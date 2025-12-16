Премия «Я знаю: EdTech» подвела итоги 2025 года
Медиагруппа «Комсомольская правда» подвела итоги премии «Я знаю: EdTech» за 2025 год.
Что это: Премия для компаний и команд, развивающих онлайн-образование, внедряющих цифровые инструменты в обучение и повышающих его доступность и качество.
Цель: Оценка технологических решений, образовательных методик и цифровых продуктов, формирующих современную EdTech-экосистему.
Охват премии: от детских курсов до бизнес-образования
Проекты, представленные в 2025 году, охватывали:
- Дополнительное профессиональное образование: Повышение квалификации, переподготовка, новые профессии.
- Детское и школьное образование: Онлайн-платформы для детей, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, олимпиады.
- Бизнес-образование: Программы для предпринимателей и управленцев.
- Корпоративное обучение: Решения для обучения сотрудников компаний.
- Внедрение технологий в традиционное образование: Дистанционные и гибридные форматы в вузах, колледжах, школах.
- EdTech-стартапы: Новые образовательные продукты и платформы.
Участники и номинанты 2025 года
В сезоне 2025 года участвовали крупные образовательные платформы и специализированные проекты:
- Skypro: Онлайн-университет дополнительного профессионального образования.
- Skillbox: Образовательная платформа с программами профессионального и личностного развития.
- Умскул: Онлайн-платформа для подготовки школьников к экзаменам и олимпиадам.
- GetCourse: Платформа для создания и запуска онлайн-курсов и тренингов.
- TOP IT College: Международный колледж цифровых технологий.
- Нетология: Направление «Высшее образование».
- Московский городской открытый колледж: Внедрение цифровых технологий в традиционное образование.
- Ukids: Онлайн-академия для детского и подросткового развития.
Номинации премии 2025
- Лучшее EdTech-решение в дополнительном профессиональном образовании: Платформы и программы переподготовки и повышения квалификации.
- Лучшее EdTech-решение для детского образования: Онлайн-курсы, развивающие программы для детей и подростков.
- Лучшее EdTech-решение в языковом обучении: Платформы для изучения иностранных языков.
- Лучшее применение технологий в вузах, колледжах и школах: Внедрение цифровых инструментов в традиционное образование.
- Лучшее решение для корпоративного обучения: Платформы и программы для обучения сотрудников компаний.
- Лучшее EdTech-решение в бизнес-образовании: Курсы и программы для предпринимателей и управленцев.
- Вклад в развитие отрасли EdTech: Проекты, значительно повлиявшие на развитие онлайн-образования.
- Лучший EdTech-стартап: Новые образовательные проекты с инновационными решениями.
Как проходила премия
Этапы:
- Приём заявок: Компании подавали заявки с описанием своих проектов.
- Народное голосование: Читатели «Комсомольской правды» голосовали за понравившиеся проекты.
- Экспертная оценка: Профессиональный совет оценивал проекты по критериям качества, инновационности, влияния.
- Подведение итогов: Определение победителей в каждой номинации.
- Церемония награждения: Торжественное вручение наград победителям.
Механизмы отбора:
Народное голосование: В некоторых номинациях решение принимали читатели.
Экспертный совет: В других — профессиональное жюри.
Комбинированный подход: Сочетание общественной оценки и профессиональной экспертизы.
Экспертный совет
Состав:
- Представители медиа.
- Руководители вузов и колледжей.
- Основатели и CEO EdTech-компаний.
- Представители IT-бизнеса.
- Эксперты образовательных платформ.
Что отмечали эксперты: Высокий уровень конкуренции, разнообразие решений, рост качества образовательных программ.
Значение премии для отрасли
- Выявление перспективных продуктов: Премия помогает найти и отметить лучшие образовательные решения.
- Формирование профессионального сообщества: Площадка для общения участников рынка EdTech.
- Диалог между бизнесом, образованием и технологиями: Пространство для обмена опытом и идеями.
- Публичное признание: Победа в премии — весомый маркер качества для пользователей.
- Мотивация к развитию: Стимул для компаний улучшать свои продукты.
Итоги 2025 года: что показал сезон
- Активное развитие рынка EdTech: Онлайн-образование продолжает расти и становится всё более технологичным.
- Рост качества программ: Образовательные продукты становятся более профессиональными и практико-ориентированными.
- Специализация: Появляются узкоспециализированные платформы для конкретных аудиторий и направлений.
- Устойчивый интерес: Разные аудитории — от школьников до корпораций — активно используют онлайн-образование.
- Технологичность: Внедрение ИИ, адаптивного обучения, геймификации, VR/AR.
