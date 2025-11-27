Онлайн-конференция по цифровой трансформации: кейсы от лидеров и нетворкинг

На специализированной онлайн-платформе пройдёт масштабная конференция, посвящённая цифровой трансформации бизнеса. Мероприятие объединит руководителей крупнейших компаний, экспертов по инновациям и разработчиков решений.

Формат: трёхдневный онлайн-интенсив с докладами, дискуссиями и нетворкингом.

Доступ: бесплатная онлайн-трансляция для всех участников (требуется регистрация с корпоративной почтой).

О чём будет конференция: 6 ключевых направлений

Программа охватывает практические вопросы перехода к цифровым моделям управления и производства:

1. Digital-ready инфраструктура

Как выстроить ИТ-ландшафт, готовый к быстрым изменениям и масштабированию.

2. Big Data, ML и ИИ

Практические кейсы использования данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в бизнес-процессах.

3. Интеллектуальная автоматизация и RPA

Как роботизация процессов снижает издержки и ускоряет операции.

4. Облачные решения и безопасность

Миграция в облако, защита данных и управление рисками.

5. VR и AR в корпоративной среде

Применение виртуальной и дополненной реальности для обучения, проектирования и коммуникаций.

6. Управление изменениями

Развитие компетенций команд, трансформация корпоративной культуры и формирование адаптивных структур.

Кто будет выступать: эксперты из топовых компаний

Своим опытом поделятся представители крупнейших российских компаний:

Банковский сектор: ФОРА Банк, Абсолют Банк, МТС-Банк, Почта Банк, Банк Синара

Промышленность: РУСАЛ, НЛМК, ТехноНиколь, Интер РАО, «Зарубежнефть»

Ритейл и телеком: «ВкусВилл», другие лидеры рынка

ИТ и автоматизация: STAQ, Контур.Толк

Выступят руководители цифровых кластеров, директора по трансформации, технические директора, специалисты по ИИ, ИТ-архитектуре и информационной безопасности.

Три формата участия: выберите свой уровень вовлечения

Онлайн-трансляция — бесплатно

Доступ ко всем выступлениям в прямом эфире

Требуется регистрация с корпоративной почтой

Возможность задавать вопросы спикерам

Доступ к видеозаписям — 19 900 руб.

Годовой доступ ко всем материалам двух дней конференции

Презентации спикеров

Возможность пересматривать в удобное время

Digital Education — 39 900 руб.

Расширенный пакет со всеми выступлениями конференций 2020–2024 годов

Обзоры кейсов

База знаний по цифровой трансформации

Для кого это мероприятие

Конференция ориентирована на специалистов, участвующих в цифровой трансформации компаний:

Топ-менеджмент:

Генеральные, исполнительные и технические директора

CIO, CTO, CDO (Chief Digital Officer)

Директора по цифровой трансформации, данным и информационной безопасности

Руководители направлений:

Руководители ИТ-подразделений

Архитекторы решений и инженеры

Специалисты по инновациям, автоматизации и роботизации

Специалисты:

Проектные команды

Аналитики данных

Менеджеры цифровых продуктов

Разработчики решений

Какие задачи решает участие

Узнать о новых технологиях Какие инструменты цифровой трансформации появились и как их применяют лидеры рынка.

Сравнить подходы Как разные отрасли внедряют инновации: банки, промышленность, ритейл, телеком.

Изучить реальные кейсы Практические примеры перестройки бизнес-моделей, а не теоретические концепции.

Понять управление командами Как развивать внутренние компетенции и управлять изменениями в культуре компании.

Построить связи Нетворкинг с профессионалами, которые формируют будущее цифрового рынка.

Что это значит для тех, кто меняет профессию

Если вы рассматриваете карьеру в сфере цифровой трансформации, аналитики данных или управления ИТ-проектами — конференция покажет реальную картину рынка.

Вы узнаете:

Какие навыки нужны в цифровой трансформации

Как устроены процессы в крупных компаниях

Какие технологии востребованы прямо сейчас

Куда движется индустрия

Готовитесь к карьере в цифровой сфере? Понимание технологий — основа для работы в любой цифровой роли. На KursHub собраны лучшие курсы программирования: от основ до специализированных направлений в big data, машинном обучении и автоматизации. Такая подготовка поможет понимать язык экспертов и быстрее войти в индустрию.

Практическая польза: что вы получите

Для руководителей:

Стратегии цифровой трансформации от компаний-лидеров

Понимание, как технологии меняют операционные процессы

Идеи для собственного бизнеса

Для специалистов:

Актуальные кейсы внедрения технологий

Инструменты и подходы к работе

Расширение профессиональной сети

Для тех, кто меняет профессию:

Картина реального рынка цифровых технологий

Понимание требований к специалистам

Направления для развития навыков

Как принять участие

Шаг 1: Зарегистрируйтесь на платформе с корпоративной почтой

Шаг 2: Выберите формат участия (бесплатная трансляция или платные пакеты)

Шаг 3: Изучите программу и отметьте интересные сессии

Шаг 4: Подготовьте вопросы спикерам

Шаг 5: Участвуйте в нетворкинге и обменивайтесь контактами

Что дальше

Конференция — площадка для профессионального диалога между компаниями, которые ускоряют цифровые преобразования. Формат позволит изучить современные разработки, оценить их применение и выстроить связи с представителями индустрии.

Для специалистов — это шанс увидеть реальные процессы изнутри и понять, куда двигаться дальше в карьере.