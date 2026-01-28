Skillbox запустил курс по вайб-кодингу и вебинар о налоговой реформе-2026

Онлайн-школа Skillbox расширила линейку образовательных продуктов сразу в двух направлениях — курс «вайб-кодинг» для IT-специалистов и вебинар “Налоговая реформа-2026: всё о ключевых изменениях” для тех, кто работает с налогами и финансовой отчётностью.

В программу вошли практико-ориентированный курс по использованию нейросетей в разработке и тематический вебинар, посвящённый ключевым изменениям налогового законодательства.

Оба продукта уже добавлены в каталог Kurshub и доступны для изучения пользователями, которые подбирают обучение под конкретные профессиональные задачи.

Курс «Вайб-кодинг»: нейросети как инструмент разработчика

Новый курс Skillbox под названием «Вайб-кодинг» посвящён интеграции AI-инструментов в повседневную работу программиста.

Программа сфокусирована не на теории машинного обучения, а на прикладном использовании нейросетей для ускорения и оптимизации разработки.

Обучение охватывает полный цикл работы с кодом с применением AI — от генерации заготовок до подготовки проекта к релизу. Отдельное внимание уделяется тому, какие задачи целесообразно делегировать нейросетям, а какие по-прежнему требуют участия разработчика на уровне архитектуры и логики.

Ключевые темы курса

В программе рассматриваются пять направлений работы с AI в разработке.

Использование нейросетей для генерации шаблонного кода, тестов и технической документации. Автоматизация рутинных задач, которые отнимают время.

Выстраивание процесса разработки с AI-инструментами на разных этапах проекта. Как встроить нейросети в существующий workflow.

Применение LLM и AI-агентов в реальных задачах разработки. Практические кейсы и примеры использования.

Оптимизация времени за счёт автоматизации рутинных операций. Какие процессы можно ускорить и насколько.

Контроль качества и проверка результатов, созданных нейросетью. Как не допустить ошибок при работе с AI-генерированным кодом.

Формат и длительность

Курс рассчитан на два месяца обучения. В него включены шесть практических заданий, которые проверяются экспертами с разбором решений.

Такой формат позволяет не только познакомиться с инструментами, но и встроить их в собственный рабочий процесс.

Кому подойдёт программа

Skillbox позиционирует курс как решение для разработчиков с базовым опытом.

Он ориентирован на junior- и middle-специалистов, которые уже пишут код и хотят ускорить работу.

Подойдёт разработчикам, уставшим от однотипных задач и ищущим способы автоматизации.

Полезен специалистам, интересующимся практическим применением нейросетей в продакшене.

Новичкам без опыта программирования курс не подойдёт, так как предполагает уверенное владение базовыми инструментами разработки.

Вебинар «Налоговая реформа-2026»

Второй образовательный продукт — трёхдневный вебинар, посвящённый изменениям налогового законодательства, вступающим в силу в рамках реформы-2026.

Формат ориентирован на оперативное освоение новых правил и их влияние на расчёты и финансовое планирование.

Эфиры проходят в онлайн-формате в вечернее время, при этом участникам доступна запись занятий после трансляций. Предусмотрена возможность задать вопросы спикеру в прямом эфире, а для расширенного тарифа — индивидуальная консультация.

Что разбирают на вебинаре

Содержание программы включает четыре основных блока.

Обзор вступивших в силу изменений и их практическое значение. Что конкретно изменилось и как это влияет на бизнес.

Расчёт налоговой нагрузки с учётом обновлённой ставки НДС и новых правил по страховым взносам. Практические примеры расчётов.

Корректировку финансовой стратегии с учётом реформы. Как адаптировать планирование под новые условия.

Анализ типовых ситуаций, с которыми сталкиваются бухгалтеры и предприниматели. Разбор реальных кейсов.

Дополнительно участникам предоставляются чек-листы и пошаговые инструкции для применения новых норм на практике, а также сертификат об участии.

Целевая аудитория вебинара

Вебинар будет полезен тем, кто напрямую работает с налогами и отчётностью: бухгалтерам, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, продавцам на маркетплейсах.

Формат подойдёт тем, кому важно быстро адаптироваться к изменениям законодательства без длительного обучения.

Где найти курсы

Оба образовательных продукта Skillbox уже представлены в каталоге Kurshub, где их можно сравнить с другими программами по формату, длительности и целевой аудитории.

Дополнительные ресурсы

Посмотреть все курсы по программированию можно на странице курсов по разработке.

Для тех, кто интересуется работой с нейросетями и AI-инструментами в разработке, курс «Вайб-кодинг» от Skillbox станет практическим руководством по внедрению автоматизации в повседневную работу.