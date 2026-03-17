Вы выбираете вуз — и ориентируетесь на репутацию, советы родителей или название. Но ни один из этих критериев не отвечает на главный вопрос: найдёт ли выпускник работу по специальности и сколько будет зарабатывать? Весной 2026 года это наконец изменится.

Минтруд публикует обновлённый национальный рейтинг вузов и колледжей по трудоустройству — и впервые он будет детализирован по конкретным направлениям подготовки. Не «лучший вуз страны», а «лучший вуз для инженера» или «для IT-специалиста». Разница принципиальная.

Что именно меняется

Первая версия рейтинга вышла в 2025 году и охватила более 5000 образовательных организаций. Но тогда вузы сравнивались «в общем зачёте» — без разбивки по специальностям. Абитуриент видел место вуза в списке, но не понимал, что стоит за этой строчкой именно для его будущей профессии.

В 2026 году система перестраивается. Теперь каждый вуз будет оцениваться внутри укрупнённых групп: медицина, инженерия, IT, экономика и другие. Это значит, что университет может занимать среднюю позицию в общем рейтинге — и при этом быть лучшим по трудоустройству именно программистов.

Публикация запланирована на весну 2026 года, ориентировочно до 1 апреля. Данные будут доступны через государственные ресурсы, в том числе платформу «Работа России».

Как считается рейтинг

Два показателя — и только они:

доля выпускников, трудоустроенных через два года после окончания обучения.

медианная зарплата этих выпускников.

Никаких субъективных оценок, академических премий или голосований. Только реальные карьерные результаты. Данные берутся из Рособрнадзора и Социального фонда России.

Как объяснил министр труда Антон Котяков: «На место в рейтинге влияет только уровень трудоустройства и оплаты труда выпускников».

Кого это касается — и когда

Абитуриентам 2026 года рейтинг даст конкретный инструмент выбора: не «куда поступить», а «где моя специальность реально работает».

Тем, кто думает о смене профессии, — ориентир по направлениям с реальным спросом и доходом.

Родителям — возможность говорить с детьми о выборе вуза на языке цифр, а не ощущений.

Замминистра труда Дмитрий Платыгин отметил: «Данные будут публиковаться по группам специальностей… это позволит более детально ориентировать ребят».

Почему это не просто статистика

Рейтинг создаётся в рамках нацпроекта «Кадры»: по оценкам правительства, в ближайшие годы экономике потребуется вовлечь в занятость до 12 млн человек — и выпускники станут ключевым кадровым резервом. Рейтинг трудоустройства — это не академический список, а инструмент государственной кадровой политики.

Эксперты рынка труда давно говорили: классические рейтинги вузов устарели. Они не показывают, насколько быстро выпускник адаптируется к реальной экономике. Новая методика меняет логику оценки: важен не престиж диплома, а карьерный старт.

Что делать уже сейчас

Пока рейтинг не опубликован, стоит заранее изучить, какие направления подготовки дают наибольшую отдачу на рынке труда. Данные по трудоустройству стабильно подтверждают: IT-специальности остаются в числе лидеров по занятости и уровню зарплат среди выпускников.

