Онлайн-конференция по цифровой трансформации: кейсы от лидеров и нетворкинг
На специализированной онлайн-платформе пройдёт масштабная конференция, посвящённая цифровой трансформации бизнеса. Мероприятие объединит руководителей крупнейших компаний, экспертов по инновациям и разработчиков решений.
Формат: трёхдневный онлайн-интенсив с докладами, дискуссиями и нетворкингом.
Доступ: бесплатная онлайн-трансляция для всех участников (требуется регистрация с корпоративной почтой).
О чём будет конференция: 6 ключевых направлений
Программа охватывает практические вопросы перехода к цифровым моделям управления и производства:
1. Digital-ready инфраструктура
Как выстроить ИТ-ландшафт, готовый к быстрым изменениям и масштабированию.
2. Big Data, ML и ИИ
Практические кейсы использования данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в бизнес-процессах.
3. Интеллектуальная автоматизация и RPA
Как роботизация процессов снижает издержки и ускоряет операции.
4. Облачные решения и безопасность
Миграция в облако, защита данных и управление рисками.
5. VR и AR в корпоративной среде
Применение виртуальной и дополненной реальности для обучения, проектирования и коммуникаций.
6. Управление изменениями
Развитие компетенций команд, трансформация корпоративной культуры и формирование адаптивных структур.
Кто будет выступать: эксперты из топовых компаний
Своим опытом поделятся представители крупнейших российских компаний:
Банковский сектор: ФОРА Банк, Абсолют Банк, МТС-Банк, Почта Банк, Банк Синара
Промышленность: РУСАЛ, НЛМК, ТехноНиколь, Интер РАО, «Зарубежнефть»
Ритейл и телеком: «ВкусВилл», другие лидеры рынка
ИТ и автоматизация: STAQ, Контур.Толк
Выступят руководители цифровых кластеров, директора по трансформации, технические директора, специалисты по ИИ, ИТ-архитектуре и информационной безопасности.
Три формата участия: выберите свой уровень вовлечения
- Онлайн-трансляция — бесплатно
- Доступ ко всем выступлениям в прямом эфире
- Требуется регистрация с корпоративной почтой
- Возможность задавать вопросы спикерам
- Доступ к видеозаписям — 19 900 руб.
- Годовой доступ ко всем материалам двух дней конференции
- Презентации спикеров
- Возможность пересматривать в удобное время
- Digital Education — 39 900 руб.
- Расширенный пакет со всеми выступлениями конференций 2020–2024 годов
- Обзоры кейсов
- База знаний по цифровой трансформации
Для кого это мероприятие
Конференция ориентирована на специалистов, участвующих в цифровой трансформации компаний:
Топ-менеджмент:
- Генеральные, исполнительные и технические директора
- CIO, CTO, CDO (Chief Digital Officer)
- Директора по цифровой трансформации, данным и информационной безопасности
Руководители направлений:
- Руководители ИТ-подразделений
- Архитекторы решений и инженеры
- Специалисты по инновациям, автоматизации и роботизации
Специалисты:
- Проектные команды
- Аналитики данных
- Менеджеры цифровых продуктов
- Разработчики решений
Какие задачи решает участие
Узнать о новых технологиях Какие инструменты цифровой трансформации появились и как их применяют лидеры рынка.
Сравнить подходы Как разные отрасли внедряют инновации: банки, промышленность, ритейл, телеком.
Изучить реальные кейсы Практические примеры перестройки бизнес-моделей, а не теоретические концепции.
Понять управление командами Как развивать внутренние компетенции и управлять изменениями в культуре компании.
Построить связи Нетворкинг с профессионалами, которые формируют будущее цифрового рынка.
Что это значит для тех, кто меняет профессию
Если вы рассматриваете карьеру в сфере цифровой трансформации, аналитики данных или управления ИТ-проектами — конференция покажет реальную картину рынка.
Вы узнаете:
- Какие навыки нужны в цифровой трансформации
- Как устроены процессы в крупных компаниях
- Какие технологии востребованы прямо сейчас
- Куда движется индустрия
Готовитесь к карьере в цифровой сфере? Понимание технологий — основа для работы в любой цифровой роли. На KursHub собраны лучшие курсы программирования: от основ до специализированных направлений в big data, машинном обучении и автоматизации. Такая подготовка поможет понимать язык экспертов и быстрее войти в индустрию.
Практическая польза: что вы получите
Для руководителей:
- Стратегии цифровой трансформации от компаний-лидеров
- Понимание, как технологии меняют операционные процессы
- Идеи для собственного бизнеса
Для специалистов:
- Актуальные кейсы внедрения технологий
- Инструменты и подходы к работе
- Расширение профессиональной сети
Для тех, кто меняет профессию:
- Картина реального рынка цифровых технологий
- Понимание требований к специалистам
- Направления для развития навыков
Как принять участие
Шаг 1: Зарегистрируйтесь на платформе с корпоративной почтой
Шаг 2: Выберите формат участия (бесплатная трансляция или платные пакеты)
Шаг 3: Изучите программу и отметьте интересные сессии
Шаг 4: Подготовьте вопросы спикерам
Шаг 5: Участвуйте в нетворкинге и обменивайтесь контактами
Что дальше
Конференция — площадка для профессионального диалога между компаниями, которые ускоряют цифровые преобразования. Формат позволит изучить современные разработки, оценить их применение и выстроить связи с представителями индустрии.
Для специалистов — это шанс увидеть реальные процессы изнутри и понять, куда двигаться дальше в карьере.
ВШЭ и Умскул создали модель оценки детского онлайн-образования в России
Инновация призвана установить новые стандарты в сфере EdTech и повысить доверие к онлайн-образованию для школьников.
Зарплата UI/UX-дизайнеров в России: где платят больше всего?
SuperJob провел исследование рынка труда и выяснил, как различаются зарплаты UI/UX-дизайнеров в разных городах России. От опыта работы до набора навыков — все факторы, влияющие на доход специалистов, раскрыты.