Половина работодателей против конкуренции в коллективе: что показало исследование

10 ноября 2025 года портал Работа.ру опубликовал исследование о том, как работодатели относятся к конкуренции среди сотрудников. Результаты неожиданные: большинство компаний либо не поощряют соревновательность, либо считают её опасной для коллектива.

Конкуренция в офисе — это мотивация или разрушение команды? Данные показывают обе стороны медали.

Цифры: кто и как поощряет конкуренцию

54% работодателей никогда не поощряли соревновательность в коллективе, по данным «Коммерсанта» от 14 ноября 2025 года.

50% сотрудников заявили, что их руководство никогда не мотивировало конкуренцию — мартовское исследование Работа.ру.

29% работников получили материальное вознаграждение за конкуренцию: премии или прибавки к зарплате.

21% отмечают нематериальное поощрение: грамоты, словесную похвалу, размещение на доске почёта.

5% получили подарки, 3% — дополнительный выходной.

Как компании мотивируют конкуренцию: разбивка по инструментам

Среди тех компаний, которые поощряют соревновательность (это около 35% по июньскому исследованию Работа.ру), используют:

78% — материальные способы (премии, бонусы, прибавки)

39% — повышение в должности

33% — грамоты или словесную похвалу

28% — подарки

17% — дополнительный выходной

При этом только 18% компаний используют нематериальные формы признания, 13% — премии, 7% — дополнительный выходной, 2% — подарки.

Размер компании влияет на подход

Интересная закономерность: чем меньше компания, тем чаще она поощряет конкуренцию.

Микробизнес: 43% поощряют

Малый бизнес: 50% поощряют

Крупный бизнес: всего 18% поощряют

Логика понятна: в небольших компаниях результат каждого сотрудника виден сразу, а в крупных корпорациях акцент смещается на командную работу и процессы.

Обратная сторона: когда конкуренция разрушает

23% россиян сообщили, что отношения в их коллективе испортились из-за конкуренции.

56% работодателей считают, что конкуренция ухудшает атмосферу, создавая напряжённость и токсичную среду.

Татьяна Мощагина, руководитель по продвижению бренда работодателя и внутренним коммуникациям Работа.ру, объясняет: «У конкуренции в коллективе есть как положительные стороны, так и отрицательные. Дух соперничества может привести к инновациям, успешным продажам и результатам, а также лежит в основе мотивации. С другой стороны, очевидно, что слишком сильное соперничество без ограничивающих факторов может привести к истощению как идей, так и людей, создавая нездоровую атмосферу отношений».

Что говорят эксперты: баланс — ключ к успеху

Эксперты HR-области на портале Зарплата.ру отмечают: «Здоровая конкуренция подталкивает улучшать клиентский сервис, больше работать, придумывать способы оптимизации и автоматизации процессов. Но если соперничество становится токсичным, то вместо усердной работы компания получает интриги, саботаж и атмосферу, полную агрессии».

Ключевой вывод: конкуренция работает, когда:

Есть чёткие правила игры

Поощрение справедливо и прозрачно

Руководство контролирует, чтобы соперничество не переросло в конфликты

Баланс между индивидуальными и командными целями

Что это значит для тех, кто выбирает место работы

Если вам от 18 до 40 и вы рассматриваете смену профессии или новую компанию, обратите внимание на корпоративную культуру. Задайте себе вопросы:

Комфортна ли мне конкуренция? Некоторым людям соревновательность даёт драйв, других она выжигает.

Какая система мотивации в компании? Если на собеседовании говорят про «здоровую конкуренцию» и KPI, уточните детали.

Есть ли командные цели? Лучшие компании сочетают индивидуальные достижения с командными результатами.

Готовитесь к смене профессии или хотите усилить навыки для конкурентной среды? Современный рынок труда требует не только профессиональных знаний, но и цифровой грамотности. На KursHub собраны курсы программирования онлайн: от основ Python до специализированных направлений. Такие навыки повышают вашу ценность на рынке и дают преимущество в любой конкурентной среде.

Практические выводы

Конкуренция в коллективе — не однозначно плохо или хорошо. Это инструмент, который может как мотивировать, так и разрушать.

Для сотрудников:

Оцените, подходит ли вам соревновательная среда

Если конкуренция переходит в токсичность — это сигнал менять компанию

Ищите баланс между индивидуальными достижениями и командной работой

Для работодателей:

54% компаний не поощряют конкуренцию — это не значит, что они неправы

Если внедряете соревновательность — контролируйте её влияние на атмосферу

Сочетайте материальную и нематериальную мотивацию

Главное — честность. Если компания позиционирует себя как командную, но по факту выстраивает конкуренцию, это приведёт к разочарованию сотрудников.