Диплом — это ещё не карьера: как новый рейтинг Минтруда покажет, где выпускники реально находят работу
Вы выбираете вуз — и ориентируетесь на репутацию, советы родителей или название. Но ни один из этих критериев не отвечает на главный вопрос: найдёт ли выпускник работу по специальности и сколько будет зарабатывать? Весной 2026 года это наконец изменится.
Минтруд публикует обновлённый национальный рейтинг вузов и колледжей по трудоустройству — и впервые он будет детализирован по конкретным направлениям подготовки. Не «лучший вуз страны», а «лучший вуз для инженера» или «для IT-специалиста». Разница принципиальная.
Что именно меняется
Первая версия рейтинга вышла в 2025 году и охватила более 5000 образовательных организаций. Но тогда вузы сравнивались «в общем зачёте» — без разбивки по специальностям. Абитуриент видел место вуза в списке, но не понимал, что стоит за этой строчкой именно для его будущей профессии.
В 2026 году система перестраивается. Теперь каждый вуз будет оцениваться внутри укрупнённых групп: медицина, инженерия, IT, экономика и другие. Это значит, что университет может занимать среднюю позицию в общем рейтинге — и при этом быть лучшим по трудоустройству именно программистов.
Публикация запланирована на весну 2026 года, ориентировочно до 1 апреля. Данные будут доступны через государственные ресурсы, в том числе платформу «Работа России».
Как считается рейтинг
Два показателя — и только они:
- доля выпускников, трудоустроенных через два года после окончания обучения.
- медианная зарплата этих выпускников.
Никаких субъективных оценок, академических премий или голосований. Только реальные карьерные результаты. Данные берутся из Рособрнадзора и Социального фонда России.
Как объяснил министр труда Антон Котяков: «На место в рейтинге влияет только уровень трудоустройства и оплаты труда выпускников».
Кого это касается — и когда
- Абитуриентам 2026 года рейтинг даст конкретный инструмент выбора: не «куда поступить», а «где моя специальность реально работает».
- Тем, кто думает о смене профессии, — ориентир по направлениям с реальным спросом и доходом.
- Родителям — возможность говорить с детьми о выборе вуза на языке цифр, а не ощущений.
Замминистра труда Дмитрий Платыгин отметил: «Данные будут публиковаться по группам специальностей… это позволит более детально ориентировать ребят».
Почему это не просто статистика
Рейтинг создаётся в рамках нацпроекта «Кадры»: по оценкам правительства, в ближайшие годы экономике потребуется вовлечь в занятость до 12 млн человек — и выпускники станут ключевым кадровым резервом. Рейтинг трудоустройства — это не академический список, а инструмент государственной кадровой политики.
Эксперты рынка труда давно говорили: классические рейтинги вузов устарели. Они не показывают, насколько быстро выпускник адаптируется к реальной экономике. Новая методика меняет логику оценки: важен не престиж диплома, а карьерный старт.
Что делать уже сейчас
Пока рейтинг не опубликован, стоит заранее изучить, какие направления подготовки дают наибольшую отдачу на рынке труда. Данные по трудоустройству стабильно подтверждают: IT-специальности остаются в числе лидеров по занятости и уровню зарплат среди выпускников.
Пока рейтинг не опубликован, стоит заранее изучить, какие направления подготовки дают наибольшую отдачу на рынке труда. Данные по трудоустройству стабильно подтверждают: IT-специальности остаются в числе лидеров по занятости и уровню зарплат среди выпускников.
ИИ в сельском хозяйстве и продуктах: бизнес уже меняет правила игры — успеете ли вы?
18 марта в Москве пройдёт закрытая встреча бизнес-лидеров АПК и FMCG, посвящённая практическому применению искусственного интеллекта. Пять экспертных сессий с реальными кейсами — от автоматизации найма до ценовой аналитики. Количество мест ограничено.
За вашим ребёнком на ЕГЭ будут следить 2000 студентов — и это только начало
В 2026 году контроль за ЕГЭ станет жёстче: Рособрнадзор планирует привлечь не менее 2000 студентов педагогических вузов к дистанционному видеомониторингу экзаменов. Они присоединятся к уже действующей системе — ИИ, общественным наблюдателям и родителям. Для 750 тысяч одиннадцатиклассников это означает: на честную подготовку теперь нет альтернатив.
Почему вы до сих пор не сменили работу: 47% россиян назвали настоящую причину
Каждый второй россиянин говорит, что главный барьер в карьере — страх что-то менять. Это не рынок, не возраст и не связи — хотя и они в списке. Исследование Rabota.ru среди 3500 человек показало: мы чаще всего мешаем себе сами.
Рейтинг TIOBE — март 2026: 10 самых востребованных языков программирования
Опубликован новый рейтинг TIOBE Index за март 2026 года, показывающий самые популярные языки программирования в мире. Python продолжает удерживать первое место, а язык C укрепляет позиции в топе. Разбираем десятку лидеров и рассказываем, какие технологии остаются наиболее востребованными среди разработчиков.