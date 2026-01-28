Skillbox запустил курс по вайб-кодингу и вебинар о налоговой реформе-2026
Онлайн-школа Skillbox расширила линейку образовательных продуктов сразу в двух направлениях — курс «вайб-кодинг» для IT-специалистов и вебинар “Налоговая реформа-2026: всё о ключевых изменениях” для тех, кто работает с налогами и финансовой отчётностью.
В программу вошли практико-ориентированный курс по использованию нейросетей в разработке и тематический вебинар, посвящённый ключевым изменениям налогового законодательства.
Оба продукта уже добавлены в каталог Kurshub и доступны для изучения пользователями, которые подбирают обучение под конкретные профессиональные задачи.
Курс «Вайб-кодинг»: нейросети как инструмент разработчика
Новый курс Skillbox под названием «Вайб-кодинг» посвящён интеграции AI-инструментов в повседневную работу программиста.
Программа сфокусирована не на теории машинного обучения, а на прикладном использовании нейросетей для ускорения и оптимизации разработки.
Обучение охватывает полный цикл работы с кодом с применением AI — от генерации заготовок до подготовки проекта к релизу. Отдельное внимание уделяется тому, какие задачи целесообразно делегировать нейросетям, а какие по-прежнему требуют участия разработчика на уровне архитектуры и логики.
Ключевые темы курса
В программе рассматриваются пять направлений работы с AI в разработке.
- Использование нейросетей для генерации шаблонного кода, тестов и технической документации. Автоматизация рутинных задач, которые отнимают время.
- Выстраивание процесса разработки с AI-инструментами на разных этапах проекта. Как встроить нейросети в существующий workflow.
- Применение LLM и AI-агентов в реальных задачах разработки. Практические кейсы и примеры использования.
- Оптимизация времени за счёт автоматизации рутинных операций. Какие процессы можно ускорить и насколько.
- Контроль качества и проверка результатов, созданных нейросетью. Как не допустить ошибок при работе с AI-генерированным кодом.
Формат и длительность
Курс рассчитан на два месяца обучения. В него включены шесть практических заданий, которые проверяются экспертами с разбором решений.
Такой формат позволяет не только познакомиться с инструментами, но и встроить их в собственный рабочий процесс.
Кому подойдёт программа
Skillbox позиционирует курс как решение для разработчиков с базовым опытом.
- Он ориентирован на junior- и middle-специалистов, которые уже пишут код и хотят ускорить работу.
- Подойдёт разработчикам, уставшим от однотипных задач и ищущим способы автоматизации.
- Полезен специалистам, интересующимся практическим применением нейросетей в продакшене.
- Новичкам без опыта программирования курс не подойдёт, так как предполагает уверенное владение базовыми инструментами разработки.
Вебинар «Налоговая реформа-2026»
Второй образовательный продукт — трёхдневный вебинар, посвящённый изменениям налогового законодательства, вступающим в силу в рамках реформы-2026.
Формат ориентирован на оперативное освоение новых правил и их влияние на расчёты и финансовое планирование.
Эфиры проходят в онлайн-формате в вечернее время, при этом участникам доступна запись занятий после трансляций. Предусмотрена возможность задать вопросы спикеру в прямом эфире, а для расширенного тарифа — индивидуальная консультация.
Что разбирают на вебинаре
Содержание программы включает четыре основных блока.
- Обзор вступивших в силу изменений и их практическое значение. Что конкретно изменилось и как это влияет на бизнес.
- Расчёт налоговой нагрузки с учётом обновлённой ставки НДС и новых правил по страховым взносам. Практические примеры расчётов.
- Корректировку финансовой стратегии с учётом реформы. Как адаптировать планирование под новые условия.
- Анализ типовых ситуаций, с которыми сталкиваются бухгалтеры и предприниматели. Разбор реальных кейсов.
- Дополнительно участникам предоставляются чек-листы и пошаговые инструкции для применения новых норм на практике, а также сертификат об участии.
Целевая аудитория вебинара
Вебинар будет полезен тем, кто напрямую работает с налогами и отчётностью: бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, продавцам на маркетплейсах.
Формат подойдёт тем, кому важно быстро адаптироваться к изменениям законодательства без длительного обучения.
Где найти курсы
Оба образовательных продукта Skillbox уже представлены в каталоге Kurshub, где их можно сравнить с другими программами по формату, длительности и целевой аудитории.
Дополнительные ресурсы
Посмотреть все курсы по программированию можно на странице курсов по разработке.
Для тех, кто интересуется работой с нейросетями и AI-инструментами в разработке, курс «Вайб-кодинг» от Skillbox станет практическим руководством по внедрению автоматизации в повседневную работу.
В школах введут «презумпцию невиновности» учителей: что предлагает законопроект
26 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил закрепить принцип: педагог считается невиновным до доказательства обратного. Нужен отдельный федеральный закон о защите чести, достоинства и профессиональной репутации учителя. Это усилит защиту педагогов от необоснованных обвинений.
Каждый третий школьник использует нейросети — а 46% родителей против
Сервис Сферум опросил 3 400 школьников и выяснил: почти треть использует искусственный интеллект для выполнения домашних заданий. Ещё 23% общаются с нейросетями ради развлечения, а 14% создают мемы и аватарки. При этом 46% родителей против использования ИИ в учёбе — опасаются снижения самостоятельного мышления. Узнайте, как школьники применяют нейросети и почему эти навыки важны для будущей карьеры.
Какие специалисты могут рассчитывать на повышение зарплаты в 2025 году и на сколько?
Узнайте, как улучшить функциональность и производительность сайта vsyde.ru. Исправление ошибок верстки и оптимизация загрузки уже в процессе!