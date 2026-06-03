В I квартале 2026 года доля вакансий без опыта снизилась с 17,82% до 13,49%. Это не просто плохая новость для новичков: рынок массового найма сжимается, а работодатели чаще выбирают кандидатов с конкретными навыками. Разбираем, какие сферы все еще растут, почему торговля просела и что делать тем, кто планировал сменить профессию без длинного стажа.

Что показало исследование

Работа.ру и СберПодбор проанализировали более 200 тыс. вакансий I квартала 2026 года и сравнили с тем же периодом 2025-го. Исследование опубликовано 1 июня 2026 года, и вывод авторов жёсткий: «брать количеством» больше не работает.

Торговля по-прежнему остаётся крупнейшим сегментом — 25,21% всех вакансий. Но её доля за год сократилась на 13,8%. Ещё резче провалился сегмент «без опыта»: с 17,82% до 13,49%, то есть на 24,3%. Это и есть то самое «приходи как есть, мы научим» — оно сжимается прямо сейчас.

Куда уходят деньги работодателей

Спрос не исчез — он переместился. Туда, где быстрый денежный оборот, живой клиент и невозможно заменить человека роботом.

Красота и здоровье почти удвоили долю — с 2,01% до 3,93%, рост 95,5%. Сфера услуг прибавила 51,3%. Культура, образование и госслужба выросли на 45,9%, строительство и недвижимость — на 44,1%, маркетинг, реклама и СМИ — на 39,3%. Общая логика: выигрывают сегменты, где важен личный контакт, гибкость, коммуникация и умение закрыть конкретную задачу клиента.

С IT сложнее. Сектор не рухнул, но и больше не выглядит «универсальным лифтом»: его доля снизилась с 4,55% до 3,79%. На практике это значит, что вход в профессию для новичков стал заметно жёстче — работодатели хотят портфолио, специализацию и реальные проекты, а не просто диплом курса.

Почему повышать зарплаты больше не помогает

Александр Ветерков, заместитель гендиректора Работа.ру и операционный директор СберПодбора, объясняет это двумя встречными процессами: «Автоматизация сокращает потребность в кассирах, комплектовщиках, разнорабочих. А зарплатная гонка стала просто слишком дорогой для отраслей с низкой маржинальностью — повышать оклады бесконечно никто не может.»

По данным Ветеркова, в торговле и массовых вакансиях «соискательский ресурс практически исчерпан». Это редкая для рынка фраза: она означает, что прежняя модель «накинем 10%, и людей хватит» больше не работает.

Картину подтверждает hh.ru: в марте 2026 года hh.индекс достиг 11,4 пункта — активных вакансий на 27% меньше год к году, а резюме на 41% больше. Рынок смещается от массового найма к удержанию и развитию тех, кто уже есть в штате. А по апрельским данным hh Карьеры, на одну вакансию приходится 10,3 резюме при норме до 8 — и при этом 93% работодателей жалуются на дефицит нужных навыков у кандидатов. То есть людей много, а подходящих — мало.

Кого это касается в первую очередь

Если вы работаете в торговле, на складе или на любой позиции «без специальных требований» — ваш сегмент сжимается прямо сейчас. По данным Коммерсанта от 13 мая 2026 года, 21% работодателей в I квартале подняли зарплаты, но одновременно 33% сократили штат. 52% компаний ожидали сохранения дефицита массовых специальностей и во II квартале — но это не значит «возьмут любого», это значит «возьмут тех, кто умеет больше соседа».

Банк России в макроэкономическом опросе прогнозирует замедление роста номинальной зарплаты до 9,0% в 2026 году, реальной — до 3,3%. Перевод с языка статистики: ждать, что «зарплаты сами вырастут», — рискованная стратегия. Догонять рынок придётся навыками.

Что делать, если вы планируете сменить профессию

Главный сдвиг рынка в том, что работодатель платит не за факт обучения, а за способность сразу приносить пользу. Поэтому если вы хотите уйти из проседающего массового сегмента в растущий — выбирайте программы, которые дают не просто знания, а доказательство этих знаний: практические задания, портфолио, стажировку, карьерную консультацию. Рассмотрите курсы по аналитике данных, интернет-маркетингу, UX/UI, тестированию, проектному управлению, кадровому администрированию, CRM, бухгалтерии — все эти направления растут как раз там, куда уходит спрос. На KursHub можно сравнить программы по конкретной профессии и заранее посмотреть, что именно человек получит на выходе: задания, портфолио, поддержку трудоустройства — то, что сейчас работодатель ценит выше самого факта прохождения программы.

Что в итоге

Рынок не закрывается — он становится разборчивее. Массовый найм без опыта, на который многие рассчитывали как на запасной аэродром, уходит в прошлое. Зато в услугах, бьюти, образовании, строительстве, маркетинге и клиентском сервисе двери открыты — но открыты для тех, кто приходит не «как есть», а с понятной траекторией: чему учился, что умеет показать, какие задачи готов закрывать с первого дня.