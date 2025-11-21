Не сдал ОГЭ? Теперь можно учиться бесплатно: новый закон даёт право на профессию

20 ноября 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который меняет правила игры для девятиклассников. Теперь те, кто не сдал ОГЭ или получил неудовлетворительные оценки, с 1 января 2026 года могут бесплатно учиться рабочим профессиям.

Закон решает сразу две проблемы: даёт шанс подросткам, оказавшимся в сложной ситуации, и закрывает дефицит рабочих кадров по стране.

Как это работает: инструкция для выпускников и родителей

Если вы девятиклассник, не сдавший ОГЭ, или родитель такого ученика — у вас появилось право на бесплатное профессиональное обучение с присвоением квалификации 1-4 разряда.

Региональные власти составят списки учебных заведений (техникумов, колледжей, профлицеев) и профессий, по которым можно учиться. Пока вы осваиваете профессию, можете одновременно готовиться к пересдаче ОГЭ.

Главное преимущество: после завершения программы вы сдаёте квалификационный экзамен и получаете два документа — свидетельство о профессии и аттестат об основном общем образовании (если пересдали ОГЭ).

Что делать прямо сейчас: Обратитесь в региональное министерство образования или выбранное профессиональное училище — уточните сроки набора и перечень доступных профессий.

Цифры и факты: что изменится с 1 января 2026 года

406 голосов «за» — закон принят единогласно в третьем чтении.

С 1 января 2026 года стартует новая система обучения для не сдавших ОГЭ.

1-4 квалификационный разряд получают выпускники после завершения программы.

Раньше подросток, не сдавший экзамен, должен был ждать почти год до пересдачи, оставаясь без возможности получить профессию. Теперь схема другая: «не сдал ОГЭ → сразу в программу профподготовки».

Закон не обязывает учиться — это право, а не обязанность. Но даёт реальную альтернативу году ожидания.

Важный нюанс: списки профессий и учебных заведений определяют сами регионы, ориентируясь на потребности местного рынка труда.

Какие профессии доступны

Перечень профессий формируют субъекты РФ, ориентируясь на запросы локального рынка труда. Обучение идёт за счёт региональных бюджетов.

В программу входят рабочие профессии и должности служащих с присвоением квалификации. Конкретные направления каждый регион определит самостоятельно — от слесаря и электрика до повара и лаборанта.

Что говорят эксперты

Заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям Елена Абрамченко объясняет: «Региональным властям будет позволено гибко формировать перечень профессий, наиболее востребованных на локальном рынке труда, и направлять туда ребят, пока они готовятся к пересдаче».

Алексей Иванов, эксперт в области образования, комментирует для «Коммерсанта»: «Важно не просто дать бесплатное обучение, но и наладить сопровождение: профориентацию, психологическую поддержку, связь с работодателем. Иначе риск, что выпускник получит профессию, но не будет востребован».

Эксперты сходятся в одном: закон — это не только юридический акт, но и сигнал о необходимости комплексной поддержки подростков в сложной ситуации.

Что это значит для рынка труда и смены профессии

Закон показывает тренд: рынок всё больше ориентируется на рабочие профессии и среднее профессиональное образование, а не только на вузы. Если вам от 18 до 40 и вы думаете о смене профессии, обратите внимание — система открывает двери даже тем, кто раньше оказался вне университетской траектории.

Это вдохновляющий сигнал: получить востребованную профессию можно в любом возрасте, не только через классический путь школа → вуз → работа.

Хотите освоить новую профессию, но не знаете, с чего начать? Многие рабочие специальности сегодня требуют базовых цифровых навыков — от работы с CNC-станками до автоматизации процессов. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ Python до специализированных направлений. Такая подготовка откроет двери в современные высокотехнологичные профессии и сделает вас конкурентоспособнее на рынке труда.

Что дальше

Закон вступает в силу 1 января 2026 года. Региональные власти сейчас формируют списки учебных заведений и профессий. Следите за объявлениями местных министерств образования — информация появится в ближайшие месяцы.

Для тех, кто не сдал ОГЭ, это реальный шанс не потерять год и получить востребованную профессию. Для системы образования — возможность снизить отсев подростков и закрыть дефицит рабочих кадров.

Главное — закон превращает провал на экзамене из тупика в новую возможность.