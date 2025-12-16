Премия «Я знаю: EdTech» подвела итоги 2025 года

Медиагруппа «Комсомольская правда» подвела итоги премии «Я знаю: EdTech» за 2025 год.

Что это: Премия для компаний и команд, развивающих онлайн-образование, внедряющих цифровые инструменты в обучение и повышающих его доступность и качество.

Цель: Оценка технологических решений, образовательных методик и цифровых продуктов, формирующих современную EdTech-экосистему.

Охват премии: от детских курсов до бизнес-образования

Проекты, представленные в 2025 году, охватывали:

Дополнительное профессиональное образование: Повышение квалификации, переподготовка, новые профессии.

Детское и школьное образование: Онлайн-платформы для детей, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиады.

Бизнес-образование: Программы для предпринимателей и управленцев.

Корпоративное обучение: Решения для обучения сотрудников компаний.

Внедрение технологий в традиционное образование: Дистанционные и гибридные форматы в вузах, колледжах, школах.

EdTech-стартапы: Новые образовательные продукты и платформы.

Участники и номинанты 2025 года

В сезоне 2025 года участвовали крупные образовательные платформы и специализированные проекты:

Skypro: Онлайн-университет дополнительного профессионального образования.

Skillbox: Образовательная платформа с программами профессионального и личностного развития.

Умскул: Онлайн-платформа для подготовки школьников к экзаменам и олимпиадам.

GetCourse: Платформа для создания и запуска онлайн-курсов и тренингов.

TOP IT College: Международный колледж цифровых технологий.

Нетология: Направление «Высшее образование».

Московский городской открытый колледж: Внедрение цифровых технологий в традиционное образование.

Ukids: Онлайн-академия для детского и подросткового развития.

Номинации премии 2025

Лучшее EdTech-решение в дополнительном профессиональном образовании: Платформы и программы переподготовки и повышения квалификации.

Лучшее EdTech-решение для детского образования: Онлайн-курсы, развивающие программы для детей и подростков.

Лучшее EdTech-решение в языковом обучении: Платформы для изучения иностранных языков.

Лучшее применение технологий в вузах, колледжах и школах: Внедрение цифровых инструментов в традиционное образование.

Лучшее решение для корпоративного обучения: Платформы и программы для обучения сотрудников компаний.

Лучшее EdTech-решение в бизнес-образовании: Курсы и программы для предпринимателей и управленцев.

Вклад в развитие отрасли EdTech: Проекты, значительно повлиявшие на развитие онлайн-образования.

Лучший EdTech-стартап: Новые образовательные проекты с инновационными решениями.

Как проходила премия

Этапы:

Приём заявок: Компании подавали заявки с описанием своих проектов.

Народное голосование: Читатели «Комсомольской правды» голосовали за понравившиеся проекты.

Экспертная оценка: Профессиональный совет оценивал проекты по критериям качества, инновационности, влияния.

Подведение итогов: Определение победителей в каждой номинации.

Церемония награждения: Торжественное вручение наград победителям.

Механизмы отбора:

Народное голосование: В некоторых номинациях решение принимали читатели.

Экспертный совет: В других — профессиональное жюри.

Комбинированный подход: Сочетание общественной оценки и профессиональной экспертизы.

Экспертный совет

Состав:

Представители медиа.

Руководители вузов и колледжей.

Основатели и CEO EdTech-компаний.

Представители IT-бизнеса.

Эксперты образовательных платформ.

Что отмечали эксперты: Высокий уровень конкуренции, разнообразие решений, рост качества образовательных программ.

Значение премии для отрасли

Выявление перспективных продуктов: Премия помогает найти и отметить лучшие образовательные решения.

Формирование профессионального сообщества: Площадка для общения участников рынка EdTech.

Диалог между бизнесом, образованием и технологиями: Пространство для обмена опытом и идеями.

Публичное признание: Победа в премии — весомый маркер качества для пользователей.

Мотивация к развитию: Стимул для компаний улучшать свои продукты.

Итоги 2025 года: что показал сезон

Активное развитие рынка EdTech: Онлайн-образование продолжает расти и становится всё более технологичным.

Рост качества программ: Образовательные продукты становятся более профессиональными и практико-ориентированными.

Специализация: Появляются узкоспециализированные платформы для конкретных аудиторий и направлений.

Устойчивый интерес: Разные аудитории — от школьников до корпораций — активно используют онлайн-образование.

Технологичность: Внедрение ИИ, адаптивного обучения, геймификации, VR/AR.

