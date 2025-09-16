Школьники работают больше взрослых: 55 часов в неделю вместо положенных 40
15 сентября 2025 года Совет при Президенте РФ по правам человека опубликовал доклад «Нагрузка на школьников: проблемы и решения». Цифры шокируют: российские школьники с 5-го класса тратят на учебу больше времени, чем работающие взрослые.
В старших классах нагрузка достигает 55-56 часов в неделю против максимально допустимых для взрослых 40 часов.
Цифры, которые говорят сами за себя
Сколько часов работает обычный школьник
5-й класс: свыше 40 часов в неделю 10-11 классы: 55-56 часов в неделю Для сравнения: максимальная рабочая неделя взрослого — 40 часов
Авторы доклада считали все академические часы как полноценные астрономические (60 минут), включая уроки, домашние задания и внеурочку. Официальные нормы vs реальность
Санитарные нормы устанавливают следующие лимиты только для уроков при пятидневке:
- 1 класс – 21 час.
- 2-4 классы – 23 часа.
- 5 класс – 29 часов.
- 6 класс – 30 часов.
- 7 класс – 32 часа.
- 8-9 классы – 33 часа.
- 10-11 классы – 34 часа.
Плюс внеурочка: до 10 часов в неделю Плюс домашка: до 3,5 часов в день для старшеклассников
Реальность превышает нормы в разы.
Минпросвещения не согласно с подсчетами
Ведомство считает выводы СПЧ некорректными:
- Внеурочная деятельность отличается от уроков — это экскурсии, спортивные секции, кружки.
- Ученики могут отказаться от необязательных занятий.
- По официальным нормам нагрузка не должна превышать 30 часов в 5-6 классах и 35 часов в 7-11 классах.
Что говорят эксперты
Валерий Фадеев (глава СПЧ):
«С 5-го класса нагрузка на учеников превышает максимальную продолжительность рабочей недели… в старших классах это превышение почти полуторакратное».
Екатерина Алтабаева (зампред Комитета Совфеда по образованию):
«Учебную нагрузку нужно снижать, иначе мы вырастим нездоровое поколение».
Борис Илюхин (РАНХиГС):
критикует приравнивание академического часа к астрономическому, отмечает, что в сельских школах внеурочка часто не реализуется полностью.
Почему перегруз опасен для будущего
Дети теряют время на развитие
Избыточная школьная нагрузка съедает время, которое могло бы пойти на:
- Развитие талантов и хобби.
- Освоение практических навыков.
- Формирование здоровых привычек.
- Полноценный отдых.
Неправильные установки на всю жизнь
Школьники привыкают работать «на износ», не умея распределять нагрузку и управлять временем. Это влияет на выбор профессии и подходы к дальнейшему обучению.
Что можно сделать прямо сейчас
Родителям и учителям:
- Изучить доклад СПЧ и понять, где именно происходит превышение норм
- Инициировать обсуждения в родительских комитетах и администрации школы
- Использовать официальные санитарные нормы как аргументы для снижения нагрузки.
Тем, кто выбирает дополнительное образование:
Обращайте внимание на курсы, где продумана нагрузка:
- Указаны часы занятий и домашней работы.
- Есть гибкий график для работающих людей.
- Предусмотрена поддержка и обратная связь.
- Учтен баланс теории и практики.
Если вы планируете освоить новую профессию или получить дополнительные навыки, обратите внимание на качественные образовательные программы с продуманной нагрузкой. На странице лучших курсов программирования собраны проверенные варианты обучения, где учтен баланс между интенсивностью и эффективностью — именно то, чего так не хватает школьной системе.
Как исправить систему
Пересмотреть программы
- Выделить обязательное ядро знаний.
- Перевести остальное в разряд факультативов.
- Убрать дублирование тем между предметами.
Контролировать внеурочку
- Сделать участие действительно добровольным.
- Четко отделить от обычных уроков по формату.
- Ограничить принудительное посещение.
Нормировать домашние задания
- Учитывать реальное время выполнения, а не теоретическое.
- Координировать нагрузку между учителями.
- Запретить задавать домашку на выходные и каникулы.
Главный вывод
Российские школьники действительно перегружены: 55-56 часов учебы в неделю против 40-часовой рабочей недели взрослых. Даже если учесть замечания Минпросвещения о разном характере деятельности, цифры остаются критичными.
Это касается не только детей и родителей. Для всех, кто планирует дальнейшее обучение или смену профессии, важно учитывать реальную нагрузку программ и искать баланс между интенсивностью и эффективностью.
Время действовать — пока не поздно изменить подходы к образованию в стране.
