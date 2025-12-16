Акции и промокоды Отзывы о школах

Премия «Я знаю: EdTech» подвела итоги 2025 года

#Новости

Медиагруппа «Комсомольская правда» подвела итоги премии «Я знаю: EdTech» за 2025 год.

Что это: Премия для компаний и команд, развивающих онлайн-образование, внедряющих цифровые инструменты в обучение и повышающих его доступность и качество.

Цель: Оценка технологических решений, образовательных методик и цифровых продуктов, формирующих современную EdTech-экосистему.

Охват премии: от детских курсов до бизнес-образования

Проекты, представленные в 2025 году, охватывали:

  • Дополнительное профессиональное образование: Повышение квалификации, переподготовка, новые профессии.
  • Детское и школьное образование: Онлайн-платформы для детей, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиады.
  • Бизнес-образование: Программы для предпринимателей и управленцев.
  • Корпоративное обучение: Решения для обучения сотрудников компаний.
  • Внедрение технологий в традиционное образование: Дистанционные и гибридные форматы в вузах, колледжах, школах.
  • EdTech-стартапы: Новые образовательные продукты и платформы.

Участники и номинанты 2025 года

В сезоне 2025 года участвовали крупные образовательные платформы и специализированные проекты:

  • Skypro: Онлайн-университет дополнительного профессионального образования.
  • Skillbox: Образовательная платформа с программами профессионального и личностного развития.
  • Умскул: Онлайн-платформа для подготовки школьников к экзаменам и олимпиадам.
  • GetCourse: Платформа для создания и запуска онлайн-курсов и тренингов.
  • TOP IT College: Международный колледж цифровых технологий.
  • Нетология: Направление «Высшее образование».
  • Московский городской открытый колледж: Внедрение цифровых технологий в традиционное образование.
  • Ukids: Онлайн-академия для детского и подросткового развития.

Номинации премии 2025

  • Лучшее EdTech-решение в дополнительном профессиональном образовании: Платформы и программы переподготовки и повышения квалификации.
  • Лучшее EdTech-решение для детского образования: Онлайн-курсы, развивающие программы для детей и подростков.
  • Лучшее EdTech-решение в языковом обучении: Платформы для изучения иностранных языков.
  • Лучшее применение технологий в вузах, колледжах и школах: Внедрение цифровых инструментов в традиционное образование.
  • Лучшее решение для корпоративного обучения: Платформы и программы для обучения сотрудников компаний.
  • Лучшее EdTech-решение в бизнес-образовании: Курсы и программы для предпринимателей и управленцев.
  • Вклад в развитие отрасли EdTech: Проекты, значительно повлиявшие на развитие онлайн-образования.
  • Лучший EdTech-стартап: Новые образовательные проекты с инновационными решениями.

Как проходила премия

Этапы:

  • Приём заявок: Компании подавали заявки с описанием своих проектов.
  • Народное голосование: Читатели «Комсомольской правды» голосовали за понравившиеся проекты.
  • Экспертная оценка: Профессиональный совет оценивал проекты по критериям качества, инновационности, влияния.
  • Подведение итогов: Определение победителей в каждой номинации.
  • Церемония награждения: Торжественное вручение наград победителям.

Механизмы отбора:

Народное голосование: В некоторых номинациях решение принимали читатели.

Экспертный совет: В других — профессиональное жюри.

Комбинированный подход: Сочетание общественной оценки и профессиональной экспертизы.

Экспертный совет

Состав:

  • Представители медиа.
  • Руководители вузов и колледжей.
  • Основатели и CEO EdTech-компаний.
  • Представители IT-бизнеса.
  • Эксперты образовательных платформ.

Что отмечали эксперты: Высокий уровень конкуренции, разнообразие решений, рост качества образовательных программ.

Значение премии для отрасли

  • Выявление перспективных продуктов: Премия помогает найти и отметить лучшие образовательные решения.
  • Формирование профессионального сообщества: Площадка для общения участников рынка EdTech.
  • Диалог между бизнесом, образованием и технологиями: Пространство для обмена опытом и идеями.
  • Публичное признание: Победа в премии — весомый маркер качества для пользователей.
  • Мотивация к развитию: Стимул для компаний улучшать свои продукты.

Итоги 2025 года: что показал сезон

  • Активное развитие рынка EdTech: Онлайн-образование продолжает расти и становится всё более технологичным.
  • Рост качества программ: Образовательные продукты становятся более профессиональными и практико-ориентированными.
  • Специализация: Появляются узкоспециализированные платформы для конкретных аудиторий и направлений.
  • Устойчивый интерес: Разные аудитории — от школьников до корпораций — активно используют онлайн-образование.
  • Технологичность: Внедрение ИИ, адаптивного обучения, геймификации, VR/AR.

Думаете о карьере в EdTech или хотите улучшить свои навыки? Победители премии показывают, какие направления востребованы. На KursHub собраны лучшие курсы программирования онлайн: от основ до специализированных направлений. Навыки в разработке, дизайне и маркетинге открывают двери к работе в успешных EdTech-компаниях.

Читайте также
novovvedeniya-v-uchebnom-godu
#Новости

Система образования России готова к новому 2025/26 учебному году

Система образования России полностью готова к новому 2025/26 учебному году — 85 тысяч учреждений примут более 26,5 миллионов школьников и студентов. Среди главных нововведений — новые предметы, единые учебники истории и возможность для студентов педвузов работать учителями после третьего курса.

работа с компьютером
#Новости

VK запустила ИИ для создания рекламы

VK интегрировала ИИ в рекламный кабинет, позволяя бизнесу автоматически генерировать тексты объявлений и адаптировать изображения для разных форматов, улучшая охват и упрощая создание рекламы.

Категории курсов
Отзывы о школах