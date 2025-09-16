Школьники работают больше взрослых: 55 часов в неделю вместо положенных 40

15 сентября 2025 года Совет при Президенте РФ по правам человека опубликовал доклад «Нагрузка на школьников: проблемы и решения». Цифры шокируют: российские школьники с 5-го класса тратят на учебу больше времени, чем работающие взрослые.

В старших классах нагрузка достигает 55-56 часов в неделю против максимально допустимых для взрослых 40 часов.

Цифры, которые говорят сами за себя

Сколько часов работает обычный школьник

5-й класс: свыше 40 часов в неделю 10-11 классы: 55-56 часов в неделю Для сравнения: максимальная рабочая неделя взрослого — 40 часов

Авторы доклада считали все академические часы как полноценные астрономические (60 минут), включая уроки, домашние задания и внеурочку. Официальные нормы vs реальность

Санитарные нормы устанавливают следующие лимиты только для уроков при пятидневке:

1 класс – 21 час.

2-4 классы – 23 часа.

5 класс – 29 часов.

6 класс – 30 часов.

7 класс – 32 часа.

8-9 классы – 33 часа.

10-11 классы – 34 часа.

Плюс внеурочка: до 10 часов в неделю Плюс домашка: до 3,5 часов в день для старшеклассников

Реальность превышает нормы в разы.

Минпросвещения не согласно с подсчетами

Ведомство считает выводы СПЧ некорректными:

Внеурочная деятельность отличается от уроков — это экскурсии, спортивные секции, кружки.

Ученики могут отказаться от необязательных занятий.

По официальным нормам нагрузка не должна превышать 30 часов в 5-6 классах и 35 часов в 7-11 классах.

Что говорят эксперты

Валерий Фадеев (глава СПЧ):

«С 5-го класса нагрузка на учеников превышает максимальную продолжительность рабочей недели… в старших классах это превышение почти полуторакратное».

Екатерина Алтабаева (зампред Комитета Совфеда по образованию):

«Учебную нагрузку нужно снижать, иначе мы вырастим нездоровое поколение».

Борис Илюхин (РАНХиГС):

критикует приравнивание академического часа к астрономическому, отмечает, что в сельских школах внеурочка часто не реализуется полностью.

Почему перегруз опасен для будущего

Дети теряют время на развитие

Избыточная школьная нагрузка съедает время, которое могло бы пойти на:

Развитие талантов и хобби.

Освоение практических навыков.

Формирование здоровых привычек.

Полноценный отдых.

Неправильные установки на всю жизнь

Школьники привыкают работать «на износ», не умея распределять нагрузку и управлять временем. Это влияет на выбор профессии и подходы к дальнейшему обучению.

Что можно сделать прямо сейчас

Родителям и учителям:

Изучить доклад СПЧ и понять, где именно происходит превышение норм

Инициировать обсуждения в родительских комитетах и администрации школы

Использовать официальные санитарные нормы как аргументы для снижения нагрузки.

Тем, кто выбирает дополнительное образование:

Обращайте внимание на курсы, где продумана нагрузка:

Указаны часы занятий и домашней работы.

Есть гибкий график для работающих людей.

Предусмотрена поддержка и обратная связь.

Учтен баланс теории и практики.

Если вы планируете освоить новую профессию или получить дополнительные навыки, обратите внимание на качественные образовательные программы с продуманной нагрузкой. На странице лучших курсов программирования собраны проверенные варианты обучения, где учтен баланс между интенсивностью и эффективностью — именно то, чего так не хватает школьной системе.

Как исправить систему

Пересмотреть программы

Выделить обязательное ядро знаний.

Перевести остальное в разряд факультативов.

Убрать дублирование тем между предметами.

Контролировать внеурочку

Сделать участие действительно добровольным.

Четко отделить от обычных уроков по формату.

Ограничить принудительное посещение.

Нормировать домашние задания

Учитывать реальное время выполнения, а не теоретическое.

Координировать нагрузку между учителями.

Запретить задавать домашку на выходные и каникулы.

Главный вывод

Российские школьники действительно перегружены: 55-56 часов учебы в неделю против 40-часовой рабочей недели взрослых. Даже если учесть замечания Минпросвещения о разном характере деятельности, цифры остаются критичными.

Это касается не только детей и родителей. Для всех, кто планирует дальнейшее обучение или смену профессии, важно учитывать реальную нагрузку программ и искать баланс между интенсивностью и эффективностью.

Время действовать — пока не поздно изменить подходы к образованию в стране.