в год (20 часов в месяц в среднем).

Что говорят эксперты: риски переработок

Медицинские риски:

Стресс и выгорание: Постоянные переработки без полноценного отдыха приводят к хроническому стрессу.

Ухудшение здоровья: Проблемы со сном, головные боли, сердечно-сосудистые заболевания.

Снижение продуктивности: Уставшие работники делают больше ошибок, работают медленнее.

Социальные риски:

Баланс работы и жизни: Переработки съедают личное время, страдают отношения с семьёй.

Давление со стороны работодателей: Хотя переработки должны быть добровольными, на практике возможно негласное давление.

Неравномерность нагрузки: Некоторые сотрудники могут постоянно перерабатывать, другие — нет.

Критика от профсоюзов:

Профсоюзные организации настаивают: любые сверхурочные часы должны оговариваться индивидуально и учитывать отраслевые особенности, а не устанавливаться массово через Трудовой кодекс.

Коллективные договоры: защита или формальность?

В теории: Увеличение лимита возможно только через коллективный договор или отраслевое соглашение — это механизм переговоров между работниками и работодателями.

На практике:

  • В крупных компаниях с сильными профсоюзами — реальные переговоры.
  • В малом и среднем бизнесе — формальное согласие, давление на работников.
  • В отраслях без профсоюзов — практически никакой защиты.

Вывод: Эффективность защиты зависит от силы профсоюзов и готовности работников отстаивать свои права.

Что это значит для работников

Плюсы:

  • Возможность заработать: Официальные переработки с повышенной оплатой — легальный способ увеличить доход.
  • Гибкость: Если нужны деньги на переобучение, курсы, крупную покупку — переработки помогут быстрее накопить.
  • Защита законом: Переработки оплачиваются в 1,5-2 раза выше, учитываются в стаже.

Минусы:

  • Нагрузка на здоровье: Постоянные переработки — путь к выгоранию и болезням.
  • Меньше личного времени: Страдает баланс работы и жизни, отношения с семьёй.
  • Риск давления: Работодатели могут негласно требовать переработок, угрожая увольнением.
  • Снижение качества жизни: Работа 24/7 — это не жизнь, а выживание.

Для тех, кто планирует смену профессии

Если вы рассматриваете смену профессии или повышение квалификации, учитывайте новые реалии рынка труда.

Возможности:

  • Дополнительные часы переработки дают шанс быстрее заработать на курсы.
  • Гибкость графика помогает совмещать работу и обучение.

Риски:

  • Переработки съедают время на обучение.
  • Усталость снижает способность усваивать новое.
  • Стресс мешает сосредоточиться на развитии.

Совет: Если планируете переобучение, ищите работу с нормированным графиком или удалёнку с гибким расписанием.

Выводы

Удвоение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год — попытка решить кадровый кризис через гибкость рынка труда.

Ключевые моменты:

  • Лимит увеличивается со 120 до 240 часов в год.
  • Убирается ограничение на «два дня подряд».
  • Изменения закрепляются через коллективные договоры.
  • Оплата остаётся повышенной (1,5-2 раза).

Плюсы: Возможность заработать, гибкость, легальные переработки.

Минусы: Риски для здоровья, меньше личного времени, возможное давление работодателей.

Для работников: Важно знать свои права, фиксировать переработки и не бояться отказываться.

Для тех, кто меняет профессию: Учитывайте новые реалии при планировании времени и ресурсов на обучение.

