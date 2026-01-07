От кадрового голода к борьбе за лучших — рынок труда России в 2026 году

Аналитическое исследование сервиса SuperJob, опубликованное в конце декабря 2025 года, фиксирует устойчивую нехватку персонала в российских компаниях и прогнозирует трансформацию рынка труда в 2026 году.

Главный вывод исследования: рынок труда постепенно смещается от острого кадрового голода к борьбе за лучших специалистов, где качество навыков и опыта становится ключевым отличием.

Как изменился рынок труда в 2025 году

В 2025 году динамика российского рынка труда демонстрирует постепенное смягчение «кадрового голода», но дефицит специалистов сохраняется.

Две ключевые цифры

Число вакансий сократилось примерно на 12%, тогда как количество резюме выросло на 19%.

Это означает: соискатели становятся более активными, а компании тщательнее подбирают персонал. Рынок труда переходит от «острого перекоса» к более сбалансированной конкуренции.

Но это не значит, что проблема исчезла. Дефицит кадров остаётся системным.

Масштабы дефицита: 78% компаний не могут укомплектовать штаты

78% российских компаний отмечают, что испытывают кадровый голод. Это означает: почти 8 из 10 работодателей не могут полностью укомплектовать штаты.

Проблема остаётся системной, хотя доля таких компаний снижалась с 86% в 2023 году до 78% в 2025-м. Положительная динамика есть, но медленная.

В каких отраслях острая нехватка

Кадровый дефицит ощущается особенно остро в нескольких секторах.

Медицина — лидер по дефициту

В 9 из 10 медицинских организаций фиксируется недостаток персонала. Это самый критичный показатель среди всех отраслей. Врачи, медсёстры, средний медперсонал — нехватка ощущается на всех уровнях.

Строительство

Нехватка специалистов сохраняется на высоком уровне. Инженеры, прорабы, рабочие специальности — спрос превышает предложение.

Продажи, услуги, логистика и IT

Эти отрасли также входят в число секторов с высоким дефицитом кадров. В IT особенно заметна конкуренция за опытных специалистов, тогда как среди новичков конкуренция растёт.

Три главных тренда рынка труда на 2026 год

Рынок становится более зрелым

Работодатели стремятся не просто заполнить вакансии, а подобрать качественных и мотивированных сотрудников. Времена, когда брали всех подряд из-за острого дефицита, проходят.

Конкуренция за опытных специалистов усилится

В 2026 году, по прогнозам SuperJob, компании будут уделять больше внимания удержанию лучших кадров. Это значит: бонусы, карьерный рост, комфортные условия работы станут важнее для работодателей.

Рост зарплат станет точечным

Рост зарплат будет преимущественно для сотрудников с редкими или критически важными навыками. Массового повышения зарплат ждать не стоит. Но специалисты с востребованными компетенциями смогут рассчитывать на более высокое вознаграждение.

Что говорят эксперты

Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра SuperJob:

«Рынок труда 2025 года характеризуется более взвешенным подходом к найму. Компании стремятся оптимизировать затраты и сосредоточиться на эффективности, а не просто расширять штат».

Аналитики SuperJob добавляют: «Баланс спроса и предложения становится более устойчивым, но борьба за квалифицированных и мотивированных специалистов в 2026 году сохранится».

Что это означает для соискателей

Если вы ищете работу или планируете сменить профессию, вот что важно понимать.

Акцент на навыках и опыте

Рекрутеры стали меньше внимания уделять формальностям — например, записи об увольнении — и больше компетенциям кандидатов. Важно не где вы работали, а что вы умеете делать.

Конкуренция среди новичков растёт

Особенно в IT-сфере растёт конкуренция среди начинающих специалистов. Преимуществом будет реальный опыт и специализация. Общие курсы «программирование для начинающих» уже недостаточно — нужна конкретная экспертиза.

Профессионалы в выигрыше

Самые востребованные и редкие специалисты смогут рассчитывать на более высокое вознаграждение. Если у вас есть компетенции, которых не хватает на рынке, вы можете диктовать условия.

Практические шаги для карьерного роста

Если вы рассматриваете смену профессии, переход в новую отрасль или хотите повысить свою конкурентоспособность на рынке труда, вот что стоит учесть.

Прокачивайте востребованные навыки

Сейчас особенно ценятся умения в IT, аналитике данных, искусственном интеллекте, кибербезопасности и цифровом маркетинге. Эти направления показывают стабильный рост спроса.

Инвестируйте в образование

Участвуйте в специализированных курсах и программах повышения квалификации. Курсы по Data Science, DevOps, UX/UI или управлению проектами открывают двери в высокооплачиваемые сферы.

На странице курсов по разработке собраны программы по программированию, которые помогут вам выделиться среди конкурентов и соответствовать требованиям работодателей в 2026 году.

Сделайте акцент на портфолио

Работодатели всё больше ориентируются на конкретные результаты кандидата. Реальные кейсы, проекты, измеримые достижения — это то, что выделит вас среди других соискателей.

Выводы

Российский рынок труда в 2026 году будет характеризоваться несколькими ключевыми особенностями.

78% компаний испытывают кадровый дефицит, но ситуация постепенно выравнивается. Вакансий на 12% меньше, резюме на 19% больше — рынок становится более сбалансированным, но не для всех специальностей.

9 из 10 медорганизаций испытывают острую нехватку персонала. Строительство, продажи, логистика, IT также входят в число проблемных отраслей.

Главный тренд: от массового найма к борьбе за лучших специалистов. Качество навыков и опыта становится ключевым отличием. Рост зарплат будет точечным — для специалистов с редкими компетенциями.

Для соискателей это означает: инвестируйте в востребованные навыки, создавайте портфолио, специализируйтесь. Времена, когда можно было найти работу с минимальной подготовкой, уходят. Но для тех, кто готов учиться и развиваться, возможности остаются огромными.